Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, baba ocağı İbradı'da iftar verdi Açıklaması

06.03.2026 20:08
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün dünya turizminin yeni bir anlayışla şekillendiğini belirterek, "Artık yalnızca ziyaretçi sayıları değil, kültürel mirasın korunması, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve sürdürülebilirlik konuşuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün dünya turizminin yeni bir anlayışla şekillendiğini belirterek, "Artık yalnızca ziyaretçi sayıları değil, kültürel mirasın korunması, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve sürdürülebilirlik konuşuluyor. Biz de turizmi 12 aya yayan, doğal ve kültürel değerleri gözeten, nitelikli turizmi önceleyen projeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz." dedi.

Baba ocağı İbradı'da vatandaşlara iftar veren Ersoy, programda yaptığı konuşmada, hemşehrileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazan ayının paylaşmanın berekete dönüştüğü, dayanışmanın pekiştiği, kardeşliğin güçlendiği mübarek bir ay olduğunu belirten Ersoy, bu ayın aynı zamanda kalpleri arındırma ve kırgınlıkları geride bırakma zamanı olduğunu kaydetti.

İftar sofrasının bir yemekten ibaret olmadığını, birliğin ve beraberliğin en güzel göstergesi olduğunu ifade eden Ersoy, "Bu mübarek ay, yalnızca bizler için değil, tüm dünyada zulme uğramış, mazlum ve mağdur coğrafyalar için de bir umut ve dua vesilesi olsun. Bölgemizde yaşanan savaşın da bir an evvel bitmesi bu coğrafyanın huzur ve istikrara kavuşması en büyük temennimizdir." dedi.

Turizme değinen Ersoy, şunları söyledi:

"Bugün dünya turizmi yeni bir anlayışla şekilleniyor. Artık yalnızca ziyaretçi sayıları değil, kültürel mirasın korunması, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve sürdürülebilirlik konuşuluyor. Biz de turizmi 12 aya yayan, doğal ve kültürel değerleri gözeten, nitelikli turizmi önceleyen projeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Bu vizyonun en güzel örneklerinden biri İbradı ve Ormana'dır. Ormana'nın 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçilmesi, bu yaklaşımın somut ve gurur verici bir sonucudur."

Ormana Kültür Merkezi temmuzda açılacak

Bakan Ersoy, BM Dünya Turizm Örgütü'nün 2021 yılında başlattığı "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Programı" kapsamında, Ormana için 2021'de başlayan hazırlık sürecinin, yıllar içinde yapılan iyileştirmelerle güçlendiğini ve 2024'te Türkiye'den seçilen tek köy olarak bu unvana layık görüldüğünü belirtti.

Bu başarının tesadüf olmadığının altını çizen Ersoy, planlı yatırımın, işbirliğinin ve emek veren herkesin ortak çalışması ile bu başarıya ulaşıldığını söyledi. Bölgesel kalkınmayı kültürle, eğitimle, gençlikle, sosyal hayatla birlikte ele aldıklarını anlatan Ersoy, İbradı'da atılan adımların bunun somut örneği olduğunu ifade etti.

Ersoy, İbradı'ya 30 bini aşkın kitaplık koleksiyonuyla her yaştan vatandaşa hizmet verebilen İlçe Halk Kütüphanesi'ni 2024'te hizmete açtıklarını hatırlattı.

İbradı'nın en önemli doğal miraslarından biri olan Altınbeşik Mağarası için de çok önemli bir adım attıklarını aktaran Ersoy, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük yer altı gölü mağarası olarak bilinen Altınbeşik, eşsiz jeolojik yapısıyla doğa turizmimizin göz bebeğidir. Ancak bu tür alanlarda en önemli konu ziyaretçi güvenliğidir. Mağaraya ulaşımı sağlayan güzergahta zaman zaman taş-kaya düşme riski oluşabilmektedir. Bu nedenle mağara girişine kadar uzanan yaklaşık 200 metrelik yürüyüş yolunda, yapısal çelik koruma sistemiyle güvenliği artıracak bir projeyi başlattık. Bu proje için 2 Şubat'ta da çalışmalara start verdik. Yaklaşık 30 milyon liralık bu yatırımın finansmanına Bakanlığımız 20 milyon lira ile katkı sağlıyor. Geri kalanı da valimiz sağlıyor. Hedefimiz, Altınbeşik'i güvenli erişimle, sürdürülebilir şekilde turizme kazandırmak ve bu eşsiz mirası gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarmaktır."

Ersoy, Ormana'nın kimliğini yaşatan en önemli unsurlardan birinin de tarihi sokak dokusu ve geleneksek konut mimarisi olduğunu belirterek, bu kapsamda sokak sağlıklaştırma çalışmalarını etaplar halinde sürdürdüklerini bildirdi.

Kültürü sadece geçmişin hatırası olarak değil, bugünün ve yarının sosyal hayatını güçlendiren bir alan olarak gördüklerini vurgulayan Ersoy, bu anlayışla Ormana Kültür Merkezi'nin inşasını da devam ettirdiklerini kaydetti. İftar programı öncesi Kültür Merkezi'nin inşasını yerinde incelediklerini aktaran Ersoy, "Yaklaşık 500 kişilik çok amaçlı salonun yanı sıra fuaye, kütüphane ve kafeteryanın yer aldığı kültür merkezini bu yılın temmuz ayında hizmete açacağız. Böylece Ormana, kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği güçlü bir sosyal altyapıya da kavuşmuş olacak." diye konuştu.

Bakan Ersoy, gençler için de İbradı Gençlik Merkezi projesini hayata geçirdiklerini, bunu da yaz başında hizmete açacaklarını bildirdi.

"Türkiye güvenilir bir liman"

Bölgedeki savaşlara değinen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemiz, her alanda kararlı adımlarla ilerlemekte, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, istikrarın ve güvenin merkezi olma yolunda emin adımlarla yol almaktadır. Çok şükür ki bölgede yaşanan tüm gerilimlere ve savaşlara rağmen ülkemiz güvenilir bir liman olma vasfını korumaktadır. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak süreci yakından takip ediyor, turizm sektörümüzü ilgilendiren her gelişmeyi artısıyla eksisiyle titizlikle değerlendiriyoruz. Gerekli tüm tedbirleri zamanında almak için ilgili kurumlarımız ve sektör temsilcilerimizle sürekli temas halindeyiz. Kısacası işin başındayız, ülkemizin güvenli turizm destinasyonu kimliğini korumak ve turizmde elde ettiğimiz güçlü ivmeyi sürdürmek adına gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz."

Ersoy, İbradı, Antalya ve Türkiye için çalışmaya, hizmet üretmeye, yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

İftar programına, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Politika, Kültür, Dünya, İftar, Baba, Doğa, Son Dakika

