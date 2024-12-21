Kurtulmuş'tan Balkanlara Dostluk Mesajı - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Balkanlara Dostluk Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balkan ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirme arzusunu vurguladı.

21.12.2024 21:17
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak, Balkan ülkelerinin hiçbiri arasında ayrım gözetmeksizin hepsiyle birlikte iyi ilişkileri geliştirmeyi arzu ediyor, bu istikamette inisiyatif alıyor ve Balkan ülkeleri arasında var olan ihtilafların da karşılıklı müzakereyle, rızayla çözülmesinin en doğru yol olduğuna yürekten inanıyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir otelde düzenlenen "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" programında konuştu.

21 Aralık'ın, Türk toplumu tarafından Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı olarak kutlanmasının ve bu günün resmi bir gün olarak ilan edilmesinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Kurtulmuş, Türk vatandaşların Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı; bu bayramın, Kuzey Makedonya topraklarında kıyamete kadar sürmesi temennisinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, dilin önemine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkçe, bir dil olmanın çok üstünde bir özelliğe sahiptir. Yunus Emre'den, Karacaoğlan'dan, Hacı Bektaş-ı Veli'den, Hacı Bayram-ı Veli'den itibaren asırlar boyunca birikmiş olan kültürün bugünkü ifadesi, anlatımıdır. Orta Asya'dan itibaren gelen bu kültürel birikimimiz, Ahmed Yesevi'nin anlatımıyla asırlar boyunca Anadolu coğrafyasını ve Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan bu geniş coğrafyada çok büyük toplulukları etkisi altına almıştır. Esasında gönülden konuşabilmeyi başardığımız oranda insanlık değerimizi de artırabiliyoruz. İnsanoğlu, ne kadar çok gönülden konuşur ne kadar çok gönlüyle dilini yönlendirebilirse dünyada barışın, insanlar arasında hoşgörünün daha fazla etkili olacağına inanıyoruz. Onun için bu Türkçe Bayramı'nı sadece bir dil bayramı olarak değil, aynı zamanda bir gönül bayramı, bir kültür bayramı, bir medeniyet bayramı ve bir büyük medeni birikim bayramı olarak ele almanın son derece faydalı olacağı kanaatindeyim."

Bugünün dünyasında, insanların barış içinde yaşamaya ihtiyaç duyduğu bir ortamda, gönülden konuşabilme beceresine sahip olan insanlara ve medeniyetlere ihtiyaç bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "6 asır boyunca, yani Balkan coğrafyasında gönülden konuşma beceresini kazanmış olan bir milletin çocukları olarak etkili olduk. Bu coğrafyada bütün farklı milletlerin, farklı dinlerin, farklı mezheplerin, farklı etnik yapıların bir arada olduğu ve her birisinin 'komşu kapıcık'larla birbirine bağlı olduğu bir büyük medeniyet birikimine sahip olduk." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Komşu kapıcıklarıyla birlikte barış içinde yaşayabilen bir insanlık atmosferini yeniden kurmamız, yeniden sadece bu coğrafyada değil, bütün dünyada hakim kılmamız herhalde insanlık adına yapılacak en önemli işlerden birisidir." dedi.

"Türkçe bir zenginliktir"

Kuzey Makedonya yönetiminin Türk toplumuna sağladığı birlikte barış içinde yaşama imkanlarını da her türlü takdirin üstünde gördüklerini belirten Kurtulmuş, "Türkçe, bir zenginliktir. Türkçe, bir dil olarak zenginliktir ama bir kültür olarak, bir gönül olarak ve bir bağ olarak da zenginliktir. Bu zenginliğin, Kuzey Makedonya Türk toplumu tarafından kuvvetlendirilerek sürdürülmesi, sonraki nesillere aktarılması ise hepimizin ortak sorumluluğundadır." değerlendirmelerinde bulundu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu çabalara destek veren MATÜSİTEB başta olmak üzere TİKA'ya, Yunus Emre Enstitüsüne, Maarif Vakfına, Balkan Üniversitesine ve Türkiye adına faaliyet gösteren bütün kurumlara teşekkür etti.

Bugünkü resmi görüşmelerinde, Türkiye adına faaliyet gösteren bütün kurumların faaliyetlerinin Kuzey Makedonya'nın Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı tarafından fevkalade büyük takdirle karşılandığını ve işlerinin kolaylaştırıldığını gördüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Kültürel diplomasi kurumlarımızın buradaki varlıkları, aslında iki ülkeyi de birbirine yakınlaştıran en önemli köprülerden birisidir. Makedonya'da var olan Türk toplumu, aynı zamanda Türkiye'de var olan Kuzey Makedonya kökenli vatandaşlarımız o köprüyü çok sağlam bir şekilde günler ve yıllar içerisinde kurmuşlardır. Şimdi bu köprüyü, kültürel diplomasi kurumlarımız vasıtasıyla daha fazla sağlamlaştıracak ve ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Güven ve istikrar, hem kültürün hem milli bekanın en önemli unsurlarıdır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin, bağımsızlığını kazandığı ilk gününden itibaren Kuzey Makedonya'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatarak Türkiye'nin, her zaman ve her vesileyle Kuzey Makedonya'nın haklı taleplerinin yanında durduğunu, her zaman dostluğunu gösterdiğini ve bu dostluğunu da sürekli bir şekilde ileriye taşıdığını belirtti.

Bundan sonraki süreçlerde de Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın, bölgenin iki önemli devleti olarak Balkanlar'da istikrarın sağlanması için birlikte çalıştığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Güven ve istikrar, hem kültürün hem milli bekanın en önemli unsurlarıdır. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Balkanların paramparça hale gelmesi, o süreçte yaşanan büyük acılar, farklı Balkan ülkelerinin karşı karşıya kaldığı büyük sınamalar hepimizin hafızalarındadır. Şimdi diyoruz ki, artık daha fazla, Balkan ülkelerindeki halklar arasında farklılıkları konuşmanın zamanı değildir. Balkan ülkelerinde güveni ve istikrarı sağlamak, karşılıklı anlayış içerisinde, işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde ortak hedeflere doğru kol kola hareket etmeyi gerektiriyor.

Türkiye olarak, Balkan ülkelerinin hiçbiri arasında ayrım gözetmeksizin hepsiyle birlikte iyi ilişkileri geliştirmeyi arzu ediyor, bu istikamette inisiyatif alıyor ve Balkan ülkeleri arasında var olan ihtilafların da karşılıklı müzakereyle, rızayla çözülmesinin en doğru yol olduğuna yürekten inanıyoruz."

Numan Kurtulmuş, dünyada yaşanan sorunların karşılıklı rıza ve müzakereyle çözülememesi halinde ne büyük sorunlarla karşılaşılacağının birçok sınamasının yaşandığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güney bölgesinde devam eden Suriye'deki gelişmeler, 61 yıldır despot bir rejimin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan gelişmeler hepimizin ümitvar olmamız gereken bir döneme işaret ediyor. Türkiye olarak Suriye'de bu kadar fazla etnik, mezhebi, kültürel farklılıklara rağmen hep birlikte bu farklılıkların bir çatı altında toparlandığı, istikrarın sağlandığı, güvenin sağlandığı, demokratik bir Suriye'nin inşa edildiği bir gelişmeyi görmek istiyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin, yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkının tamamına karşı yapacağı en büyük destek, demokratik rehberliktir."

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin de bir an evvel sonlandırılmasının en temel beklentileri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Her iki tarafın da kabul edeceği adil bir barışın sağlanması hem Balkan ülkelerine hem Avrupa ülkelerine hem de dünya barışına büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

"Uluslararası camianın acilen harekete geçmesi, İsrail'i durdurması şarttır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına ve katliam boyutlarını aşan soykırımlarına da işaret ederek şunları söyledi:

"Bunun da bir an evvel bitirilmesi için artık görmeyen, duymayan ve İsrail'in saldırganlığını önlemeyen uluslararası camianın acilen harekete geçmesi, İsrail'i durdurması ve Filistin'e de artık güven ve istikrarın geleceği yeni bir dönemin başlaması şarttır. Türkiye olarak bütün dostlarımızı bu istikamette önce İsrail'in durdurulmasına, bu saldırganlıklara son verilmesine ve bölgede barışın sağlanması için ciddi bir şekilde gayret sarf edilmesine Kuzey Makedonya'dan davet ediyoruz. Ümit ediyorum ki Türkçenin asırlar boyunca biriktirdiği, gönül dili olarak insanlara sunduğu, birlikte barış içinde yaşama imkanlarını verdiği bu büyük kültürel zenginlik, bugünün dünyasına da ışık tutar ve bugünün dünyasında da insanların huzur ve barış içerisinde karşı taraftakini anlayarak beraber yaşayabileceği bir dünyayı kurmak nasip olur."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla çeşitli alanlarda düzenlenen programlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi'nin de katıldığı programda, çok sayıda davetli ve Türk toplumu temsilcisi yer aldı.

Kaynak: AA

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