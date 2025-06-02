Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Kurtulmuş\'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu
02.06.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye için siyasi partilerle iş birliği çağrısı yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla bu sürecin bir an evvel sonlandırılması ve Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan bu tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti. DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli, Kurtulmuş'u koridorda, Hatimoğulları ve Bakırhan ise kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kurtulmuş'a; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta eşlik ederken DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de görüşmede yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Hatimoğulları açıklama yaptı. Hatimoğulları, Meclis Başkanlığı seçimlerini hatırlatarak, "Biz şimdiden Sayın Numan Kurtulmuş'un seçileceğini biliyoruz, görevinde başarılar diliyoruz. Elbette içinden geçtiğimiz süreç, barış ve demokratik toplum çağrısı ve bunun akabindeki gelişmeler parlamentoya çok büyük görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bugün Sayın Meclis Başkanıyla bu konuları da müzakere ettik. Önümüzdeki yeni dönemde parlamentonun özellikle bu sorunun çözümü, barış sürecinin Türkiye'de tesis edilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili üzerine düşen görev ve sorumlulukları kendisiyle de detaylı bir biçimde değerlendirme olanağımız oldu. Ümit ediyoruz ki, Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu gibi, parlamento bünyesinde bu sürecin çözümüne dair çok büyük katkılar vereceğine inandığımız komisyon çalışmalarının önümüzdeki süreçte Sayın Başkan tarafından da başlatılacağını bugün yine kendilerinden dinlemiş olduk" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ FIRSATIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise görüşmenin yapıcı bir ortamda geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin terörden tamamen kurtulması, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanması, demokratik standartların daha da ileriye götürülmesi bakımından TBMM'nin üzerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesi noktasındaki fikirlerimizi karşılıklı olarak müzakere etme imkanımız oldu. Çok şükür, İmralı'dan gelen açıklama arkasından örgütün silahlarını bırakacağı yönündeki açıklamasıyla birlikte mesele artık Türkiye'de siyasetin ve milli iradenin merkezi olan, Türkiye demokrasinin kalbi olan TBMM'de konuşabilecek noktaya gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla bu sürecin bir an evvel sonlandırılması ve Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan bu tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ümit ederim ki, önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bunun için hem komisyonun nasıl teşkil edileceği, hangi çalışma usulleri ile çalışacağı konusunda titiz bir ön hazırlık gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Kurtulmuş ayrıca çalışma takvimine ilişkin genel çerçevenin değerlendirildiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, DEM Parti, Politika, Türkiye, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:47:59. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.