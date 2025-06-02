Kurtulmuş\'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla bu sürecin bir an evvel sonlandırılması ve Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan bu tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti. DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli, Kurtulmuş'u koridorda, Hatimoğulları ve Bakırhan ise kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kurtulmuş'a; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta eşlik ederken DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de görüşmede yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Hatimoğulları açıklama yaptı. Hatimoğulları, Meclis Başkanlığı seçimlerini hatırlatarak, "Biz şimdiden Sayın Numan Kurtulmuş'un seçileceğini biliyoruz, görevinde başarılar diliyoruz. Elbette içinden geçtiğimiz süreç, barış ve demokratik toplum çağrısı ve bunun akabindeki gelişmeler parlamentoya çok büyük görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bugün Sayın Meclis Başkanıyla bu konuları da müzakere ettik. Önümüzdeki yeni dönemde parlamentonun özellikle bu sorunun çözümü, barış sürecinin Türkiye'de tesis edilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili üzerine düşen görev ve sorumlulukları kendisiyle de detaylı bir biçimde değerlendirme olanağımız oldu. Ümit ediyoruz ki, Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu gibi, parlamento bünyesinde bu sürecin çözümüne dair çok büyük katkılar vereceğine inandığımız komisyon çalışmalarının önümüzdeki süreçte Sayın Başkan tarafından da başlatılacağını bugün yine kendilerinden dinlemiş olduk" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ FIRSATIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise görüşmenin yapıcı bir ortamda geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin terörden tamamen kurtulması, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanması, demokratik standartların daha da ileriye götürülmesi bakımından TBMM'nin üzerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesi noktasındaki fikirlerimizi karşılıklı olarak müzakere etme imkanımız oldu. Çok şükür, İmralı'dan gelen açıklama arkasından örgütün silahlarını bırakacağı yönündeki açıklamasıyla birlikte mesele artık Türkiye'de siyasetin ve milli iradenin merkezi olan, Türkiye demokrasinin kalbi olan TBMM'de konuşabilecek noktaya gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla bu sürecin bir an evvel sonlandırılması ve Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan bu tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ümit ederim ki, önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bunun için hem komisyonun nasıl teşkil edileceği, hangi çalışma usulleri ile çalışacağı konusunda titiz bir ön hazırlık gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Kurtulmuş ayrıca çalışma takvimine ilişkin genel çerçevenin değerlendirildiğini vurguladı.