Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Kurtulmuş\'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu
12.03.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörün sona ermesi için raporun önemine değindi, birlik çağrısı yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin, "Türkiye'nin büyük bir demokratik başarısı olarak önümüzde duran komisyon vasıtasıyla oluşturulan nihai rapor, ülkemizin geleceği için fevkalade değerli bir çalışmadır. 103 yıllık cumhuriyetimizin yaklaşık 50 yılını esir alan terör belasından ülkemizin kurtulması için, 'Ne gerekiyorsa yapılmalı' fikri ortaya konulmuş ve sonuç bir yol haritası olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde emekçilerle iftar programında bir araya geldi. Programa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı. Kurtulmuş, ramazan ayı manevi ikliminin başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası ve bütün insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni etti. Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemin koşulları en kısa süre içerisinde değişir ve başta Türkiye olmak üzere bütün Müslüman ülkeler, huzur ve selamete ererler. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Ne kadar süreceğini ve zorlukların ne kadar artacağını bilmediğimiz bir sürecin başlangıcındayız. Bunu sadece etrafımızdaki savaşlar veya çatışmalar nedeniyle söylemiyorum, esası itibariyle dünyada şu ana kadar alışık olduğumuz ne kadar kural varsa bunların hepsi alt üst oldu. Kuralın yerine kuralsızlığın geçtiği, uluslararası kurumların hemen hemen hiçbirinin geçerli olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Elinde gücü bulunduranların güç yoluyla güçsüz gördüğünü istediği gibi terbiye etmeye çalıştığı orman kanunlarının geçerli olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yüzden ısrarla her sofrada ifade ettiğimiz gibi; içinde yaşadığımız dönemin şartları bizi daha uyanık olmaya mecbur bırakmaktadır. Daha güçlü olmak, olan biteni iyi anlamak ve içimizde birliği, dirliği, beraberliği ve kardeşliği tahkim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Türkiye diğer ülkeler gibi değildir. Bütün muhataplarının hem bölgesinde büyük bir güç olarak telakki ettiği hem tarihten getirmiş olduğu mirasına her an sahip çıkabilecek bir güç ve potansiyele sahip olduğunu gördüğü oldukça önemli bir ülkedir. Böyle baktığımız zaman Türkiye sıradan bir ülke, bu aziz millet de sıradan bir millet değildir" ifadelerini kullandı.

'TBMM EN ZOR SORUNLARI BİLE ÇÖZEBİLECEK DEMOKRATİK OLGUNLUĞA SAHİPTİR'

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'nin büyük bir demokratik başarısı olarak önümüzde duran komisyon vasıtasıyla oluşturulan nihai rapor, ülkemizin geleceği için fevkalade değerli bir çalışmadır. Bir siyasi parti hariç tüm siyasi partiler bu salonda komisyon toplantılarını yaptı ve Türkiye'nin bütün kesimleri neredeyse dinlenmiştir. Böylece artık 103 yıllık cumhuriyetimizin yaklaşık 50 yılını esir alan terör belasından ülkemizin kurtulması için, 'Ne gerekiyorsa yapılmalı' fikri ortaya konulmuş ve sonuç bir yol haritası olarak ortaya çıkmıştır. İşin bundan da önemli tarafı TBMM'deki siyasi partiler; TBMM'nin muktedir olduğunu ve en zor sorunları bile çözebilecek bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra milletimizin büyük bir çoğunluğu bu çalışmaya yürekten destek verdiğini ve bir an evvel bu işin tamamıyla sonlandırılması ile ilgili dilek ve temennilerini ifade etmiştir. Ümit ediyorum ki böylesine zor bir süreçte inşallah Türkiye bu meseleyi de geride bırakacak ve artık bu ülkenin her köşesinde sadece kardeşliğin diliyle konuşulacak, her köy ve mezrada sadece kardeşlik türküleri söylenecektir" diye konuştu.

Kurtulmuş ayrıca emeğin değerinin bilinmesi gerektiğini ve küresel bağlamda gelir adaletsizliğinin artması nedeniyle orta sınıfın çökebileceğine işaret ederek gelir adaletinin sağlanması gerektiğini söyledi.

'NETANYAHU'DAN İKİNCİ HİTLER ÇIKAR'

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili, "Gazze'de savaş devam ediyor. 3'üncü yılını dolduruyor. Bir sürü laf yani Gazze ile ilgili ilave bir cümleye gerek yok çünkü söylenmesi gereken her şey söyleniyor. Geçen bir yerde söyledim, bir daha tekrarlayacağım; Birileri Netanyahu'ya gaz veriyorlar, 'Sen ikinci Davut'sun' diyorlar. Yani, 'Sen yürü Davut'un krallığını kuracaksın' diye dini bir misyonla donatmaya çalışıyorlar. Netanyahu'dan olsa olsa ikinci Davut değil, ikinci Hitler, ikinci Führer çıkar. O istikamette ilerliyor. Gazze'deki en ağır bedeli çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ödüyor. Şifa hastanesinde öldürülenlerle İran'da ilkokulda öldürülen çocukların acısı aynıdır. Onun için Türkiye olarak hem bölgemizdeki gelişmelerden hem de küresel türbülanslardan etkilenmemek için daha sıkı kenetlenmek, daha ciddi bir şekilde birliği, dirliği, kardeşliği artırmak zorundayız. Daha önce bu ülkede de yapıldı. Uzun yıllar boyunca, 'Bu milletin insanları sımsıkı sarılıp kucaklaşmasın' diye nice fitneler, nice oyunlar oynadıklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 1980 öncesinde, 'Sağ-Sol' diye böldükleri ve maalesef binlerce gencecik insanın toprağın altına gitmesine vesile oldukları o çatışma, Türk halkının iç kavgası değildi. Emperyalistlerin bizim üzerimize yolladığı bir çatışmaydı. O geçti, Alevi-Sünni meselesini yapmaya çalıştılar. Türk-Kürt meselesini yapmaya çalıştılar o da geçti. Bu millet bunların hiçbirisine prim vermedi, bundan sonrada vermeyecektir. Bu ülkede hiçbir vatandaşımızın hiçbir gerekçeyle bir diğerinden ayrıldığı senaryoya asla ama asla eyvallah etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Petrol verip hava savunma sistemi aldılar Petrol verip hava savunma sistemi aldılar
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Pentagon’dan Hegseth’in basın toplantıları için dikkat çeken karar Pentagon'dan Hegseth'in basın toplantıları için dikkat çeken karar
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:33
Tek rakibi Yılmaz Vural Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:51:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.