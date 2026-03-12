Kurtulmuş\'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin, "Türkiye'nin büyük bir demokratik başarısı olarak önümüzde duran komisyon vasıtasıyla oluşturulan nihai rapor, ülkemizin geleceği için fevkalade değerli bir çalışmadır. 103 yıllık cumhuriyetimizin yaklaşık 50 yılını esir alan terör belasından ülkemizin kurtulması için, 'Ne gerekiyorsa yapılmalı' fikri ortaya konulmuş ve sonuç bir yol haritası olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde emekçilerle iftar programında bir araya geldi. Programa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı. Kurtulmuş, ramazan ayı manevi ikliminin başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası ve bütün insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni etti. Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemin koşulları en kısa süre içerisinde değişir ve başta Türkiye olmak üzere bütün Müslüman ülkeler, huzur ve selamete ererler. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Ne kadar süreceğini ve zorlukların ne kadar artacağını bilmediğimiz bir sürecin başlangıcındayız. Bunu sadece etrafımızdaki savaşlar veya çatışmalar nedeniyle söylemiyorum, esası itibariyle dünyada şu ana kadar alışık olduğumuz ne kadar kural varsa bunların hepsi alt üst oldu. Kuralın yerine kuralsızlığın geçtiği, uluslararası kurumların hemen hemen hiçbirinin geçerli olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Elinde gücü bulunduranların güç yoluyla güçsüz gördüğünü istediği gibi terbiye etmeye çalıştığı orman kanunlarının geçerli olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yüzden ısrarla her sofrada ifade ettiğimiz gibi; içinde yaşadığımız dönemin şartları bizi daha uyanık olmaya mecbur bırakmaktadır. Daha güçlü olmak, olan biteni iyi anlamak ve içimizde birliği, dirliği, beraberliği ve kardeşliği tahkim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Türkiye diğer ülkeler gibi değildir. Bütün muhataplarının hem bölgesinde büyük bir güç olarak telakki ettiği hem tarihten getirmiş olduğu mirasına her an sahip çıkabilecek bir güç ve potansiyele sahip olduğunu gördüğü oldukça önemli bir ülkedir. Böyle baktığımız zaman Türkiye sıradan bir ülke, bu aziz millet de sıradan bir millet değildir" ifadelerini kullandı.

'TBMM EN ZOR SORUNLARI BİLE ÇÖZEBİLECEK DEMOKRATİK OLGUNLUĞA SAHİPTİR'

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'nin büyük bir demokratik başarısı olarak önümüzde duran komisyon vasıtasıyla oluşturulan nihai rapor, ülkemizin geleceği için fevkalade değerli bir çalışmadır. Bir siyasi parti hariç tüm siyasi partiler bu salonda komisyon toplantılarını yaptı ve Türkiye'nin bütün kesimleri neredeyse dinlenmiştir. Böylece artık 103 yıllık cumhuriyetimizin yaklaşık 50 yılını esir alan terör belasından ülkemizin kurtulması için, 'Ne gerekiyorsa yapılmalı' fikri ortaya konulmuş ve sonuç bir yol haritası olarak ortaya çıkmıştır. İşin bundan da önemli tarafı TBMM'deki siyasi partiler; TBMM'nin muktedir olduğunu ve en zor sorunları bile çözebilecek bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra milletimizin büyük bir çoğunluğu bu çalışmaya yürekten destek verdiğini ve bir an evvel bu işin tamamıyla sonlandırılması ile ilgili dilek ve temennilerini ifade etmiştir. Ümit ediyorum ki böylesine zor bir süreçte inşallah Türkiye bu meseleyi de geride bırakacak ve artık bu ülkenin her köşesinde sadece kardeşliğin diliyle konuşulacak, her köy ve mezrada sadece kardeşlik türküleri söylenecektir" diye konuştu.

Kurtulmuş ayrıca emeğin değerinin bilinmesi gerektiğini ve küresel bağlamda gelir adaletsizliğinin artması nedeniyle orta sınıfın çökebileceğine işaret ederek gelir adaletinin sağlanması gerektiğini söyledi.

'NETANYAHU'DAN İKİNCİ HİTLER ÇIKAR'

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili, "Gazze'de savaş devam ediyor. 3'üncü yılını dolduruyor. Bir sürü laf yani Gazze ile ilgili ilave bir cümleye gerek yok çünkü söylenmesi gereken her şey söyleniyor. Geçen bir yerde söyledim, bir daha tekrarlayacağım; Birileri Netanyahu'ya gaz veriyorlar, 'Sen ikinci Davut'sun' diyorlar. Yani, 'Sen yürü Davut'un krallığını kuracaksın' diye dini bir misyonla donatmaya çalışıyorlar. Netanyahu'dan olsa olsa ikinci Davut değil, ikinci Hitler, ikinci Führer çıkar. O istikamette ilerliyor. Gazze'deki en ağır bedeli çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ödüyor. Şifa hastanesinde öldürülenlerle İran'da ilkokulda öldürülen çocukların acısı aynıdır. Onun için Türkiye olarak hem bölgemizdeki gelişmelerden hem de küresel türbülanslardan etkilenmemek için daha sıkı kenetlenmek, daha ciddi bir şekilde birliği, dirliği, kardeşliği artırmak zorundayız. Daha önce bu ülkede de yapıldı. Uzun yıllar boyunca, 'Bu milletin insanları sımsıkı sarılıp kucaklaşmasın' diye nice fitneler, nice oyunlar oynadıklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 1980 öncesinde, 'Sağ-Sol' diye böldükleri ve maalesef binlerce gencecik insanın toprağın altına gitmesine vesile oldukları o çatışma, Türk halkının iç kavgası değildi. Emperyalistlerin bizim üzerimize yolladığı bir çatışmaydı. O geçti, Alevi-Sünni meselesini yapmaya çalıştılar. Türk-Kürt meselesini yapmaya çalıştılar o da geçti. Bu millet bunların hiçbirisine prim vermedi, bundan sonrada vermeyecektir. Bu ülkede hiçbir vatandaşımızın hiçbir gerekçeyle bir diğerinden ayrıldığı senaryoya asla ama asla eyvallah etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.