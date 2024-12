Kurtulmuş: Terörden Arındırılmış Coğrafya Türkiye İçin Önemli

Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Başta Suriye olmak üzere terörden arındırılmış bir coğrafyanın kurulması Türkiye'nin geleceği için önemlidir"

" Orta Doğu, Mena bölgesi, Afrika, Yemen'e kadar olan bu bölgede bazı ülkelerin milli menfaatleri daha fazla parçalanma, daha fazla bölünme, daha fazla dejenerasyondur. Bizim milli menfaatimiz için ise bu bölgede daha fazla birleşme, daha fazla işbirliği, daha fazla dayanışma ve daha fazla bütünleşmedir"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye için son 50 yılında büyük bir bedel ödediğimiz, 40 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz ve sürekli

olarak Türkiye'nin bütünlüğünün tehdit edildiği terör meselesinin sadece Türkiye'nin içerisinde sıfırlanması değil, aynı zamanda yakın coğrafyamızda, başta Suriye olmak üzere terörden arındırılmış bir coğrafyanın kurulması da Türkiye'nin geleceği için önemlidir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis tören salonunda büyükelçilerle kahvaltıda buluştu. Kurtulmuş, Türkiye'nin daha aktif, daha etkin, daha ön alıcı politikalar izlemesinde hiç şüphesiz büyük faydalar olduğunu söyleyerek, "Artık dış politika ülkeler için aynı zamanda bir güvenlik meselesi haline gelmiş. Hele bizim gibi dünyanın bütün çatışma bölgelerinin merkezinde olan bir ülke için dış politikanın savunmayla, güvenlikle iç içe geçmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu yeni dönemin bizim için bizim gibi ülkeler için bazı yeni fırsatlar oluşturmakta olduğunu da görüyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki içinde belki biz de yaşadığımız için ne kadar önemli dönemlere şahitlik ettiğimizi bugün yeterince anlamıyor, kavramıyor olabiliriz ama sadece bu salonda bulunanların hayatı içerisinde insanlık tarihi ve dünya siyaseti bakımından iki önemli dönüm noktası yaşanmıştır. Bunlardan birisi Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte 1945-1990 arasında süren Soğuk Savaş'ın sona ermesi. Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yeni bir dünya sisteminin oluşması. O dönemin sonunda oluştuğu varsayılan ve bugün geldiğimiz noktada artık tam manasıyla bir düzensizlik olduğuna hemen hemen herkesin kani olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına yönettiğini iddia ettiği tek kutuplu dünya sisteminin de sonunu gördük. Bunun için sembolik birçok olay var ama kanaatimce sembolik görüntüsü aynen Berlin Duvarı gibi 2022 yılında Afganistan'dan Amerika'nın apar topar kaçarcasına çıkması ve uçakta insanların tekerleklerine tutulduğu o görüntüler aslında Amerika'nın tek başına yönettiğini zannettiği dünya sisteminin de çökmesinin çok açık bir göstergesiydi" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de hiçbir insani değeri, hiçbir uluslararası ilişkiler kuralını tanımadığını belirten Kurtulmuş, insanlık tarihinin modern zamanlarda gördüğü en büyük soykırım olan Gazze soykırımının da dünya sistemini artık tamamen etkisiz hale getirdiğinin açık bir gerçek olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, "Şimdi önümüzde yeni bir dönem vardır. Bu dönemin bugünden nasıl tam manasıyla şekilleneceğini öngörmeye çalışıyoruz. Bunların tespitlerini yapıyoruz ama zaman içerisinde yıllar içerisinde önümüzdeki dönem çok değişken bir takım yapıları ortaya çıkaracaktır. Bugünden söyleyebileceğimiz en temel özelliği; bu dönemin artık çok kutupluluğun hakim olduğu bir dünyanın inşa edilmekte olduğudur. Aslında bu çok kutupluluğu çok merkezlilik şeklinde de anlamamız mümkündür. Dünyanın birçok yerinde yeni güç merkezleri, yeni güç dengeleri, hatta yeni karmaşık güç denklemleri ortaya çıkacaktır. Bu yapıda önümüzdeki dönemde oluşmakta olan dünya sistemine ilişkin gelişmeler bazı ülkeleri de avantajlı bir şekilde öne çıkarmaktadır" şeklinde konuştu.

"Dünya dengelerini değiştirecek adımları atmamız şarttır"

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim her alanda bu yeni dönemde Türkiye'nin gücünü artıracak dünya sisteminin önümüze sunacağı fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, çok kutupluluğun içerisinde çok önemli bir merkez olarak yeniden ayağa kalkmamız ve dünya dengelerini değiştirecek adımları atmamız şarttır. Dolayısıyla Türkiye diplomasisinin, Türk diplomasisinin belki de bu kadar yüzyıllık serüveni içerisinde en zor ama en çok belirleme özelliğine sahip olduğumuz dönemlerden birisine giriyoruz. Çok açık söylemek gerekirse bu çok kutuplu, çok merkezli oluşmakta olan yeni dünya sistemi içerisinde hep birlikte Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız. Bunun için rasyonel bir şekilde elimizdeki bütün imkanları en iyi şekilde kullanarak bölgesinde bu kadar büyük türbülansa rağmen bir barış ve istikrar adası olmayı başarmış bir Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu çerçevede özellikle bölgemizdeki gelişmeler bakımından Türkiye'nin şu anda sahip olduğu önemli avantajlardan birisi de jeopolitik, jeokültürel bütün bu avantajlarının yanında en büyük avantajlarımızdan birisinin de Türkiye demokrasisi olduğunu ifade etmek isterim."

Suriye konusunda Kurtulmuş, "Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesini her platformda şimdiye kadar dile getirmiş ve bunu savunmuş olan bir ülkeyiz. Şunu da çok net söylemek isterim yeri geldiği için. Değerli dostlar, Orta Doğu, işte Mena bölgesi, Afrika, Yemen'e kadar olan bu bölgede bazı ülkelerin milli menfaatleri daha fazla parçalanma, daha fazla bölünme, daha fazla dejenerasyondur. Bizim milli menfaatimiz için ise bu bölgede daha fazla birleşme, daha fazla işbirliği, daha fazla dayanışma ve daha fazla bütünleşmedir. Onun için en temel önceliklerimizden birisi, bölgede terör örgütlerinin cirit attığı bu bölgede her zaman biz toprak bütünlüğünü savunduk. Bugün de en hayati mesele Suriye'nin geleceği için Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesidir" dedi.

"Orta Doğu'yu, Afrika ülkelerini, hatta dünyanın başka yerlerini dizayn edenlerin artık bu sevdadan da vazgeçmeleri gerekir"

Kurtulmuş, Suriye'nin yönetimi konusunda, "Bundan sonra Suriye'yi yönetecek olan muhaliflerin de üzerinde hassasiyetle durmasını beklediğimiz konu, demokratik bir Suriye'nin inşası ve hiçbir grubun söz hakkının iptal edilmesi, engellenmesi ya da onlara söz hakkı verilmeyen bir düzenin kurulmamasıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü çalışmayı, her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir başka temel mesele ise terörden arındırılmış bir Suriye'nin olmasıdır. Biz çok çektik. Bazı ülkeler terör dediğiniz zaman bir terör edebiyatıyla konuşuyorlar. Hatta ve hatta karşımızda terör edebiyatıyla konuşan ülkelerin terör örgütlerine nasıl silah destekleri verdiklerini, nasıl siyasi destekler verdiklerini, hatta nasıl lojistik destekler verdiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye için son 50 yılında büyük bir bedel ödediğimiz, 40 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz ve sürekli olarak Türkiye'nin bütünlüğünün tehdit edildiği terör meselesinin sadece Türkiye'nin içerisinde sıfırlanması değil, aynı zamanda yakın coğrafyamızda, başta Suriye olmak üzere terörden arındırılmış bir coğrafyanın kurulması da Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Çünkü biliyoruz ki on yıllar boyunca hem de adına güzel bir isim vererek 'vekalet savaşları' dedikleri, kendi maşaları terör örgütleri üzerinden Orta Doğu'yu, Afrika ülkelerini, hatta dünyanın başka yerlerini dizayn edenlerin artık bu sevdadan da vazgeçmeleri gerekir" dedi.

Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Kolay değil. Ne büyük tehditler altında oldukları, ne büyük zorluklarla bu kararları verdikleri ve insanlığın onuruna sahip çıktıklarını biliyoruz. Ayrıca şunu da söylemek isterim ki bu iki kararla birlikte hem İsrail için hem Filistin için yeni bir dönem başlamıştır. İsrail, uluslararası alanda hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hatta İsrail'e çok uzak zannettiğiniz ülkelerde bile İsrail'in aleyhine herhangi bir şey söylediğiniz zaman nasıl sizin karşınızda duvarların olduğunu da gayet iyi biliyorsunuz. Çünkü küresel anlamda en güçlü lobi olan siyonist lobiler, hemen hemen dünyanın her başkentinde fevkalade ciddi şekilde ağlarını örmüşlerdir. Dokunulamaz, el sürülemez, sorgulanamaz, ne yaparsa yapsın üstü örtülür zannedilen İsrail'e dokunulmuştur. Hem de İsrail'e iki kere dokunulmuştur. Hem Adalet Divanı'nda hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'e dokunulmuştur."

Meclise ve milletvekillerine teşekkür eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, "Çok taraflılığın ve kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığı kutuplaşmanın derinleştiği, haklının değil, güçlünün hukukunun üstün geldiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail tarafından Gazze'de yürütülen apaçık soykırıma dahi dur diyemediği mevcut ortamda daha adil bir sistemin inşası için çalışıyoruz. Ülkemizin hak ve menfaatleriyle insanlığın ortak değerlerini esas alan dış politikamızın merkezinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan ve ülkemizi her alanda daha etkin ve güçlün kılmayı hedefleyen Türkiye Yüzyılı vizyonu yer almakta. Bu vizyon doğrultusunda krizlere ve fırsatlara eş zamanlı olarak mukabele edebilen çok boyutlu, çok paydaşlı ve çok katmanlı bir strateji izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fidan, Gazze'deki soykırımın durdurulması için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin'in daha çok ülke tarafından tanınması adına çalıştıklarını belirterek, "Ülkemize dönük teveccühü artıran bir politika izliyoruz. Tam da bu sebeple bu seneki Büyükelçiler Konferansımızın temasını 'Türkiye'nin diplomasi hamleleri ve küresel yansımaları' olarak belirledik. Halk iradesinin vücut bulduğu yer olan gazi Meclisimizin başta zatıalileri olmak üzere siz kıymetli mensuplarınca yürütülen parlamenter diplomasi faaliyetleri, gücünü ve meşruiyetini keza yüce milletimizin teveccühünden alan dış politikamızın tamamlayıcı bir unsur olarak uluslararası alandaki etkinliğimizi arttırmaktadır" şeklinde konuştu.

Programa TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve milletvekilleri de katıldı.