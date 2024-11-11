Kurtulmuş: Terörün Sıfırlandığı Türkiye Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş: Terörün Sıfırlandığı Türkiye Hedefi

Kurtulmuş: Terörün Sıfırlandığı Türkiye Hedefi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılık vurguladı ve ülkenin menfaatlerini önceliklendirdi.

11.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, coğrafyanın terör örgütleriyle hizaya sokulmaya çalışıldığını belirterek, "Bu coğrafyaya inat, artık terörün sıfırlandığı bir Türkiye'yi oluşturmak mecburiyetimiz vardır." dedi.

Kurtulmuş, İzmir İktisat Kongresi binasında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin kendi adından dünyanın dört bir tarafında söz ettiren, sözünün kıymetinin arttığı bir ülke haline geldiğini ifade eden Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ikinci asrında dünyada birçok yerde çok daha etkili bir Türkiye haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kurtulmuş, dünyanın çok kutuplu bir düzene doğru gittiğini, dünyanın her yerinde farklı güç merkezlerinin, güç denklemlerinin ortaya çıkacağı bir gelişmenin yaşanacağını anlatarak, yeni dönemde en avantajlı ülkelerden birisinin Türkiye olacağını belirtti.

Türkiye'nin her coğrafyadan ülkelerle ilişki kurabilen, dünyanın her yerindeki farklı merkezlerle rahat müzakere edebilen ender ülkelerden biri olma niteliği taşıdığını ve en temel özelliklerinden birinin de diplomasi masasını sürekli açık tutmak olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye bu anlamda kendi milli eksenini tahkim ederek, dünyada önümüzdeki dönemde karşısına çıkacak fırsatları Allah'ın izniyle değerlendirecektir. Türkiye ne zaman tam bağımsızlık yolunda adım atsa, ne zaman kendi milli menfaatlerini önceleyen bir durumun, sürecin içine girse, hatta Türkiye'ye tepeden bakan bazı ülkelere, bazı oluşumlara karşı kendi şahsiyetli duruşunu ortaya koysa, birilerinden hep şöyle bir eleştiri gelir, 'Efendim, Türkiye'nin eksenini kaydırıyorsunuz', 'Türkiye'nin ekseni kayıyor.' Biz de yıllardır hep şunu söylüyoruz, Türkiye'nin ekseni ne Doğu'dur ne Batı'dır. Türkiye'nin ekseni ne şurasıdır, ne burasıdır. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır o da kendi milli eksenidir.

Milli eksenimizi tahkim ederken hiç şüphesiz, Avrupa'yla da Amerika'yla da Doğu'yla da Batı'yla da Müslüman dünyasıyla da Hristiyan dünyasıyla da dünyanın farklı yerlerindeki güç merkezleriyle de Çin'le de Hindistan'la da birçok yerle de görüşeceğiz, müzakere edeceğiz, alışverişimiz olacak, her alanda dünyanın bütün ülkeleriyle ilişkilerimizi sürdüreceğiz."

Kurtulmuş, önceliklerinin ülke menfaatleri olduğunu vurgulayarak, "Bizim birisine dost olmamız için bir başkasına düşman olmamıza gerek yoktur. Bu anlamda hiç şüphesiz bizim bir tane önceliğimiz vardır, o da ülkemizin menfaatleridir." dedi.

Orta Doğu coğrafyasında yaşananların tesadüf olmadığını anlatan Kurtulmuş, İsrail'in 14 aydır Filistin topraklarında Gazze'de gerçekleştirdiği ve Lübnan'a, Suriye'ye ve diğer ülkelere yaymaya başladığı saldırılarının arkasında yatan sebebin bugünün meselesi olmadığını, yaşananların Osmanlı'nın yıkılmasından sonra coğrafyadaki politikaların tamamlanma süreçleri olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, Filistin meselesinin 1917'de Osmanlı'nın Filistin topraklarından çekilmek mecburiyetinde kaldıktan sonra İngiliz manda yönetiminin gelmesiyle başladığını belirterek, ilk yaptıkları işin o coğrafyada önce Yahudi yerleşim alanlarını açmaya başlamak, eş zamanlı terör örgütlerini kurdurarak İsrail'in kuruluşunu hazırlamak olduğunu anlattı.

Türkiye'nin coğrafyada "istikrar adası" olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye bugünlere kadar geldi, bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." dedi.

Kurtulmuş, coğrafyanın terör örgütleriyle hizaya sokulmaya çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyaya inat, artık terörün sıfırlandığı bir Türkiye'yi oluşturmak mecburiyetimiz vardır. Çok şükür, 40 yılı aşkın süredir bu memlekette etnik fitneyi oluşturma çalışmalarına rağmen, ayrılıkçı bir siyaseti hem de terör örgütlerinin marifetiyle kökleştirmeye çalışmalarına rağmen bugün iftiharla söyleyebiliriz ki bu memlekette Türk'ün Kürt'ün birbirine karşı en ufak bir düşmanlığı yoktur, bunun ispatı da İzmir şehrinin bizatihi kendisidir.

İçerideki mezhep, meşrep, etnik köken, kültür, siyaset olarak farklılıklarımızın hepsini zenginlik olarak telakki edip, güçlü ve büyük Türkiye ideali etrafında buluşmaktan başka çaremiz yoktur. Karşımızdaki emperyal planın böl, parçala, iradesiz hale getir ve yönet şeklinde tecelli ettiğini adım adım ve birer birer örnekleriyle gördükten sonra, bizim zaten büyük bir imparatorluk birikimine sahip olan millet olarak bundan başka bir yolu tercih etmemiz asla düşünülemez. Obamızı düzenleyeceğiz, içimizdeki farklılıkları zenginlik olarak telakki edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz."

Kurtulmuş, demokrasi ve fikir özgürlüklerini geliştireceklerini, bunun için de Türkiye'deki güçlü siyaset mekanizmalarını daha güçlü hale getireceklerini söyledi.

Türkiye'nin sanayileşmesi ve teknolojide ileriye gidebilmesi için her türlü çalışmayı ortaya koyacaklarını aktaran Kurtulmuş, "Devlet ve millet olarak her alanda el ele, güçlü bir şekilde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin özellikle yüksek teknolojiler ve yüksek teknolojilere dayalı savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini sağlayacağız. Üniversitelerimizin, bilim üreten merkezlerimizin ve düşünce kuruluşlarımızın daha güçlü hale gelmesi için hep beraber gayret edeceğiz. Ayrıca gelişmenin sadece maddi gelişmeden ibaret olmadığını bilerek manevi gelişmeye de özel bir önem vereceğiz. Bu ülkenin insanlarının, gençlerinin, milletimizin medeniyet değerleri, milli ve manevi değerlerimiz ekseninde daha güçlü hale gelmesi için gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, programa katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüşlerini alarak sorularına yanıt verdi.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Kurtulmuş, programın ardından Tarihi Kemeraltı Çarşı'ndaki Kızlarağası Hanı'na geçerek, burada vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Dış Politika, Sivil Toplum, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, izmir, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş: Terörün Sıfırlandığı Türkiye Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
09:23 Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda
09:11 Bitcoin adeta para basıyor Bir yılda iki kattan fazla yükseldi Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 19:03:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: Terörün Sıfırlandığı Türkiye Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.