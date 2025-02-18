Kurtulmuş, Tokyo'da Japonya ile İş Birliğini Görüştü - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş, Tokyo'da Japonya ile İş Birliğini Görüştü

Kurtulmuş, Tokyo\'da Japonya ile İş Birliğini Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya Danışma Meclisi Başkanı ile Türkiye-Japonya ilişkilerini ele aldı.

18.02.2025 10:47
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Tokyo'da Japonya Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Japonya'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, bugükü temasları kapsamında başkent Tokyo'da Japonya Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile görüştü. Kurtulmuş, Sekiguchi ile Japonya Danışma Meclisinde gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi ilişkilerin her alanda artırılmasının, hükümetler arasında var olan güçlü iş birliğinin parlamentolar arasında da sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Türkiye ve Japonya arasındaki stratejik ortaklığı, mevcut ilişkileri esas alarak daha ileriye taşımak gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bu çerçevede iki ülke arasında enerji, eğitim, turizm, doğal afetlerle mücadele, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırma potansiyelinin bulunduğunun altını çizdi.

Her biri büyük potansiyele sahip Asya ülkeleriyle çok daha yakın ekonomik, kültürel, siyasi ilişkileri artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, ayrıca bugünün şartlarının, Asya ülkelerine ve Türkiye'ye önemli kapılar açtığını, ilişkileri daha da güçlendirmek için eldeki her türlü imkandan istifade etmek gerektiğini vurguladı.

Osaka'da yapılacak EXPO 2025 Fuarı dolayısıyla başarılar dileyen Kurtulmuş, Türk firmalarının bu fuara katılması için gayret sarf edeceklerini belirtti.

Japonya'nın, Türkiye'nin Asya'daki üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu ve bunu daha ileri noktalara taşıma arzusunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, Osaka EXPO 2025 Fuarı'nın da Türkiye ve Japonya'nın ikili ticaret hacminin artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle sürdürdüğü dostane ilişkilerin, Japonya ile Türkiye'nin gerçekleştireceği ortak projelere de önemli katma değer sağlayacağını kaydetti.

Görüşmenin ardından, Japonya Danışma Meclisi Genel Kurul Salonu'nu ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Danışma Meclisi Başkanı Sekiguchi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul da yer aldı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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