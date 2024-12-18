Kurtulmuş: Türk dünyası, önemli bir barış kuşağını oluşturacak

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk dünyası, özellikle çok taraflı dünya sisteminin gelişmekte olduğu bu dönemde etkili olacaktır. Türk dünyasının etkili olması, dünyanın tam orta noktasında, doğu ile batı arasında, farklı kültür ve medeniyet merkezleri arasında bir dengeyi oluşturacak. ve Türk dünyasının gelişmesi, asla dünya barışına bir tehdit değil. Tam tersine dünyanın dengesini oluşturacak önemli bir barış kuşağını oluşturacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve beraberindeki heyetle Meclis'te bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Kurtulmuş ve Gafarova, ortak basın toplantısı düzenledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasında 'Tek millet, iki devlet anlayışının' hayata geçirildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev öncülüğünde, ilişkilerin derinleşmeye devam edeceğini söyledi. Kurtulmuş, "İnanıyoruz ki Orta Asya'dan başlayarak Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar ve Avrupa'ya kadar yayılan bu coğrafyada, yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla, son derece iyi yetişmiş nüfusuyla birlikte Türk dünyası, özellikle çok taraflı dünya sisteminin gelişmekte olduğu bu dönemde etkili olacaktır. Türk dünyasının etkili olması, dünyanın tam orta noktasında, doğu ile batı arasında, farklı kültür ve medeniyet merkezleri arasında bir dengeyi oluşturacak. ve Türk dünyasının gelişmesi, asla dünya barışına bir tehdit değil. Tam tersine dünyanın dengesini oluşturacak önemli bir barış kuşağını oluşturacaktır. Bu çerçevede Azerbaycan'ın, Türkiye ile birlikte Türk dünyasının gelişmesi için yapmış olduğu önemli katkıları takdirle ifade etmek isterim" diye konuştu.

'GELİŞMELERİ ÜMİTLE KARŞILIYORUZ'

Kurtulmuş, bölgede çatışma ve gerilim yerine iş birliği, barış ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Özellikle Suriye'nin yeni dönemine ilişkin gelişmeleri de gerçekten takdirle ve ümitle karşıladığımızı ifade etmek isterim. İlk günden itibaren Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte Türkiye olarak fikirlerimizi ve yaklaşımlarımızı her platformda dile getiriyoruz. Bu konudaki en temel beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, egemenliğinin korunması, ilgili tarafların yeterince temsil edilebildiği yeni, demokratik bir Suriye'nin inşası ve terör örgütlerinin bütünüyle Suriye topraklarından temizlenmesi. Sadece Türkiye'nin milli önceliği değil, özgür Suriye'nin geleceği için de en önemli noktalar olduğunu ifade etmek isterim. Ümit ederim ki başlangıçta güzel sinyaller veren, birleştirici, kapsayıcı, kuşatıcı adımlar atacağı anlaşılan yeni Suriye yönetiminin süratle oluşması, süratle güçlü bir şekilde bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği bir yönetimin ortaya çıkması, Türkiye olarak en büyük beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL, SURİYE'DE OPERASYONLARINI DURDURMALI'

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi çağrısında bulunan Kurtulmuş, iki ülkenin İstanbul'da yaptığı görüşmeleri hatırlattı. Devamında, İsrail'in Gazze'de katliamlarını sürdürdüğünü söyleyen Kurtulmuş, "İsrail sadece Gazze'yle kısıtlı kalmayıp, Lübnan'a da sirayet ettirdikleri ve en son Suriye'deki gelişmeler üzerine Suriye topraklarına doğru da geliştirdikleri operasyonların derhal durdurulması ve bölgedeki saldırgan tavırlarının sona erdirilmesi şarttır. Netanyahu ve hükümetinin önce Uluslararası Adalet Divanı, ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde karşılaştıkları ilk sonuçlar, dünya kamuoyunun beklentilerinin hukuk alanına yansımasıdır" dedi.

Kurtulmuş ayrıca; Kafkaslar'da Azerbaycan'ı desteklemeye devam edeceklerini ve Zengezur Koridoru'nun açılarak barış koridoru haline getirilmesini temenni ettiklerini ekledi.

'İŞ BİRLİĞİMİZ DERİNLEŞMEKTEDİR'

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ise seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini söyledi. Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerine değinen Gafarova, "İki ülkenin milletvekilleri, kardeş halkların temsilcileri olarak halkların birbiriyle daha fazla yakınlaşmasına hizmet etmektedir. Büyük memnunlukla dile getirmek isterim ki bu ilişkiler çok yüksek seviyededir ve müttefiklik ruhuna uygun olarak bütün istikametler üzerine genişlemektedir. Meclis başkanları olarak bizler muntazam şekilde temasları, karşılıklı ziyaretlerle görüşür ve müzakerelerde bulunuruz. Parlamentolar arası dostluk grupları ise sıkı bir diyalog içerisindedir. Daha önce imzaladığımız anlaşmalara uygun olarak muhtelif sahalarda faaliyet gösteren ülkelerimiz arasında iş birliği derinleşmektedir" açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, daha sonra Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ve beraberindeki heyete TBMM'yi gezdirdi.