Kurtulmuş ve Koşanov'dan Çalışma Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş ve Koşanov'dan Çalışma Ziyareti

Kurtulmuş ve Koşanov\'dan Çalışma Ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ile iş birliği ve KKTC konularını görüştü.

21.04.2025 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) faaliyetlerine gözlemci üye sıfatıyla tam katılımını sağlayacak Nahçıvan Anlaşmasını Tadil Eden Protokol'ün, Kazakistan Parlamentosu'ndaki onay sürecinin tamamlanmasını arzuladıklarını belirtti.

Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Koşanov, iki ülkenin bayrağı önünde el sıkışarak, basın mensuplarına görüntü verdi. Daha sonra Kurtulmuş ile Koşanov heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, görüşmede, Koşanov ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ve Kazakistan arasında önemli iş birliğinin bulunduğunu, bunun her alanda artarak devam ettiğini, hükümetler arsında var olan iyi ilişkilerin parlamentolar arasında da sürdürülmesini ve daha ileriye taşınmasını hedeflediklerini söyledi.

Parlamentolar arası dostluk gruplarının karşılıklı ziyaretlerinin ve Türkiye ile Kazakistan heyetlerinin yakın teşriki mesaisinin önem taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) bünyesinde iki ülkenin her konuda yakın işbirliği içerisinde olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kurtulmuş, haziran ayında Astana'da gerçekleştirilecek TÜRKPA'nın 14. Genel Kurulu dolayısıyla Koşanov'a başarı diledi ve tebriklerini iletti.

Kazakistan ile birçok alanda işbirliğini geliştirme imkanının bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye ve TBMM olarak yapılacak her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

KKTC'nin Türkiye'nin milli meselesi olduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin TDT'nin faaliyetlerine gözlemci üye sıfatıyla tam katılımını sağlayacak Nahçıvan Anlaşmasını Tadil Eden Protokol'ün, Kazakistan Parlamentosu'ndaki onay sürecinin tamamlanmasını arzuladıklarını belirtti.

TBMM'nin kuruluşunun 105. yıl dönümüne özel planlanan ziyaret

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov ise kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği için teşekkür ederek, 105. kuruluş yıl dönümünde TBMM'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Koşanov, Kazakistan ve Türkiye halkları arasındaki bağlara ve manevi birlikteliğe binlerce kilometrelik mesafenin engel olamadığını, bu kardeşlik ve dostluğun daim olmasını, dayanışmanın da artırılmasını arzuladıklarını ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutlayan Koşanov, ziyaretlerini bu anlamlı tarihle örtüşecek şekilde özel planladıklarını söyledi.

Türkiye'nin kuruluşunda TBMM'nin tarihi ve önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Koşanov, bugün de TBMM'nin halkın iradesini korumak ve devletin kalkınmasına katkı sağlamak konusunda eşsiz bir rol oynamaya devam ettiğini vurguladı.

Koşanov, Türkiye'nin, asırlık tarihinde devlet yapısını güçlendirerek küresel siyasette özgün yeri olan saygın bir ülke haline geldiğini ifade ederek, medeni, gelişmiş ülkeler arasında olan Türkiye'nin Kazakistan'ın gururu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Kazakistan için önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Koşanov, her iki ülkenin liderleri arasında samimi ve güçlü bir kardeşliğin bulunduğunu, devlet başkanlarının üstün çabalarıyla ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının her geçen gün arttığını belirtti.

Heyetler arası görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, mevkidaşı Koşanov ile TBMM Kütüphanesini ziyaret etti.

Kurtulmuş ve Koşanov, daha sonra parlamento heyetleriyle, 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'de bombalanan alanları ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Genel Kurul ziyaretinde Kurtulmuş, Koşnov ve heyetine Meclis'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Kurtulmuş ve Koşanov, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurul'u ziyaret eden çocuklarla sohbet etti.

Görüşmeye, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Parlamento, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş ve Koşanov'dan Çalışma Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:28:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş ve Koşanov'dan Çalışma Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement