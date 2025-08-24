Lavrov'dan Ukrayna İçin BMGK Güvenlik Garantisi Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Lavrov'dan Ukrayna İçin BMGK Güvenlik Garantisi Önerisi

Lavrov\'dan Ukrayna İçin BMGK Güvenlik Garantisi Önerisi
24.08.2025 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa varılması için Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan 5 ülkenin yer alması gerektiğini, NATO'nun ise söz konusu garantilerde rol oynamaması gerektiğini söyledi. Lavrov, garantörlere Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin de dahil olabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda muhtemel barış anlaşmasına varılması için sağlanması gereken şartlara ilişkin açıklama yaptı.

BMGK UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTÖRÜ OLMALI

Lavrov, ABD'li televizyon kanalı NBC News'e verdiği röportajda, savaşta barış anlaşmasına varılması için Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde NATO'nun rol oynamaması gerektiğini aktardı. Lavrov, Ukrayna'nın güvenlik garantörlüğünü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinden oluşan bir oluşumun üstlenmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos tarihinde ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, liderlerin BMGK'nın 5 daimi üyesi olan İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD ile diğer ülkelerin güvenlik garantisi sağlaması karşılığında Ukrayna'nın kalıcı olarak tarafsız kalmasına ilişkin başlıkların tartışıldığını öne sürdü.

Lavrov: Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri İçin BMGK Üyeleri Gerekli
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

"GARANTÖRLERE ALMANYA VE TÜRKİYE GİBİ ÜLKELER DE DAHİL OLABİLİR"

Lavrov, "Garantörler, tarafsız kalması, hiçbir askeri blokla ilişiği olmaması ve nükleer imkanları bulunmaması gereken Ukrayna'nın güvenliğini güvence altına almalı" ifadelerini kullanırken, söz konusu garantörlere Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin de dahil olabileceğini söyledi.

"UKRAYNA İLE TOPRAKLAR KONUSUNDA GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN BAŞLIKLAR VAR"

Bakan Lavrov, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin Rusya tarafından kabul edilemeyecek bir durum olduğunu da aktarırken, Ukrayna'daki Rusça konuşan azınlıklar için koruma talep ettiğini ve Ukrayna ile topraklara ilişkin görüşülmesi gereken başlıklar olduğunu belirtti.

"ABD'Lİ MİLLETVEKİLLERİ VE AVRUPALILAR BARIŞ İSTEMİYOR"

Dışişleri Bakanı Lavrov, "Biz Ukrayna'da barış istiyoruz. ABD Başkanı Trump da Ukrayna'da barış istiyor. Ancak Alaska'daki görüşmeye gelen tepkiler, Avrupalı temsilcilerin Washington'a gerçekleştirdikleri ziyaret ve sonrasındaki eylemleri ile tavırları, onların barış istemediğini gösteriyor. Ukrayna'nın mağlubiyete uğramasını kabul edemeyeceklerini söylüyorlar. Rusya'nın kazanmasına izin veremeyeceklerini söylüyorlar. Sürekli bir 'zafer' ve 'yenilgiden' bahsediyorlar" dedi.

Lavrov: Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri İçin BMGK Üyeleri Gerekli

Lavrov, ABD'li milletvekillerinin "Rusya, Trump'ı oyalıyor" iddialarına ilişkin, "ABD Başkanı Trump'ı neyin yönlendirdiğine karar vermek milletvekillerinin veya medyanın görevi değildir. Başkan Trump'a ABD'nin ulusal çıkarlarını savunduğu için saygı duyuyoruz. Başkan Trump'ın da Rusya'nın ulusal çıkarlarını savunduğu için Başkan Putin'e saygı duyduğuna inanmak için nedenlerim var. Aralarında konuştukları şeyler sır değildir" açıklamasını yaptı.

"RUSYA, DAHA ÖNCE DE BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER ÖNERDİ"

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için daha önce de barışçıl çözümler önerdiğini hatırlatarak, "Nisan 2022 tarihinde neredeyse tamamlanmış olan anlaşmayı biz bozmadık. Bu, o dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimindeki birkaç yetkili, Fransa ve Almanya tarafından yapıldı. Bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Almanya, Ukrayna, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Lavrov'dan Ukrayna İçin BMGK Güvenlik Garantisi Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feribotta can pazarı Genç kadın atladı, yolcu kurtardı Feribotta can pazarı! Genç kadın atladı, yolcu kurtardı
Deniz panik anları Feribottan atlayarak intihar girişiminde bulundu Deniz panik anları! Feribottan atlayarak intihar girişiminde bulundu
Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı
Barış Alper’in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu
Avcılar’da çıkan kavgada kan aktı Avcılar'da çıkan kavgada kan aktı!
Jose Mourinho bu kez de sosyal medya ve televizyondaki yorumculara sataştı Jose Mourinho bu kez de sosyal medya ve televizyondaki yorumculara sataştı
Yemen’de sel felaketi 5’i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti Yemen'de sel felaketi! 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya’da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı Kolombiya'da yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı polis operasyonuyla yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi
TSK düğmeye bastı Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek
“Dışlandım“ diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı "Dışlandım" diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

22:05
Balıkesir’de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
23:17
Balıkesir’deki peş peşe depremlerin ardından Şener Üşümezsoy’dan ilk yorum
Balıkesir'deki peş peşe depremlerin ardından Şener Üşümezsoy'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 00:19:48. #7.11#
SON DAKİKA: Lavrov'dan Ukrayna İçin BMGK Güvenlik Garantisi Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.