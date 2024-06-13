Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu: 'Kıbrıs sorunu 50 yıl önce bitti'

Politika

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına davet etmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın daveti fevkalade önemlidir. Bu adaya 50 yıl önce barış geldi. Bu adada Kıbrıs sorunu 50 yıl önce bitti" dedi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın son aşaması olan deniz safhasına katıldı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, "Tatbikat her yıl giderek gelişiyor. Türkiye'nin milli savunma sanayindeki kapasitesi arttıkça, silahlı kuvvetlerimizin, sahil güvenliğimizin kapasitesi arttıkça, tecrübesi de sahada her gün zenginleştikçe bu tatbikatın da içeriği gelişiyor. Burada uluslararası gözlemciler de var, fevkalade önemli. Bu tatbikatı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte yapıyor. Uluslararası gözlemciler de geliyorlar, Türkiye ve KKTC'nin ortak kapasitesinin ne kadar gelişmiş olduğunu görüyorlar ve takdir ediyorlar. Çok önemsediğimiz bir tatbikat. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın daveti fevkalade önemlidir"

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Kıbrıs Barış Harekatı 50. yıl dönümü kutlamalarına birlikte gitme davetini de değerlendirdi. Feyzioğlu, "Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs milli davamıza ne kadar önem verdiği tüm milletimizin malumu. Kıbrıs bizim için sorun değil, milli dava. Bu milli davada daima partiler üstü hareket edilmesini önceler. Tüm söylemleri de bu şekildedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın dünkü daveti de fevkalade önemlidir. Bu adaya 50 yıl önce barış geldi. Bu adada Kıbrıs sorunu 50 yıl önce bitti. Kıbrıs sorununu başlatanlar; 1960'da uluslararası antlaşmalara dayanılarak kurulmuş ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 1963'te silah zoruyla, soykırımla, Kıbrıs Türklerinin elinden alan Rumlardır, o zamanın Yunanistan yöneticileri ve EOKA'cılardır. EOKA, Kıbrıs adasını bir bütün olarak Yunanistan'a bağlamak için kurulmuş, Rum ve Yunan yönetimlerinin desteklediği acımasız, soykırımcı silahlı bir terör örgütüdür" ifadelerini kullandı.

" Gazze'deki soykırıma karşı çıkan tek ülke Türkiye, tek lider Cumhurbaşkanımız Erdoğan"

İsrail- Filistin arasındaki çatışmaların sonlanması için Türkiye'nin üstlendiği role dikkat çeken Feyzioğlu, Gazze'nin Kıbrıs adasına 100 kilometre uzaklıkta olduğunu dile getirerek, "Bugün Gazze'de dünyanın gözü önünde yürüyen soykırım, katliam 1963'ten 1974'e yani Mutlu Barış Harekatı'na kadar Rum-Yunan destekli EOKA'cılar tarafından bu adada gerçekleştirilmiştir. Bugün dünyada Gazze'de yaşanan katliama, soykırıma karşı gerçek anlamda hiçbir arka planda ajandası olmadan karşı çıkan dik duran bir tek ülke vardır; Türkiye Cumhuriyeti, bir tek lider vardır Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Dolayısıyla bu kadar yakın coğrafyada Gazze bugün ne yaşıyorsa ve Kıbrıs adasında 50 yıldır mutlak barış varsa bunu iyi düşünmek, iyi tahlil etmek, iyi gözlemlemek lazım. Kıbrıs'ta barış Türkiye'nin Mutlu Barış Harekatı'yla sağlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik el ele sağlamıştır. Kıbrıs Türklerinin 11 yıl boyunca soykırıma direndiği o şanlı duruşuyla sağlanmıştır. 50'nci yıl bütün bunları hatırlamak, hem Kıbrıs Türk gençliğine hem Türk dünyasına hem dünyaya anlatmak için fırsattır. O yüzden de sayın Cumhurbaşkanımız 50'nci yıl kutlamalarını fevkalade önemsiyor bizde ona göre ciddi çalışma halindeyiz" şeklinde konuştu.

KKTC'li öğrencilerden Türkiye'deki Kıbrıs Gazilerine mektup

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'li miniklerden Türkiye'deki Kıbrıs Gazileri için mektup yazmalarını istediğini belirten Feyzioğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"50'nci yıl nedeniyle organize komitesinin eş güdümünde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bizim temin ettiğimiz yaşayan gazilerimizin adlarına birer mektup yazdırdı. Bu mektupların her birini evlatlarımız kendi elleriyle inci gibi yazdılar. Kendilerine hiçbir mektup metni verilmedi, 'ne istiyorsanız yazın' denildi. Dün o mektuplar bana geldi. Türkiye'ye göndereceğiz gazilerimiz postadan alacaklar. 50'nci yıl bu milli duyguların tekrar hatırlandığı, yaşatıldığı, yürekten bu duyguların coştuğu bir fırsat penceresi oluşturuyor hepimiz için."

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'den arama kurtarma unsurların katılımıyla, 10-14 Haziran tarihleri arasında KKTC'de gerçekleştiriliyor. Bu sene 20'ncisi düzenlenen tatbikatın kara safhası Girne'de 101 Evler bölgesinde, deniz safhası ise Gazimağusa açıklarında KKTC kara suları dışında ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde yapıldı. - GAZİMAĞOSA