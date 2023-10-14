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Lübnan Başbakanı Mikati: Lübnan savaşa girmek istemiyor - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Mikati: Lübnan savaşa girmek istemiyor

Son Güncelleme: 14.10.2023 12:25

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin savaşa girmek istemediğini ancak Hizbullah'tan henüz bu yönde güvence alamadıklarını belirtti. Mikati, Lübnan'daki bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, güven ve istikrarın korunmasının Lübnan için esas olduğunu vurguladı. İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini söyleyen Mikati, Lübnan'ın savaşa girmek istemediğini ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin savaşa girmek istemediğini ancak Hizbullah'tan henüz bu yönde güvence alamadıklarını belirtti.

Mikati, Lübnan'daki bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan için esas olanın güven ve istikrarının korunması olduğunu vurgulayan Mikati, Hizbullah'ı da kastederek, "Ancak hiçbir taraftan gelişmelere ilişkin güvence alamadım çünkü durum sürekli değişiyor." dedi.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik provokatif saldırılarını durdurması gerektiğini söyleyen Mikati, "Çünkü Lübnan savaşa girmek istemiyor." diye konuştu.

İsrail- Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan Başbakanı Mikati: Lübnan savaşa girmek istemiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı Mikati: Lübnan savaşa girmek istemiyor - Son Dakika
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