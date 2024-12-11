Mansur Yavaş: Suriye\'ye gitmek isteyenlere destek olmaya hazırız

Politika

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suriye'de Esad rejiminin sona ermesine ilişkin, "Şimdiye kadar şöyle bir bahane vardı; Esad'ın zulmü var. Esad falan kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı. Biz gitmeleri yönünde destek olmaya hazırız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği tarafından Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen 'UNESCO Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi korumak için başkentte yaptığı hizmetleri anlattı.

'BİZ BORÇLARIMIZI ÖDEMEYE HAZIRIZ'

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, bir gazetecinin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan'a 'Belediyeleri daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var' ifadelerini kullandı. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna, şöyle yanıt verdi:

" Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) alacağının yüzde 9'u belediyelere ait. Bunun da yarısı AK Parti'li belediyelere, yarısı CHP'li belediyelere ait. Örneğin Ankara'da AK Parti ve MHP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerin borcu toplam 2 milyar TL. Daha önce kimseyi silkelememişler, onların bu şekilde borç yapmalarına izin vermişler ancak milli irade bu şekilde tecelli edince görüyoruz ki hala hazmedilememiş. Biz borçlarımızı ödemeye hazırız. Bir önceki durumu da biliyoruz. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanına da arz etmiştim. Bütün mevduatımız kamu bankalarında olmasına rağmen 5 milyonluk teminat mektubunu dahi vermiyorlar. İller Bankası'ndan bir kuruş alamadık. Dolayısıyla bizler de önceki dönemden gelen faizli borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek zorunda kaldık. Ayrıca belediyenin gayrimenkullerini kullanan kamu kurumları var. Bunların mahsubu için vergi dairesi ve SGK ile de zaten görüşüyoruz. Ancak belediyemizin de alacakları var. Belediyemizin alacaklarına gelince hiç ses çıkmıyor. Belediyemizin de alacaklarını ödesinler, mahsuplaşalım. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Hangi patronlardan alacaklarını almadılar, hangi patronların alacaklarını erteliyorlar. Neden onları silkelemiyorlar. İstiyorlar ki belediyeler direkt halka temas eden kuruluşlar olduğu için aslında halkı silkelemek istiyorlar. Bize hiçbir şey olmaz, borcumuzu öderiz ama adil olmak lazım. Takdiri ben artık Ankara halkına bırakıyorum."

'GİTMEK İSTEYENLERE DESTEK OLURUZ'

Yavaş, bir gazetecinin, 'Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili bazı belediyelerin yardım edeceği açıklamaları var. Siz konuya ilişkin ne söylemek istersiniz?' sorusuna da "Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok. Ama gitmek isteyenlere tabii ki hepimiz destek oluruz, yardımcı oluruz. Çünkü ülkemizin demokrasisi tehlike altında. Şimdiye kadar şöyle bir bahane vardı; Esad'ın zulmü var. Esad falan kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı. Biz gitmeleri yönünde destek olmaya hazırız" diye yanıt verdi.

'ANKAPARK'I REKREASYON ALANI YAPACAĞIZ'

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankapark'ı işleten şirketle sözleşmesini iptal etmesine ilişkin davaya ilişkin de "Zaten firma iflas ettiği için geri dönüşü olmayan bir yolda, firmanın hiçbir yetkisi orada kalmadı. Ankara halkı ile yaptığımız anketler doğrultusunda tamamen ücretsiz ve rekreasyon alanı olarak bahar aylarında Ankaralı ailelerin, gençlerin hizmetini açıyoruz. O da benim müjdem olsun" dedi.