Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlenen mitinge katılmamasına yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi. Yavaş, ''CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir ama bazıları bu sıfatları unutup CHP'yi artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürkçü bir Türk Milliyetçisiyim. Yörüngesini şaşıran ben değilim, bu eleştirileri yapanlardır. Herkes bu çizgide siyaset yapmak durumundadır'' dedi.

02.11.2024 16:01  Güncelleme: 16:08
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Esenyurt'taki mitinge katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

"FARKLI ANLAMLAR ÇIKARILMASI KİŞİLERİN KENDİ YORUMUDUR"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Genç Akademi Ulus" projesinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yavaş, hukukta çifte standartlığın olamayacağını belirterek, "5-10 yıl önce geriye gidip telefon kayıtlarına bakarak bir tutuklama yapıldıysa bir hukukçu olarak söylüyorum herhalde iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde çoğunun incelemesi bile yapılmadı. Hukukta çifte standartlık olmaz ve tutuksuz yargılama, masumiyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur, böyle bir şey savunmuyoruz ama varsa bir suç delilleri karartma ihtimali yok. Sabit ikametgah sahibiyse en azından tutuksuz yargılanmak suretiyle kendisine savunma imkanı verilmesi daha uygundur. Bu konuda söyleyeceklerimizi söyledik. Oraya gitmemem konusunda da farklı anlamlar çıkarıldı ama belediye başkanlarımızın çoğu da gidemedi. Herkesin programlarla var. Çankaya Belediye Başkanımız temsilen gitti. Burada da il başkanımız zaten il örgütü olarak gereken açıklamayı yaptı. Farklı anlamlar çıkarılması artık kişilerin kendi yorumlarıdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP, KENDİ BELEDİYE BAŞKANINA SAHİP ÇIKACAKTIR"

Yavaş açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yanıtladı. CHP içinde bazı isimlerin DEM Parti ile ortak miting yapılmasını eleştirdiği yönündeki iddiaların var olduğu şeklinde soru üzerine Yavaş "Ben de duydum bunu. Tabii ki öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediye başkanına kendisi sahip çıkacaktır. Haksızlığa karşı birisi uğradığı zaman herkesin buna sahip çıkması önemlidir ama şöyle de bir şey duydum. Orada Saadet Partisi'nde bir yetkilisi olduğu halde konuşturulmadığını duydum. Ben şöyle bakıyorum olaya. Kimse rol çalmamalı. Haksızlığa herkes isyan etmeli. Ama elbette bunun arkasında Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Oradaki görüntülere itiraz etmeleri de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki herkesin fikrini rahatça söyleyebilmelerinden geliyor. Bu konuda da zaten bugünlerde kamuoyuna açıklamalar yapılıyor" cevabını verdi.

"BİR BEBEK KATİLİNİN, CEZASI KESİNLEŞMİŞ BİRİNİN..."

2023 Genel Seçimleri öncesinde de bazı kesimlerin kendilerini haksız bir şekilde suçlandığını ifade eden Yavaş, "Bir yandan bebek katili teröristbaşı olduğu hem yerel mahkemece hem de insan hakları mahkemesince tescil edilmiş suçu kesinleşmiş birisine bir rol verilmeye çalışılıyor. Bir makam verilmeye çalışılıyor. Bir yandan da bu tür operasyonlarla Cumhuriyet Halk Partisi terörle ilişkilendirmek isteniyor. Artık şu saatten itibaren konuşulacak konu kalmamıştır. Bir bebek katilinin yani cezası kesinleşmiş bir birisinin 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik konuşulsun' denmesinin karşısında, konuşulacak konu kalmamıştır. Zaten Türkiye'de bu konular çok yanlış biliniyor. Muhatap kimdir? Suçu kesinleşmiş birisinin muhatap alınması yanlıştır. Yine nüfusu yerine göre 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon ifade edilen Kürt kökenli vatandaşlarımızı kimin temsil ettiğine, onların temsilcisinin kim olduğuna kim karar veriyor? Birçok insan da şiddetli bir şekilde hem DEM Parti'yi hem terörist başının bu şekilde kendilerinin temsilcisi olarak gösterilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Dolayısıyla konuşulacak tek şey hukuktur. Öncelik hukuktur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onun ötesinde başka bir güç yoktur. Kapalı kapılar ardında bir pazarlık varsa, biz onu bilemeyiz ama her şeyin kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde yapılması toplumu da rahatlatacaktır. Hukukun dışına çıkıp bu şekilde kararlar alanların sonunu gördük. Bence hukuktan şaşmadan gerçekten neyse hukuk neyi emrediyorsa onun dışına şaşmamasını bütün adalet camiasına bir hukukçu olarak öneriyorum" dedi.

"YÖRÜNGESİNİ ŞAŞIRAN BEN DEĞİLİM"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz milliyetperveriz doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz" sözünü Ulus Meydanı'na astığını ifade eden Yavaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan biri de milliyetçiliktir ama belli ki bu eleştiriyi yapanlar bu sıfatları unutup, Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. Yörüngesini şaşıran ben değilim, yörüngesini şaşıranlar bu eleştirileri yapanlardır. CHP'nin bu Cumhuriyet'i kuran parti olduğunu unutup başka başka anlamlar yüklemeye çalışıyorlar. Asla bu çizgiden şaşmayacaktır. Herkes siyasetini de bu çizgide yapmak durumundadır. Birlik ve bütünlük, üniter devlet, parlamenter demokrasi. Bunlar olmazsa olmazımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi de olmazsa olmazıdır. Bu konuda 6'lı masada vermiş olduğu imza vardır. Bu imzayı ortadan kaldıracak hiçbir açıklamada şimdiye kadar yapmamıştır" diye konuştu.

Mansur Yavaş\'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Emre Öztürk:
    geleceğin Cumhurbaşkanı iki oyum var ikiside senin Mansur bey 143 57 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sen bildiğin yolda yürü başkan 133 22 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    çok güzel anlatmış mansur başkan. yörüngesini şaşıran ben değilim diyor ve sonuna kadar haklı. CHP yi yönetenler kendine gelmesi gerekir bir pkklı teröristlerle ilişki içinde olmamalı ve belediye başkanları bir teror suçundan hapse giren bi yaratığa destek vermek için miting yspmamalı. yspıyorsa o da teröristtir ve o belediyeye de kayyum atanması gerekir. it izi at izine karıstı bu ülkede. 125 6 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    Oyunları çok iyi ilerliyor. Bir taraftan demlenenler diğer taraftan karşı olanlar. Ama malesef üçüde kuzu kılığına bürünmüş. Seçimler için oynanan oyunlar 53 55 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Mansur yavaş haklı. Chp nin yörünge kaymış durumda.özgür özel ve İmamoğlu popülist siyaseti bıraksınlar. Ülkede ekonomi ve sığınmacı sorunu var. 96 10 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor tabi o yüzden deme karşı ama söyledikleri de doğru CHP' içinde Mansur yavaş tektir Erdoğanla yarışabilecek tek kişi ne özgür nede imamoğlu ikiside boş teneke 71 9 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    artık CHP'yi özde Atatürk'cülerin yönetme ve sahip çıkma zamanı geldi 69 5 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    ADAM'sınız Mansur Başkanım ,ilk seçimde oy'larımız size olacaktır... 62 9 Yanıtla
  • Candemir Emre:
    CHP deki tek adam 61 5 Yanıtla
  • Adem Saruhan:
    Adam dediğin böyle her zaman tutarlı olacak. Seninleyiz başkan, helal olsun. 59 5 Yanıtla
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