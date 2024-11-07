Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üçüncü konser skandalını AK Partili Nihat Yalçın ortaya çıkardı. Buna göre, Candan Erçetin ve Murda konserleri için tam 80 milyon TL ödenmiş.

07.11.2024 22:57  Güncelleme: 23:10
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın üçüncü konser skandalını AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ortaya çıkarttı.

Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi grubunun konserleri için ödendiği ortaya çıkan toplam 140 milyon TL'den sonra 29 Ekim 2023'te düzenlenen Candan Erçetin ve Murda Konseri için de 80 milyon TL ödendi. Organizasyonun, daha önceki iki konseri de organize eden Enfest Organisazyon şirketi tarafından düzenlendiği görüldü. 2023'te 80 Milyon TL olarak ödenen rakamın bugünün kuruyla 97 milyon TL değerinde olduğu kaydedildi.

Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş

AK Partili Nihat Yalçın, ABB Kasım ayı meclis toplantısında konserler ile ilgili skandal bir iddiayı daha gündeme getirdi. Yalçın, ABB' nin 2023 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Candan Erçetin ve Murda konseri için 80 Milyon Bin TL ödediğini belirtti. Konser organizasyonunun Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri ile birlikte 4 yılda ABB' den 98 adet Konser organizasyonu işi alan Enfest Organizasyon tarafından düzenlendiğini belirtildi.

Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş

"CANDAN ERÇETİN VE MURDA KONSERİ İÇİN GÜNCEL KURLA 97 MİLYON TL ÖDENMİŞ, TARİHTE BÖYLE BİR TUTAR YOKTUR"

Nihat Yalçıın'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: "Belediye aslı hizmetleri anlamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde en kötü dönemini yaşıyorken, Konser skandallarının arka arkaya geldiğini görüyoruz. Ebru Gündeş konserine 69,Mor ve Ötesi konserine de 71 Milyon Lira ödendiği ortaya çıktı. Ama asıl bomba şu, tüm bu rakamların daha üstünde 29 Ekim 2023 günü yapılan Candan Erçetin ve Murda konseri için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi 80 Milyon 40 Bin TL ödeme yapmıştır.Bakın bunun da ödeme belgesi de var. Sözleşmesi de var. Hepsi var. 80 Milyon 40 Bin TL ödeme yapmıştır o günün kuruyla dolara çevirdiğimizde 2 Milyon 838 Bin dolar yapıyor. Bugünkü kurla 97 Milyon 200 Bin TL ödeme yapılmıştır. Bu tarihi bir rakamdır. Hiçbir belediyede tarihte böyle tutar yoktur.

Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARTIK VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN BELEDİYESİDİR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılda 98 tane konserin tamamının tek bir şirkete doğrudan teminle verildiğini görmekteyiz. Bunun bir defa şeffaflıkla hesap verilebilirlik ile denetlenebilirlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu ihaleler EKAP'ta bile gözükmemektedir. Bununla ilgili ne ihale ilanı var ne sonuç ilanı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi artık eserlerle hizmetlerle anılan bir belediye değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi eser ve belediyeciliği olmaktan artık çıkmış, yapılan bu devasa konserlerle Mansur Yavaş'ın reklam ajansı haline dönüşmüştür. Vur patlasın çal oynasın belediyesidir.

Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
Mansur Yavaş\'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş

Candan Erçetin, Mansur Yavaş, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Ankara, Murda, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Osman A:
    Mansur efendi hesap zamanı... 74 31 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bunlardan Beklenir Açlık Sınırında Çok İnsan Var Bunlara Oy Moy Yok Türkiye'yi Satar Bunlar 70 28 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Chp den ne beklenir ki 66 30 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    İtibardan tasarruf olmaz. Ne yapsın Yavuz Bingöl’ümü getirseydi. 25 50 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    Halk aç ank okdr sıkıntısı var bu konser okdr para veriyor hemen istifa etmeli 56 18 Yanıtla
  • Seyhmus Düzenli:
    yediler Ankara'yı 47 24 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    İşte chp bu, çamur at, ama çamurun senden geldiği belli olmasın. İstanbul'daki para kuleleri ve 5 milyarlık konser harcamaları Ankara hizmet SIFIR ama konsere harcanan paralar korkunç. Sahi bumu hesaplı olmak? YAZIKLAR OLSUN! 42 21 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Şaşırdık mı 37 21 Yanıtla
  • Gokhan Uyduran:
    garibana da asgari ücret çok bile parti işi değil hepsi yiyor ama bunlar ihtiyacından fazla yiyor ?? 26 17 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    Hadi ya tüh.. 17 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş - Son Dakika
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