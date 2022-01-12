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Meclis'te vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi - Son Dakika

Meclis'te vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi

12.01.2022 18:43

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında "edepsiz" gerginliği yaşandı. Karşılıklı laf atmaların ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkan vekilleri oturdukları yerden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bugün 863'üncü gününde. Yani annelerimiz dünyaya getirdikleri evlatlarının peşinde, gözyaşlarıyla büyük bir umut içerisinde yeniden ailelerine dönüşü bekliyor. Her şeye rağmen tehditlere boyun eğmeden haklı mücadelelerini sürdüren Diyarbakır annelerimiz, inşallah terörü ve onun siyasi uzantılarının kökünün kazınmasında o mahşeri vicdanlarıyla en yüksek mertebede, milletimizin sinesinde yerlerini almışlardır. Devlet ve millet olarak bu terörü beraber kazıyacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

CHP'Lİ ALTAY: BUNLARI KORUYAMAYAN DEVLET OLMAZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her gün bir trajedi, her gün bir travma. Avukat Dilara Yıldız, Raziye Oskay; 2 kadın katledildi. Enes Kara, bir kaçak öğrenci yurdunda yaşadığı zorluklara dayanamayarak intihar etti. Şimdi çocuklarını, gençlerini, kadınlarını korumak devlet olmanın gereğidir. Bunları koruyamayan devlet olmaz. TBMM'nin Türkiye'de her gün bu tarz bir trajediye, bir travmaya göz yumma lüksü ve hakkı da yoktur" diye konuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise kadın cinayetlerinin ardından yayımlanan taziye mesajlarının yeterli olmadığını belirterek, "Mutlaka tedbirlerin alınması gerekiyor. Artık bu olumsuzluklar kabusa dönmüş vaziyette. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehirlerde kangrene dönmüş yurt sorununu mutlak suretle çözecek adımlar atmayı becerebilmelidir" ifadesini kullandı.

Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi

AK PARTİ'Lİ TAMER: BU MİLLİ MESELEDE YANIMIZDA OLUN

Konuşmaların ardından grup önerilerine geçildi. HDP grubu önerisi görüşülürken, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer söz alarak, Türk Tabipleri Birliği'nin Turkovac aşısına yönelik iddialarına tepki gösterdi. Tamer, "Türk Tabipleri Birliği ne olduğu belli olmayan bir kurum. Ben onu kabul etmiyorum doktor olarak. Kalkmış, eleştirmeye kalkıyor. Ona da en iyi cevabı, gerekli cevabı Hacettepe Üniversitesinin hocalarından Prof. Dr. Serhat Ünal verdi. Bakın, Almanya, Alman gazeteleri Türk Tabipleri Birliğini örnek göstererek Turkovac'ı kötülemeye çalışıyor" dedi.AK Parti'li Tamer, bu sırada CHP sıralarına dönerek, "Hiç olmazsa bu milli meselede yanımızda olun. Her zaman karşımızdasınız; onun için 'yanımızda olun' diyorum. Ne yaparsanız yapın ne getirirseniz getirin sağlık çalışanlarının emeklerini size de yem etmeyeceğiz, gereğini de vereceğiz diyorum" diye konuştu.

Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Partili Tamer'in sözlerine tepki göstererek, "Şimdi burada, siyasi etik ve edebe yakışmayan bir konuşmayı ibretle izledik" ifadesini kullandı. Bunun üzerine AK Parti'li milletvekilleri Engin Altay'a 'edepsiz sensin' diyerek karşılık verdi. Ardından bazı AK Partili ve CHP'li milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandırıldı.

Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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