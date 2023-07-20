Melih Gökçek ve Veysel Tiryaki görüşmesi kulisleri karıştırdı

Uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Melih Gökçek, Altındağ Belediye Başkanı olarak üç dönem boyunca başarılı bir şekilde görev yapmış olan Dr. Veysel Tiryaki ile bir araya geldi.

MERAK UYANDIRDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin potansiyel başkan adayları arasında gösterilen Tiryaki, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. Her iki siyasetçinin Ankara'da üstlendikleri görevler ve yaptıkları hizmetlerle adları övgüyle anılmakta olması, yerel seçimlere yaklaşırken bu görüşmenin kamuoyunda büyük bir merak uyandırmasına neden oldu.

GÖRÜŞME OLUMLU BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ

Medya Ankara'nın haberine göre Veysel Tiryaki, görüşme hakkında sosyal medya hesabından şu şekilde bir paylaşımda bulundu: "Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek ile görüştük. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ederim." Bu paylaşım, iki siyasetçinin samimi ve olumlu bir atmosferde bir araya geldiğini gösterirken, Gökçek'in ziyareti olumlu bir şekilde değerlendirildi.

BİR PAYLAŞIM DA GÖKÇEK YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı, eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'yi ziyaret ettim... İyi hasret giderdik." Bu paylaşım da, iki siyasetçi arasındaki samimi buluşmanın bir yansıması olarak değerlendirildi.

Zaman zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eleştirildiği bir dönemde, Ankara'nın iki başarılı ismi olan Melih Gökçek ve Veysel Tiryaki'nin etkin bir rol üstleneceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Kaynak: Medya Ankara