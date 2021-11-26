Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'nın Osmangazi, Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Bursa programı kapsamında Setbaşı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden İnce, vatandaşlarla selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Gemlik ilçesine geçen İnce, burada Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Gemlik'teki iş insanlarıyla bir araya gelen İnce, soruları yanıtladı ve partisinin programı hakkında bilgi verdi.

İlçede bulunan Gemlik Zeytin Hali'ni de ziyaret eden İnce, zeytincilerle sohbet etti.

Orhangazi ilçesinde Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi'nde kamyoncu esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen İnce, ardından ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı.