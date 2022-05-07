Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum

07.05.2022 20:40

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "2023 Seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve seçilmesi halinde CHP'ye döner misiniz?" sorusunu yanıtladı. İnce, "Biz bir parti kurduk. Memleket Partisi'ni yaşatacağız büyüteceğiz. Bizim partimizde Atatürk'ü tartışmazsınız. CHP'de ne yazık ki tartışılıyor, duvarlardan resimleri indiriliyor. Biz bu partiyi birinci parti yapacağız. Diğer partilere de başarılar diliyorum." dedi.

2023 seçimlerinde henüz Cumhurbaşkanı adayları açıklanmamışken muhalefetin adayının kim olacağı tartışılmaya devam ediyor. Habertürk canlı yayınına katılan Muharrem İnce'ye "2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve seçilmesi halinde CHP'ye döner misiniz?" sorusu yöneltildi.

"BİZ BU PARTİYİ BİRİNCİ YAPACAĞIZ, DİĞER PARTİLER BAŞARILAR"

Muharrem İnce kendisine yöneltilen soruya şu sözlerle cevap verdi: "Biz bir parti kurduk. Memelek Partisi'ni yaşatacağız büyüteceğiz. Biz Atatürkçülerin partisiyiz. Bizim partimizde Atatürk'ü tartışmazsınız. CHP'de ne yazık ki tartışılıyor, duvarlardan resimleri indiriliyor. Biz bunun vefasızlık olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyet'in kurucu iradesine saygısızlık olduğunu düşünüyoruz. İlkelerimiz. Bir yıllık bir parti daha olmadık. Biz bu partiyi birinci parti yapacağız. Diğer partilere de başarılar diliyorum."

Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"İMAMOĞLU'NUN GEZMESİ BÜYÜK RİSKTİR"

İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "58 yaşındayım. Bir kurban bayramında askerdeyim. Bütün ramazan ve kurban bayramlarında arife akşamı babamın evindeydim. Ben böyle yaşıyorum. Sayın İmamoğlu'nu eleştirenler Erdoğan'ı eleştirmiyorsa çifte standarttır bu. Belediye başkanının gezmesi, hangi gazeteciyi davet edeceği kendi bileceği bir iş. Ama şunu söyleyeyim, gezmesi büyük risktir. İstanbul'da sel, yangın, deprem olur. Büyük risktir. Takdir kendisine aittir.

"PARTİMİZİN ADAYI İÇİN SANDIK KOYACAĞIZ"

Önceden siyasi partilerin genel başkanları televizyonda görüşlerini anlatırlardı. Bu tartışmalar yok oldu. Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği belli. Anayasa, yasalar ortada. Peki Cumhurbaşkanı adayının nasıl olacağı belli mi? Belli değil. Bizim partimizde kuralları var bunun. Partimizin tüzüğüne yazdık. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen partinin bütün üyelerinin önüne sandık koyacağız, bu sandıktan kim çıkarsa.

Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum

"6'LI MASADAN UZLAŞI ÇIKACAĞINA İNANMIYORUM"

Ben 6'lı ittifaktan uzlaşı çıkacağından inanmıyorum. Biri kamulaştıracağız diyor, öteki bu çağda olmaz diyor. Biri Suriyelileri göndereceğiz diyor, diğeri gönderemezsin diyor. Ergenekon'da birisi dosyayı yeniden açacağız diyor diğeri ertesi gün rahmetli Ali Tatar'ın ziyaretine gidiyor. Laiklik konusunda tek kelime konuşamıyorlar. Eğitimi tarikatlara, cemaatlere bırakacaklar mı, bırakamayacaklar mı tek kelime edemiyorlar. Biz Memleket Partisi olarak bırakmayacağız. Eğitimi bilimsel laik bir hale getireceğiz. Suriyelileri göndereceğiz. Bir başka örnek cem evlerini konuşamıyorlar. Atatürk'ü tartışacak mısınız, tartışmayacak mısınız? Sözde Ermeni soykırımını tanımıyorum diye yazacaksınız. Uzlaşma metnine 'tarihi gerçekler' diye yazamazsınız.

Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu

"İKİNCİ TURA KALIRSA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLERİM"

Demokratik yollarla, sandıkla gitmesini istiyorum. Erdoğan yorgun. Artık yorgun, Türkiye'nin sorunlarını çözemez. Fakat tek hikayemiz Erdoğan'ı göndermek olursa onu gönderirsin ama kendin de kısa sürede gidersin. Onun için eğitim, Suriyeliler, laiklik, yolsuzluk, kamu ihale konusunda anlaşmak lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa tabii ki Kılıçdaroğlu'nu desteklerim. Ama ben kalırsam onlardan da destek beklerim. Gerekirse ikinci tur için partimizde üyelerimizin önüne sandık koyarız. Çünkü Erdoğan'ın Türkiye'ye vereceği artık bir şeyi kalmadı."

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Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum - Son Dakika
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