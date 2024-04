Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici görüştü

Politika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi'ndeki ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, BBP'nin başarısını tebrik etti, partinin bu ülkenin milli, manevi değerleri ve toplumsal bütünlüğü açısından sağlıklı ve sağlam bir yerde durduğunu söyledi.

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin tedirginliğini dile getiren Yalçın, el değiştiren belediyelerde geçen seçim sonrası yaşananların yaşanmamasını diledi. Ali Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada 'emek mücadelesini kucaklayacağız' diyenler, yıldırmalar, mobbingler, işten atmalarla bizleri meydanlara döktüler, Adana'dan Odunpazarı'na, İstanbul Esenyurt'tan diğer tarafa kadar birçok yerde eylem yapmak zorunda kalmıştık, bin 400 memur kapının önüne konmuştu. İşçilerle ilgili zaten işçiler tepki vermişti. Kapının önüne konulan memurlarla ilgili yaptığımız mücadelede, sözleşmeli memurların kadroya geçmesi konusunda hep yanımızda durdunuz."

Yalçın, emek mücadelesi verenlerin yanlarında olunması, çalışanların ekmekleriyle oynanmaması gerektiğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Destici de yerel seçimde, partinin değil, adayın kazandığını, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarından, görülen eksiklikleri söylediklerini aktardı.

Kamu işçileriyle memurlar arasındaki maaş farkının, seyyanen yapılan iyileştirme ile geçen yıl kapatıldığını, bu kez de emeklilerle çalışanlar arasında bir fark oluştuğunu anlatan Destici, "Önümüzdeki temmuzda emeklilerle ilgili seyyanen, en azından 5 bin lira gibi bir düzenleme yapılırsa o zaman emeklilerimiz biraz rahatlar." dedi.

Memur-Sen'in yaptığı toplu sözleşmeden sadece memur emeklilerinin değil, bütün emeklilerin istifade ettiğini söyleyen Destici, bundan sonraki dönemde muhalefetin de yapıcı yaklaşımlarıyla sürecin bu şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.

Mustafa Destici, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Toplantısı'nda İstiklal Marşı okunmadığı iddialarına ilişkin soru üzerine Destici, Türkiye'nin her tarafında, her belediyesinde, her kurumunda, İstiklal Marşı'nın gururla okunması gerektiğini dile getirdi. Destici, "Bağımsızlık sembolümüz ay yıldızlı al bayrağımız ve dillerimizden dökülen İstiklal Marşı'mızdır. Kim okutmamışsa belediye başkanı veya başkan vekili ise mutlaka bununla ilgili hukuki işlemin başlatılmasını ve gururla orada İstiklal Marşı'mızın okutulmasının sağlanmasını ivedilikle bekliyorum." diye konuştu.