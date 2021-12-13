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Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum - Son Dakika

Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum

13.12.2021 14:12
Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum

Pandemi sürecinde Anadolu'yu dolaştığını ifade eden İYİ Parti lideri Akşener, "Küçücük çocuklar geldiler yanıma 'tabletiniz var mı?' dedim 'yok' dediler, internetleri yok. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. İnterneti olmadığı için iki yıldır okuma yazma öğrenememiş bu çocukların rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini biliyor musunuz?" açıklamalarında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Başkent Yeni Otobüsler ile Buluşuyor' programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada eğitim alamayan çocuklardan bahseden Akşener'in gözleri doldu.

"BAĞIRA BAĞIRA AĞLAMAK İSTİYORUM"

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Akşener, "Bu pandemi sürecinde ben Anadolu'yu dolaştım Van'da, Niğde'de, Aksaray'da, Türkiye'nin her yerinde aynı şeyle karşılaştım. Küçücük çocuklar geldiler yanıma 'tabletiniz var mı?' dedim 'yok' dediler, internetleri yok. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Dün bir toplantıya katıldım, interneti olmadığı için iki yıldır okuma yazma öğrenememiş bu çocukların rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Konuşmasının devamında "Yapılacak ilk seçimde 13. Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'nın adayının seçileceğine ve 13. Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum" diye Akşener, " Mansur Yavaş'ın, dün Beypazarı Belediye Başkanlığı görevinde yaptığı çalışmaların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ortaya koyduğu performansın, hakkında en ufacık bir sözün bulunmadığı hem dürüst hem çalışkan hem somut sonuçlar alan, vatandaşın yanında duran, Mansur Yavaş'a katılıyorum, çılgın projelere gerek yoktur. Aç vatandaşı doyurmak, okuyamayan çocuğu okutmak sosyal devletin görevidir. Bugün bunu devleti yöneten iktidar yapmıyor siz yapıyorsunuz, sizler yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun, biz sizden razıyız" şeklinde konuştu.

Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum

Rehabilitasyon, Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum - Son Dakika
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