MHP'den yangın faciası sonrası dikkat çeken kanun teklifi - Son Dakika
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Politika

MHP'den yangın faciası sonrası dikkat çeken kanun teklifi

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MHP, 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz facia sonrasında Meclis'e yeni bir kanun teklifinde bulundu. Buna göre itfaiye ekipleri yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmek zorunda olacak. Ayrıca "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesi sağlanacak.

29.01.2025 14:26
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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz facianın yüreklerde yarattığı yangın devam ederken MHP'den dikkat çeken bir hamle geldi.

YENİ BİR KANUN TEKLİFİ SUNULDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir partisinin bugün Meclis'e yangınlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunduğunu duyurdu.

"BOLU'DA ÇOK ACI BİR ŞEKİLDE TECRÜBE ETTİK"

Özdemir'in paylaşımında "Ülkemizde yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin insanımızı hayatta tutabilmek için ne derecede kritik öneme sahip olduğunu Bolu'da çok acı bir şekilde tecrübe ettik.

"İTFAİYE YANGINLARA 10 DAKİKADA MÜDAHALE EDECEK"

Bu kapsamda meclise sunduğumuz yeni kanun teklifi ile her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi meclisimize sunduk.

"TURİZM TESİSLERİ PERİYODİK OLARAK DENETLENECEK"

Ayrıca "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifimizi de hazırlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup toplantımızda ifade buyurdukları gibi MHP olarak hem bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması hem de kim olursa olsun sorumluların gereken cezayı alması için atılması gereken adımların kararlılıkla ve sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.

MHP'den yangın faciası sonrası dikkat çeken kanun teklifi

KANUN TEKLİFİ METNİ DE ORTAYA ÇIKTI

MHP'nin sunduğu kanun teklifi metninde ise şu ifadeler yer aldı; "Yangınlar, alınan tüm tedbirlere rağmen ne zaman başlayabileceği öngörülemeyen afetlerdir. Büyüklüğü, başlama sebebi ve şekline bağlı olmakla beraber yangınlar 30'uncu saniyeden itibaren giderek daha da hızlı yayılır. İlk beş dakika yangının yayılmasının engellenebilmesi açısından büyük önem arz ederken yangın mahallinde bulunan yanıcı maddeler ve yanmaya başlayan maddenin cinsi yayılım hızını etkiler. Eğer ortamda yanıcı gazlar da mevcut ise yangının yayılma hızı normalin çok daha üzerine çıkmaktadır.

"BOLU'DA MÜDAHALE GECİKİNCE CAN KAYBI DA ARTMIŞTIR"

21 Ocak 2025 tarihinde sabaha karşı Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde ne yazık ki itfaiyenin müdahalesi öngörülen sürenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yangının yaşandığı otelin konumu ve merkeze olan mesafesi gözönüne alındığında normal şartlar altında en çok 30 ile 45 dk arasında itfaiyenin bölgede olması gerekirken iddialara göre 1 saati geçen bir süre içerisinde olay yerine varabilmiştir. Müdahalenin gecikmesi sebebiyle maalesef can kaybı sayısı da artmıştır. Şayet böylesine bir turizm merkezine daha yakın ya da turizm merkezlerinin olduğu bölgede itfaiye teşkilatı bulunmuş olsa idi can kaybının daha düşük ya da hiç yaşanmayacağı malumdur.

Avrupa'nın pek çok ülkesi, ABD ve Japonya örneklerine bakıldığında; itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale süresinin 10 dakikanın üzerine çıkmamak üzere yerleştirildikleri görülmektedir. Böylelikle yaşanabilecek olan can ve mal kaybı da en düşük seviyelere inmektedir. Bu şartlar altında ülkemizde de toplu faaliyet alanlarına en çok 10 dakikalık mesafelerde sabit ya da seyyar itfaiye istasyonları ile yangın ve diğer afetlerle mücadelede ihtiyaç duyulan itfaiye personeli, araç-gereç ve ekipmanın bulundurulması; her türlü koşul altında gerekli müdahalenin süresini kısaltarak olası can ve mal kaybını en az seviyelere indirecektir."

MHP'den yangın faciası sonrası dikkat çeken kanun teklifi
MHP\'den yangın faciası sonrası dikkat çeken kanun teklifi

Politika, İtfaiye, Turizm, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den yangın faciası sonrası dikkat çeken kanun teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Mehmetali Karatay:
    Boş partinin boş fikirleri 61 5 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    uzak yerler, İstanbul gibi trafik çilesi olan yerlerde nasıl 10dk da müdahale edebilir ki ? 63 0 Yanıtla
  • Metin İKZEK:
    MHP nin tuzu kuru. doğru dürüst ellerinde belediye yok ki söndürmeye gitsinler 54 3 Yanıtla
  • Uğur:
    sanki keyiflerinden hızlı gitmiyorlar veya yangın yerinde oyun mu oynuyorlar mal mal kararlar almayın ya 53 1 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    mhp bu kadar bi parti 38 1 Yanıtla
  • Hasan null:
    bence yangın dronları üretmeliler ve ekipler yetişene kadar.dronlar müdahale etmeli 35 0 Yanıtla
  • Osman Ege:
    Mantıklı ama bizim milletimiz yol vermez 25 5 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    itfaiye en seri şekilde reaksiyon gösteriyor ama yol sıkıntı altyapı problemli olduğu için araçlar kaçamıyor zamanında yol veremiyor. 25 0 Yanıtla
  • Selim:
    itfaiye nin suçu ne yollar açıkta onlar gitmiyor mu? ne saçma teklif... bari otellere kamu alanlarına yangın hattı zorunlulugu teklifi verin 21 0 Yanıtla
  • Gökhan Ülkü:
    Operasyonel birlik şekilde, küçük gruplar halinde teşkilat yapısını düzenleyebilir, mahallelere dağıtabilirsin.. 14 2 Yanıtla
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