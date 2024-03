Bahçeli: Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'son seçimim' sözlerine ilişkin, "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında kurultayın hayırlı olmasını diledi. Kurultayın açış konuşmasını gerçekleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de bir muhalefet bozgunu yaşandığını belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'nın hitabında telsiz ve tezahür eden küresel müesses nizam her tarafından derin yaralar almışken ekonomik, diplomatik, teknolojik ve siyasi değişimler baş döndüren bir kıvama erişmişken muhalefet partilerinin çağın gerisinde geçen yüzyılın kavanoz dibinde çakılı kalması ülkemiz aleyhine endişe verici bir talihsizliktir" diye konuştu.

"CHP üçüncü dünya ülkelerindeki muhalefet partilerinden çok daha aşağıdadır"

"Muhalefet iflah olmaz derecede hastadır. Bu hastalık üzülerek ifade ediyorum ki demokratik sistemin sağlığını tehdit etmektedir" diye konuşan MHP Lideri Bahçeli, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üçüncü dünya ülkelerindeki muhalefet partilerinden çok daha aşağıdadır. Terör örgütü PKK'nın siyasallaşmasını misyon edinen CHP, DEM'lenerek mekruk bir tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş, bu suretle bölücü korsanlar tarafından rehin alınmıştır. Kuşkusuz böylesi ayıp ve rezalet kendi bilecekleri bir şeydir. Bizi ilgilendiren DEM'lenmiş CHP ve siyasi uyduları kanalıyla ülkemize ve milletimize reva görünen haksızlıklar, söylenen kuyruklu yalanlar, günden güne cesareti artan güvenlik tehlikeleridir. Bu tabloya karşısında CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın ızdıraplarına kederlenmemek elimizde değildir. DEM, CHP'yi maalesef dönüştürmekle kalmamış tarih ve istikametinden koparmıştır. CHP tanınmaz halde olmakla birlikte mayına basmış melez bir siyasetle donanmış, merkez kaçla tesirlerin tahakkümüyle siyasi seçenek olmaktan bütünüyle uzaklaşmıştır. Bu partide ayaklar baş, başlar ayaktır. Kimin fiilen genel başkan olduğu belli değildir. Her gün yeşeren çıkar kavgaları insanımızı rahatsız eden gürültü kirliliğin patlak veren krizler CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurmuş, teşhir etmiştir. İstanbul Çekmeköy'de seccade, Ataşehir'de zikirmatik dağıtan insanımızın ekonomik durumunu sömürürken ofislerde utanmadan, sıkılmadan balya balya para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. Zira DEM'lenip PKK ile Kent İttifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir."

"CHP'yi Saraçhane'den yöneten malum zat için veda vakti gelip çatmıştır"

"Ankara'da PKK ile ittifak yapan vitrin milliyetçisinin hesabını Türk milleti 14 gün sonra soracaktır" diyen Bahçeli, "Hiçbir milliyetçi bu köşesizlere bu kifayetsizlere oy vermeyecektir. Dünyanın en büyük Türk kentinin on yıllarını çalan, bu kenti Ermenilerin sayan Türk'ün adını anmayan büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören vaatlerini unutan, CHP'yi Saraçhane'den yöneten malum zat için veda vakti gelip çatmıştır" dedi.

"Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır"

Siyasi partilerin büyük kongre ve kurultaylarının en üst düzeyde yetki ve sorumluluk karar organı olduğunu belirten Bahçeli, şunları aktardı:

"Parti teşkilatlarının ve parti faaliyet politikalarının kararlaştırıldığı demokratik ortamlardır. Hem geçmişin muhasebesi hem de geleceğin siyasi planlaması ve stratejik öngörüsü büyük kurultaylar vasıtasıyla yapılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisinin 14. Büyük Kurultayı aynı zamanda yeni yüzyılın ilk kurultayıdır. Geride kalan yüzyılın yorumuyla beraber geleceğin stratejik analizini vizyoner bir bakış açısıyla somut bir içerik kazanmalıdır. 14. Olağan Büyük Kurultayımız münasebetiyle 14 ana başlık altında geleceğe dair tavır tutum teklif ve değerlendirmelerimiz vardır ve şunlardan ibarettir; sadece Cumhuriyetin kuruluşunda değil tarihin her döneminde millet kavramı birleştirici ve bütünleştirici bir sistem görmüştür. Hiçbir zaman etnik köken dil ve din gibi farklılıklara itibar edilmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşmayı iradesi kurmuştur. Partimiz ülkemizde yaşayan her insanımızı Türk milleti tanımı içinde kucaklamakta hepsine aynı gözle bakmaktadır. Soy ve ırk temelinde bir üstünlük bizim nazarımızda yok hükmündedir. Kaldı ki üstünlük sadece takvadadır. Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü dil, soy ve din unsurlarının üstünde sosyolojik kültürel ve tarihi bir gerçektir. Kültürlerin üst kimlikle buluşması bizim için asıl ve esastır. Bu ise asla bir dayatma asimilasyon değildir. Türklüğün insanlığa yön vermek isteyen fütuhat arayışıyla İslam'ın kutsal mesajları birleşmiş kahraman ve muzaffer bir irade meydana gelmiştir. Bu duygu ve ülkülerle beslenerek kurulan Türk cihan devletlerinin tarihi ve damga vurmuştur. Kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağı olan her insanımız bizim öz ve öz kardeşimizdir, milletimizin de asli unsurudur. Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır."

"Yeni terörle mücadele stratejisinin PKK, YPG, PYD terörünü mücahit topraklardan söküp atılacaktır"

Türkiye'de bir Kürt sorunu olmadığını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır. Kürt kökenli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve benzeri hak ve kayıplarından ziyade sorunları konuşmak başka kolektif mayetli ve etnik bölücülüğe silahlı eylemlerle takviye tahrik eden yapay sorunları konuşmak başkadır. Türk ile Kürt, alevi ile sünni arasında uçurumlar oluşturmaya, demokrasi, özgürlük ve insan hakkı kisvesine bürünerek alçakların en alçağı, hainlerin en hainidir. Devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne hançer sağlayanlar, Türkünde, kürdünde, alevininde, sünninin de düşmanıdır. Düşmanlardan medet ummak teneşire uzanmaya razı olmaktır. Türk'ü ile Kürdü aleviyle sünniyi birbirinden koparmanın emelini taşıyanlar emperyalizmin tasmalı yanaşmalarıdır. Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. 3 aşamalı yeni terörle mücadele stratejisinin PKK, YPG, PYD terörünü mücahit topraklardan söküp atılacaktır. Hazırlanmasını temenni ettiğimiz bölücülükle mücadele ve stratejik eylem planıyla ülke içindeki yıkım cephesi çökertilecektir. Türkiye milli birlik ve kardeşlik gücünün ivmesiyle çağların üzerine sıçrayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, terörü bir hak arama vasıtası gören, bölücülüğü demokratik mücadele şeklinde gösteren bölücü mihraklara direnecek Kürt kökenli kardeşlerimize amasız, fakatsız bin yılın hatıralarıyla kucaklayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz"

MHP Lideri Bahçeli, konuşmasını tamamlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak' sözlerine değinerek, şunları söyledi:

"Buradan son söz olarak bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."

Öte yandan, MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'na siyasi partilerden de katılım oldu. AK Parti'den AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz isimlerin yanı sıra Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Partisi temsilcileri de kurultaya katıldı. - ANKARA