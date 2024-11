Politika

MHP'li Özdemir: "PKK Terör Örgütü, Türkiye topraklarından tamamen temizlenmiştir"

'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları' gerçekleştirildi

KAYSERİ - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin düzenlediği 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları' Kayseri ev sahipliğinde Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MHP Genel Merkezinin düzenlediği 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları' Kayseri ev sahipliğinde MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, MYK Üyesi Abdulaziz Sekban, MDK Üyesi Agah Kürşat Karauz, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu, Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, partililer, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri ev sahipliğinde düzenlenen 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları'nda konuştu. Gündeminde ulusal ve küresel çapta birçok konu bulunan Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sık sık tekrarladığı 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' temasına vurgu yaptı. Türkiye'nin gündeminden terörün çıkarılması gerektiğini net bir dille ifade eden Özdemir, "Terör anlayışının Kürt kardeşlerimizle yan yana getirilemeyeceği hakikatinin, muhataplarınca paylaşılması huzurlu ve güçlü bir gelecek için ön şartlarımızdan bir tanesidir" dedi. Terörün ABD tarafından her türlü askeri imkanlarla eğitilip donatıldığına dikkat çeken Özdemir, "ABD tarafından her türlü askeri imkanlarla eğitilip donatılan PKK/PYD terör örgütü, Davut Koridoru adı verilen bir alanla Suriye sahası üzerinden İsrail'e bağlanmaya çalışılmaktadır. Bu durum Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulması ve bölünmesi demektir" şeklinde konuştu. Türkiye'nin etnik ve mezhep kökenli çatışmaların içerisine sürüklenmek istediğini vurgulayan Özdemir, kurgulanmaya çalışılan her türlü senaryo ile mücadele ettiklerini belirterek; "Ülkemiz uzun yıllardan bu yana etnik ve mezhep temelli ayrımcılıkla muhatap kalınmak istenmektedir. Bir ve beraber olan aziz milletimiz bünyesine serpilmeye çalışılan nifak tohumlarıyla bir yandan milli beraberliğimize hedef alınırken, diğer yandan ülkemizin bütünlüğü de aynı şekilde hedef alınmaktadır. Aynı inanç, tasa, kıvanç, istikamet, vatan, bayrak, duygu ve aileyi paylaşan insanımız aynı gelecekte yaşamasın diye türlü uğraşlar hasım ülke ve çevrelerce Türkiye üzerinde kurgulanmaktadır. Anadolu'yu Selçuklu sancağı altında beraber vatanlaştıran ve beraber mahsuldar kılan, sonrasında bu coğrafyada çok sayıda beylik ve hatta imparatorluk dahi kuran, ardından vatanı kurtararak yeniden Türkiye Cumhuriyeti ile şahlanan aziz milletimiz üzerinde kurgulanmaya çalışılan habis senaryolara karşı her daim mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de terör gündemini tamamen ortadan kaldırmanın vakti gelmiştir"

Türkiye'nin yarım asrına mal olmuş terörün artık gündemden çıkarılması gerektiğini söyleyen Özdemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Şartlar ne olursa olsun, herkesin bitti dediği yerde büyük Türk milleti olarak irademizi ortaya koyduk, el ele, sırt sırta, omuz omuza vererek ayağa kalktık. Birlik ve beraberliğimizi sergilenen tüm oyunlara rağmen koruduk. Bizi birbirimize kırdırmaya çalışan tüm tezgahları bozduk. Bizi birbirimizin yüzüne dahi bakamaz hale getirecek tüm uğraşları boşa çıkardık. Ayrılmadık, ayrışmadık, hep birlikte Türk Milleti ve Türkiye olduk. Şimdi yeni bir yüzyıla girdik. Kıyamete kadar yaşatmaya yeminli olduğumuz ve daha da büyütme hedefini taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti ile daha huzurlu, güçlü, mutlu ve mesut yarınlara erişmeyi murat ediyoruz. Ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı hedefimizin gaye ve gerekçesi de budur. Böylesine büyük bir vizyon ve ülkü ile yolumuza devam ederken, artık Türkiye'de terör gündemini tamamen ortadan kaldırmanın vakti gelmiştir. Daha fazla kucaklaşarak, daha fazla birbirimize tutunarak ve daha fazla birbirimizden destek alarak gücümüzü çok daha ileri seviyeye taşıyacak bir gelecek tasavvur ediyoruz. Birliğin rahmetini aziz milletimizin her bir ferdiyle yaşayalım ve yaşatalım istiyoruz. Bunun için önümüzde duran sosyal ve toplumsal gerçeklikleri dikkate almak ve bu gerçeklikler ışığında istikametimizi tayin etmek durumundayız. Yıllardan bu yana, bir yandan kimi Avrupa ülkelerinin, diğer yandan ABD'nin doğrudan ve dolaylı yoldan desteklediği terör belasına mahküm olmadığımızın bilinmesi lazım. 1979 yılında Diyarbakır'ın Fis köyünde ilk kongresini yapan PKK terör örgütü, dört parçalı sözde Kürdistan hedefini benimsemişti. 1984 yılında Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla da silahlı terör eylemi ve propaganda sürecine koyularak bir başka uğraşa daha başlamıştı. Aradan geçen yıllar boyunca pek çok ülkenin de desteğini alan PKK terör örgütü, bugün gelinen aşamada Türkiye topraklarından tamamen temizlenmiştir."

"MHP yeni anayasa konusundaki çalışmalarını tamamlamıştır"

"Darbe döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi ve toplumsal uzlaşı ile yeni, sivil ve kapsayıcı bir anayasanın yapılmasıdır" diyerek sözlerine devam eden Özdemir; "MHP yeni anayasa konusundaki çalışmalarını tamamlamış, ittifak ortağımız AK Parti ile paylaşmış ve meclis zemininde yürütülecek çalışmalar için her türlü duruma hazır hale gelmiştir. Temennimiz, milletçe bu yüzyıldaki hedeflerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeni anayasanın hayata geçmesidir. Bir yandan yönetimde yaptığımız reformlarla devletimizin kudret ve imkanını geliştirirken, diğer yandan milletçe sergileyeceğimiz kenetlenme, toplumsal uzlaşımızı yeni anayasa ile güvence altına alacaktır. İdeal devlet ve ideal gelecek tasavvurunda insanlığın önüne ideal bir nizam koyabilmek için bunu başarmak durumundayız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak adil bir küresel düzeni inşa etme zorunluluğu taşıdığımız ortadadır. İnsana insanca bir yaşam sunma ülkümüz sadece belli bir bölgeyi yahut alanı değil tüm cihanı kapsamaktadır. Doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına kadar, insanlığın ayak bastığı her yerde huzur, barış ve istikrarı hakim kılmak istiyoruz. İşte bizim Kızılelmamız budur. 21. Yüzyılda Türklüğün Kızılelması tüm cihandır. ve mutlaka bu hedefimizi başaracağız" dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç ise Türk milliyetçiliğinin sarsılmaz bir temel olduğunu vurgulayarak; MHP'nin geleceğe dönük vizyonunu paylaştı ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin huzuru için kritik bir rol oynadığını belirtti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kayseri'nin sorunlarını ve taleplerini ilgili bakanlıklara ilettiklerini belirtti. Ersoy; "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, davamızın kutlu yolculuğunda istişare etmek üzere Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye toplantıları vesilesiyle bir araya geldik. Rabbim birliğimizi daim, Üç Hilal'i her daim muzaffer kılsın. Ankara'dan, ayağımızın tozuyla, bütçe görüşmelerinden geldik. Biliyorsunuz ki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim. 22 Ekim Salı gününden beri, her gün gece gündüz plan bütçe komisyonunda, kamu kurumlarımızın 2025 yılı bütçelerini ve 2023 yılı kesin hesaplarını görüşüyoruz. Sabah 10'da başlayıp gece yarılarına kadar görüşmelere devam ediyoruz. Bu görüşmelerde; ülkemizin, özellikle de Kayserimizin her bir sıkıntısını, talebini, eksiğini tek tek ilgili bakanlarımıza iletiyoruz. Vatandaşlarımızın tarafımıza ilettiği, il başkanlığımızın, ilçe başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın tespit ettiği eksikleri, tek tek dile getiriyoruz. STK'larımızla, oda başkanlarımızla tek tek görüşüp fikir alışverişinde bulunuyoruz. O alanda uzman olan üniversite hocalarımızın görüşlerini alıyoruz. Basın mensuplarımızla istişare ediyoruz. Bütçe zamanı bizim en yoğun ama en verimli zamanımız olarak geçiyor. Yeri geliyor elbette yoruluyoruz, uykusuz kalıyoruz, yemek yiyecek zamanımız bile olmuyor. Özellikle de bu süreçte daha da çok çalışmalıyız" şeklinde konuştu. MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Hayatının zikzaksız bir ülkücü duruş olduğunu bir an olsun akıldan çıkarmayalım" dedi. Bahçeli'nin her daim emrinde olduklarını belirten Kalın; "Milliyetçi Hareket Partimizin Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru serlevhasıyla düzenlemiş olduğu bu toplantılar, halkımızla bir araya gelmek, düşünce ve önerilerimizi paylaşmak açısından son derece önemli olduğu gibi aynı zamanda Türkiyen'in hayati meseleleri ile ilgili tarihe düşülmüş notlara da vesile olmaktadır. Milliyetçi Hareket, Türkiye'nin sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik ve güvenlik odaklı meselelerini milli bir perspektifle konuşmak; ülkemizin gelecek vizyonunu ortaya koymak, milletin istikbaline şerh düşmek için dün olduğu gibi bugün de üzerine düşen vazifeyi yerine getirmek azim ve kararlılığındadır. Ülkemizin ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu virajlarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve liderimizin üstlendiği ferasetli ve bilge tutumunu iyi anlamak ve anlatmak durumundayız" diye konuştu.