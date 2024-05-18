Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

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28 Şubat davası hükümlülerinin tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cezaevinden çıkan Çetin Doğan'ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, 'Çetin Doğan, sen orada yoksun' diye geri içeri alırdım" dedi.

18.05.2024 15:25  Güncelleme: 16:09
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında öğle yemeğinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliyesine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"HERKES HANGİ DÜŞÜNCEDE OLURSA OLSUN..."

"28 Şubat olayları özellikle AK Parti ve ona gönül vermiş insanları üzen bir olay olmuştur" diyen Bahçeli, "Aradan yıllar geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız anayasal hakkını kullanarak hepsinin tahliyesine karar vermiştir. Bunu çok iyi anlamak lazımdır. Atılan bu adımın ne gibi bir mana taşıdığını iyi değerlendirmek gerekir. Cumhurbaşkanı'nın bu komutanlara cezaevindeki hayat şartlarının yoğunluğu içerisinde kendi yetkisini kullanarak insani bir yaklaşım içerisinde bulunması ve 80 üstü yaş grubunun artık cezaevinde hayatlarını devam ettiremeyecek bir güçlükle karşı karşıya kaldığını anlayışla karşılayıp bunların cezaevinden çıkmasına vesile olmuştur. Bunun istismar olmaması lazım. 'Bu bir aftır', 'Anayasanın bilmem kaçıncı maddesi' bunlar yakışık şeyler değil. Atılmış olan adımlar eğer Türkiye'de normalleşme süreci yaşanıyorsa onun içerisinde önemli bir adım olarak görülmeli. Herkes hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun 80 yaş grubunun üstünde artık cezaevinde hayatını devam ettirmekte güçlük çeken insanları dikkate aldığınızda bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülmemelidir" ifadelerini kullandı.

"BEN OLSAM ÇETİN DOĞAN'I GERİ İÇERİ ALIRDIM"

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen 28 Şubat hükümlülerinden Çetin Doğan'ın "Televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil doğrudan doğruya anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir" açıklamalarının sorulması üzerine Bahçeli, "Cezaevinden çıkan Çetin Doğan'ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, 'Çetin Doğan, sen orada yoksun' diye geri içeri alırdım. Genelde cezaevinde uzun yıllar kalan ve hayatını devam ettirebilecek şartlara çok uzak kalmış birçok insan var. Eğer Türkiye'de hayatı koruma, zor şartlarda hayatı iyiye idame ettirebilecek imkanlardan yoksun olan insanlar afla değil Cumhurbaşkanı'nın vicdani ve insani yaklaşımıyla dışarıya çıkartılıp normal hayatta ailelerinin yanında, ömürlerinin sonlarına doğru huzurlu bir hayat yaşamasını temin etmesinde yarar vardır. Anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kendisine en fazla zulüm yapıldığı kanaati toplumda yaygın olan bir gruba bunu vermiş olması takdirle karşılanmalıdır" cevabını verdi.

"KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'DE KALMALIDIR"

Bir gazetecinin "Karagümrük taraftarı olarak Beşiktaş'ın gidişatını nasıl değerlendirirsiniz" sorusu üzerine Bahçeli, "Beşiktaş'tan ayrıldım. Karagümrük'ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig'de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'DE BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ BİTMİŞTİR"

Bahçeli'ye dün Ankara'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatının mahkeme başkanı ve üyelerine yönelik kullandığı sözlerin sorulması üzerine, "Bu arkadaşlar Türkiye'deki toplumsal huzurun sağlanması, antlaşmanın önleyici bazı adımların atılmasının çok gerisinde kaldı. Türkiye'de başörtüsünü meselesi bitmiştir. Üniversitelerde vardır, sağlık kurumlarında vardır. İsteyen hanımefendi örtülmek suretiyle buralardan devam ediyor. Bunu şimdi taşımanın bir manası yok. Yani bunu niye söylerler? Toplumu karıştırmak için. Bunlar görevlendirilmiş tipler. Bunların hiçbirisi de kulağa basmıyor. Bunlar bozguncu. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkartıp da birtakım resimler verilmesini neyle izah edecek? Onun için bu mesele bitti. İstediğiniz gibi düşünün. İstediğiniz gibi yaşayın" şeklinde konuştu.

Bahçeli, gazetecilerin "sevdiğiniz şarkılar" sorusunun ardından Hande Mehan'dan "Bir kızıl goncaya benzer dudağın" şarkısını açarak basın mensuplarıyla birlikte dinledi.

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, 28 Şubat, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • ersen temel: aldığın nefes zarar 90 38 Yanıtla
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  • Ender seker: Arka bahçe 58 23 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Oksijen israfı yine fikir beyan etti.. 44 21 Yanıtla
  • Mesut Zafer: Şimdi buna uzun bir şeyler yazardım da cezaevi müdürünün cezaevine geri almak gibi bir yetkisi olmadığını dahi bilmeyen bir adama ne anlatalım.Adam bunamış zaten. 37 10 Yanıtla
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