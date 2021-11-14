MHP'nin "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" toplantısı Kilis'te yapıldı - Son Dakika

MHP'nin "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" toplantısı Kilis'te yapıldı

KİLİS - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" toplantısı Kilis'te yapıldı.

Söğütlüdere Sosyal Tesislerindeki toplantıya, MHP MYK Üyelerinden Muharrem Varlı, Necmi Yıldırım, Ali Fuat Kardaş, MHP Gaziantep Milletvekillerinden Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, şehit yakınları ile gaziler, muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra MHP İl Başkanı Mustafa Demir'in selamla konuşması yaptı. MHP MYK üyesi Necmi Yıldırım, Ali Fuat Kardaş birer konuşma yaptı

MHP Gaziantep Ali Muhittin Taşdoğan, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ve emiriyle Kilis'e geldiklerini ifade ederek, "Genel Başkanımız özellikle devletimize, milletimize karşı emperyal güçlerin kurduğu oyundan, oyunun bir parçası olan, kendilerinin millet ittifakı, bizim zillet ittifakı dediğimiz, başının CHP'nin çektiği arkasından İP'in geldiği ön kapıda göremedikleri, arka kapıda görüştükleri HDP'nin devam ettiği, son zamanlarda da HDP'nin emir ve talimatlarıyla hareket eden bu ittifak, 5 benzemezlerin başka kardeşleri de var. Çeşitli emperyal güçler ve terör örgütleri ile içli dışlı, memlekete bir oyun kuruyorlar. Bu oyunu anlatmak için buradayız" dedi.

Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP liderinin Selahattin Demirtaş'ın neden içeride olduğunu sorduğunu ifade ederek, "Selahattin Demirtaş, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen, Kürdistan'ı kuracağız diyen, hendek, barikat olaylarında terörist temizlemeye giden polisimize, askerimize ancak siz kanalizasyon temizlersiniz diyen, bir şahsiyettir. Selahattin Demirtaş bir teröristtir. Kardeşi hala Kandil'de PKK'nin üst düzey yöneticisidir. PKK ile HDP'nin hiçbir farkı yoktur" dedi.

MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Muhalefetin Suriye'de, Libya'da ne işimiz var dediğini hatırlatarak, "Biz Suriye'de olması gereken bir ülkeyiz. 10 bin kilometre öteden ABD geliyor, Suriye'de, binlerce kilometre öteden Rusya geliyor. Çin var, İran var, herkes Suriye'de var. Ama bizim burumuzun dibinde, terör bataklığının ana merkezi olan ülkede, ne işimiz var diyorlar. Bunu söyleyen kim Türkiye'deki muhalefet, ey gafiller, eğer Türkiye, Suriye'de olmazsa, hemen burnumuzun dibinde bunu Kilis çok iyi bilir. Gaziantep çok iyi bilir. Terör devleti kurulacak. PKK/PYD'nin ortaklığında yani Abdullah Öcalan'ın yıllarca yapmak istediğini, orada Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliğinin güçlü devletleri, terör devletçikleri kurduracak. Onun için Libya'ya Suriye'ye teskere veriyoruz. Onun için bizim askerimiz orada, sen evinde rahat uyuyasın, Kilis'e, Gaziantep'e bomba düşmesin diye oradalar" ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanı Mustafa Demir tarafından MHP Genel Merkezinden gelenlere kuran-ı kerim ve bayrak takdiminden sonra Devlet Bahçeli'nin adının verildiği cadde ile parkın açılışı yapıldı.