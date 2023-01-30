6'lı Masa'nın mutabakat metninde dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi detayı! Saadet Partisi şerh koydu

6'lı Masa liderleri önderliğinde bugün Ankara'da Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda altı partinin genel başkan yardımcıları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni anlattı. Genel başkanlar ise seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı.
DİKKAT ÇEKEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DETAYI
Mutabakat metninde 9 ana başlık, 75 alt başlık bulunuyor. 2 binden fazla maddeden oluşan metinde 240 sayfa yer alıyor. Metinde gençlere ve kadınlara yönelik çok sayıda vaat bulunurken bir diğer dikkat çeken detay ise İstanbul Sözleşmesi'nin vaatler arasında olmaması oldu.
MUHALEFET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından muhalefet bu duruma tepki göstermişti. CHP ve İYİ Parti yetkilileri iktidara geldiklerinde İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe konulacağını açıklamıştı. Ancak açıklanan mutabakat metninde İstanbul Sözleşmesi yer almadı.
SAADET PARTİSİ ŞERH KOYDU
Buna neden olarak ise Saadet Partisi'nin Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin hazırlanma aşamasında İstanbul Sözleşmesi'ne şerh koyması gösterildi.
İYİ PARTİLİ İSİM: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR
Törende konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" demesi ise dikkat çekti.
Mutabakat metninde yer alan bazı maddeler:
- Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece 'geri gönderme yetkisi' tanıyacağız.
- Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.
- Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.
- Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.
- Çoklu baro sistemine son vereceğiz.
- Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.
- Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.
- Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.
- Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz.
- TBMM'de 'Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu' kuracağız.
- Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede 'Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi'ni kuracağız.
- Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi 'gri listede'den çıkaracağız.
- Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.
- Siyasi Etik Kanunu'nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kuracak, Grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.
- Türkiye Varlık Fonu'nu kapatacağız.
- Bakan yardımcılıkların kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.
- Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.
- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.
- Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.
- Hazine'yi Maliye Bakanlığı'ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandıracağız.
- Ticaret Bakanlığı'nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.
- Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.
- Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız.
- Bakan Yardımcılarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağız.
- Bakanlıklarda belirli konularda sorumlu birden fazla müsteşar atanmasını mümkün hale getireceğiz.
- Düzenleyici ve Denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarını sağlayacak, yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız.
- Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilklerini esas alacağız.
- Kurumlara yapılacak atamalar ile kurumların denetiminde TBMM'nin daha belirleyici ve etkin olmasını sağlayacağız.
- Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri sektörlerdeki kuruluşların yönetim kurullarında görev almalarını önleyeceğiz.
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlayacak şekilde değiştirecek, kurulun tarafsızlığını ve özerkliğini güvence altına alacağız.
- SPK'nın yetkilerini artıracak sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nu kuracağız.
- Türkiye Şeker Kurumu'nu kuracağız.
- Enflasyon, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.
- Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki kadına çıkaracağız.
- Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.
- 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.
- Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi'ni kaldıracağız.
- Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.