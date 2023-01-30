6'lı Masa'nın mutabakat metninde dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi detayı! Saadet Partisi şerh koydu

6'lı Masa liderleri önderliğinde bugün Ankara'da Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda altı partinin genel başkan yardımcıları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni anlattı. Genel başkanlar ise seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı.

DİKKAT ÇEKEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DETAYI

Mutabakat metninde 9 ana başlık, 75 alt başlık bulunuyor. 2 binden fazla maddeden oluşan metinde 240 sayfa yer alıyor. Metinde gençlere ve kadınlara yönelik çok sayıda vaat bulunurken bir diğer dikkat çeken detay ise İstanbul Sözleşmesi'nin vaatler arasında olmaması oldu.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından muhalefet bu duruma tepki göstermişti. CHP ve İYİ Parti yetkilileri iktidara geldiklerinde İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe konulacağını açıklamıştı. Ancak açıklanan mutabakat metninde İstanbul Sözleşmesi yer almadı.

SAADET PARTİSİ ŞERH KOYDU

Buna neden olarak ise Saadet Partisi'nin Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin hazırlanma aşamasında İstanbul Sözleşmesi'ne şerh koyması gösterildi.

İYİ PARTİLİ İSİM: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

Törende konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" demesi ise dikkat çekti.

Mutabakat metninde yer alan bazı maddeler: