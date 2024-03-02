Milli Eğitim Bakanı Bergama\'da okul açılışlarına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Bergama ilçesinde AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı, esnafı ziyaret etti.
Tekin, AK Parti Bergama Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, ilçede yapımı devam 16 derslikli Osman Nuri Ersezgin Ortaokulu, 24 derslikli 14 Eylül Anadolu Lisesi ve 24 derslikli OSB içerisindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eylül ayında eğitim öğretime açılacağını söyledi.
Bunların dışında iki okulu daha yatırım programına aldıklarını aktaran Tekin, "Bunlardan birisi Bergama Özel Eğitim Okulu 8 derslik, birisi de Fatih Mahallesi'nde 24 derslikli bir okul. Onların da ihale sürecini başlatıyoruz." dedi.
Bakan Tekin, kendisine ilçede öğretmenevi ihtiyacı olduğunun belirtildiğini ifade ederek, müsteşarlığı döneminde Kınık'taki öğretmenevinin yapımına katkı koyduğunu anlattı.
Benzeri bir öğretmenevini Bergama'ya kazandırabileceklerini anlatan Tekin, "Seçimden sonra inşallah Sadık Bey (Doğruer) belediye başkanı olduğunda buraya geleceğiz. Hem başkanımıza başarı dileyeceğiz hem de bu sözlerimizi masaya yatırıp hemen hayata geçireceğiz inşallah. Ben ilkesel olarak verdiğim sözleri tutarım, tutamayacağım sözleri de bugüne kadar hiçbir yerde vermedim." diye konuştu.
Tekin, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer'e kefil olduğunu söyleyerek, "İnşallah hükümet, büyükşehir, ilçe belediyesi el ele Bergama'ya ve İzmir'e, dolayısıyla Türkiye'ye en iyi hizmeti hep beraber yapacağız." ifadesini kullandı.
Cemil Tugay'a eleştiri
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu, İzmir ve Bergama'da seçimi kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan daha kötü bir yönetim sergilediğini savunan İnan, şöyle konuştu:
"İzmir'de de diyorduk ki Tunç Soyer'den daha kötüsü gelir mi? Ondan daha kötüsü geldi, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Şimdi dün bir açıklaması var Cemil Tugay'ın, diyor ki 'Hamza Dağ İzmir'e ne kattı?' Hamza Dağ'ın İzmir'e ne kattığını öğrenmek istiyorsan gel Bergamalı hemşerilerimize sor, gel Kınıklı hemşerilerimize sor. Gel Bakırçay bölgesine sor."
İnan, Hamza Dağ'ın 13 senedir Bergama'da dolaşmadığı mahalle kalmadığını belirterek, "Tunç Soyer, televizyonlarda, sosyal medyada hiç olmazsa en az beş kere Hamza Dağ'ın bu şehre kattıkları konusunda teşekkür etmiş birisidir. CHP'li milletvekillerinden teşekkür almış birisidir." dedi.
Bergama Belediye Başkanı adayı Sadık Doğruer'in de bir konuşma yaptığı açılışın ardından Bakan Tekin ve beraberindekiler Bergama Arastası'nda esnaf ziyareti yaptı.
Son Dakika › Politika › Milli Eğitim Bakanı Bergama'da okul açılışlarına katıldı - Son Dakika
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