Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eyleme katılan arkadaşlarımıza adli ve idari işlemleri başlatacağız - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eyleme katılan arkadaşlarımıza adli ve idari işlemleri başlatacağız

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katılan sendikalar ve eğitimciler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılacağını söyledi.

25.03.2025 20:40  Güncelleme: 21:19
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Bursa'da birtakım ziyaretlerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa Valiliği'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU PROTESTOLARINA KATILAN ÖĞRETMENLERE ADLİ VE İDARİ İŞLEM

Bakan Tekin, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katılan sendikalar ve eğitimciler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılacağını söyledi.

"OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİMİN AKSATILMASINDAN RAHATSIZIM"

Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Eğitimci olarak mevzuya bakmanın yanı sıra, üniversite de yıllarca anayasa hukuku siyaset bilimi dersi anlattım. Mevzuya, temel hak ve hürriyetler açısından da bakmak gerekiyor. Bir eğitimci olarak okullarımızda eğitim öğretimin aksatılmasından rahatsızım. Bunu durdurmak için yani eğitim öğretimin aksamadan devam etmesini temin etmek için her türlü tedbiri alacağımızı da açıkladık.

Milli Eğitim Bakanı: İmamoğlu Protestolarına Katılan Eğitimcilere İşlem Başlatılacak

"BİR TEMEL HAKKIN KULLANIMININ ANA KITASI BİR BAŞKASININ HAKKININ ENGELLENMEMESİDİR"

İnsan hakları teorisi açısından baktığımızda da temel hakla hürriyetlerle ilgili bütün uluslararası literatürü kabul ettiği skala ve değerlendirme kriterleri vardır. Bütün insanların vazgeçilmez devredilemez temel hak ve hürriyetleri vardır. Hayat hakkını ve vücut bütünlüğünün korunma hakkı devredilemez. Bu türden haklar vardır. Kişinin kişiliğine sık sıkıya bağlı haklarıdır. Eğitim öğretim de bu anlamda anayasamızda güvence altına alınmış bir haktır. Yine uluslararası literatürde üzerine basa basa tekrarlamamız gereken bir şey var. Bir temel hakkın kullanımının ana kıtası bir başkasının hakkının engellenmemesidir. Bir başkasının temel hakkı elinden alınmamasıdır. Dolayısıyla sendikal hürriyetlerde anayasamızda ve ilgili mevzuatta güvence altına almıştır. İnsanlar sendika özgürlüklerini kullanabilir. Kullanmalılardır. Devlet de bu hakları güvence altına almak durumundadır. Ben de bir akademisyen olarak Milli Eğitim Bakanı olarak sendikal özgürlükleri kullanmasını garanti altına almakla mükellefim.

"HİÇ KİMSE, 'SENDİKAL HÜRRİYETİMİ KULLANIYORUM. O YÜZDEN BUGÜN OKULA GELMEYECEĞİM' DİYEMEZ"

Ancak benim yapmam gereken başka bir şey daha var. İnsanlar sendika özgürlüklerini kullanırken, başka birisinin temel hak hürriyetini elinden almaması gerekir. Bunu temin etmekte benim görevimdir. Dolayısıyla bana hiç kimse, 'Sendikal hürriyetimi kullanıyorum. O yüzden bugün okula gelmeyeceğim. Vatandaşların çocukları da ne yaparsa yapsınlar. Başına ne gelirse gelsin' diyemez. Bunu diyen kişi, temel hak ve hürriyeti kullandığını iddia ediyorsa yanılıyor. Bu bir başkasının temel hakkı hürriyetinin elinden alınmasıdır. Bir anayasal suçtur. Kanunlara aykırı bir davranıştır. Ben de Milli Eğitim Bakanı olarak bizi emanet eden çocuklarımızın en temel haklarından bir tanesi olan eğitim hakkının sağlık şeklinde kendilerine verilmesini temin etmekte mükellef bir görevliyim.

Milli Eğitim Bakanı: İmamoğlu Protestolarına Katılan Eğitimcilere İşlem Başlatılacak

"EYLEME KATILAN ARKADAŞLARIMIZA GEREKLİ ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Dolayısıyla bu anlamda çocuklarımızın eğitim öğretim hakkının kullanılmasını sağlıklı bir şekilde kullanmasını engelleyen, engellemeye teşebbüs eden her kim varsa bunu kendilerine yönelecek yaptırımları da katlanmakla da mükelleftir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu eylemlere katılan arkadaşlarımıza, gerekli adli ve idari mekanizmaları işleterek hukuki sınırlarımız içerisinde gerekli yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eyleme katılan arkadaşlarımıza adli ve idari işlemleri başlatacağız
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Ekrem İmamoğlu, Yusuf Tekin, Politika, Sendika, 3-sayfa, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eyleme katılan arkadaşlarımıza adli ve idari işlemleri başlatacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Apple User:
    Susturamayacaksınız ve ilk seçimde defolup gideceksiniz daha sonrası için Adliyeler de kelepçeli hallerinizi izlemeye doyamayacağız i 1616 271 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu coşkun nehiri feriştağınız durduramaz artık ! 1480 122 Yanıtla
  • Volkan:
    millet sizden korkmuyor artık. isteidğni yap !!. 1424 171 Yanıtla
  • Fa16101988:
    badem bıyıklı orp.... çocuğu 1083 168 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ne yaparsanız yapın!Milletin gözünden düştünüz...Zaten yandaşlarınız ve çevrenizden başka kimse yok yanınzda...Birde paralı tröllerimiz var...gördüğüm kadarıyla... 984 92 Yanıtla
  • Erkan Ergin:
    Bakanım ben anlamış değilim Etrafımda bir sürü öğretmen arkadaşım var siz ne hakla bu insanların adaletsizliğe Baş kaldırmalarına ses çıkarmalarına haklarını aramalarına engel olursunuz tapusu sizde mi Bunun neresi özgürlük nerede demokrasi şu açıklamalar Bu ülkenin gerçekten de dikta ile yönetildiğini gösteriyor.çok yazık... 861 90 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Maaşını cebinden mi veriyorsun diyen zihniyet, sendikalar mi veriyor parasını.İki gün maaşını almasınlar kıyameti koparirlar.Limon satılan günler unutuldu demek. 108 544 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ŞAŞIRDIKMI TABİKİ HAYIR 401 71 Yanıtla
  • 205622:
    hani hak adalet size mücbir mu millet oy vermeye maaşını cebinden mi veriyon kimsin sen 375 71 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    ancak kendi halkını tehdit edip göz dağı veriyorsunuz kendi halkına zulüm eden az ülkelerin arasına girmişizdir 382 40 Yanıtla
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