Milli Eğitim Bakanı Tekin: Birlik ve Dayanışmayı Gelecek Kuşaklara Aktarmalıyız

Politika

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür sıkıntılı günlerde, felaket günlerinde milletçe bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza, gelecek kuşaklara verebilmemiz lazım. Milli Eğitim Bakanı olarak derdim, çabam bu. Bakanlığımızın adı Öğretim Bakanlığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı. Bizim yapmamız gereken bu milli birlik, dayanışma ruhunu sürekli baki kılmak, bunu hep canlı tutmak. Bizim birinci ödevimiz bu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı tarafından düzenlenen '6 Şubat Depremi'ni Anma Toplantısı'na katıldı. Deprem nedeniyle 11 ilin tanınmayacak hale geldiğini kaydeden Bakan Tekin, "Çok zor günlerdi ama o zor günleri milletçe, bütün dünyaya örnek gösterilecek bir birliktelik ruhuyla atlattık, çok şükür bugünlere geldik. İnşallah bu tür felaketlerle bir kez daha karşı karşıya gelmeyiz. Allah bize öyle kötü günler yaşatmasın inşallah. Fakat şunu da bilmemiz lazım, içinde yaşadığımız dünya öngörebildiğimiz, öngöremediğimiz bir sürü felaketlerle bizi sınayabilir, karşı karşıya getirebilir" dedi.

'DEVLET-MİLLET EL ELE BİR SÜRECİ YAŞADIK'

Bakan Tekin, "Bir taraftan da bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmalıyız, bunu da not etmemiz lazım. Bu süreçteki tecrübelerimizin hepsi bir şekilde envanterlere kaydedilmesi lazım. Ama Milli Eğitim Bakanı olarak şunu özellikle arzu ediyorum ve istiyorum. Bu tür sıkıntılı günlerde, felaket günlerinde milletçe bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza, gelecek kuşaklara verebilmemiz lazım. Milli Eğitim Bakanı olarak derdim, çabam bu. Bakanlığımızın adı Öğretim Bakanlığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı. Bizim yapmamız gereken bu milli birlik, dayanışma ruhunu sürekli baki kılmak, bunu hep canlı tutmak. Bizim birinci ödevimiz bu. Çok şükür, çocuklarımız, gençlerimiz bu şuurla, bu bilinçle yetişecekler inşallah. Deprem felaketinin yaşandığı o tarihten itibaren devlet- millet el ele herkes üzerine düşeni büyük bir sorumluluk şuuruyla yapabileceği bir süreci yaşadık" diye konuştu.

'24 BİN DERSLİK İLAVE OLARAK KAZANDIRILMIŞ OLACAK'

Diğer bakanlıklar gibi deprem bölgesinde yoğun bir çaba içerisinde olduklarını dile getiren Tekin, "Resmi rakamlar üzerinden konuşuyorum, algı üzerinden değil. Deprem bölgesindeki 11 ilin tamamında toplam 9 bin 400 civarında derslik hiç kullanılamaz hale geldi. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi, 9 Eylül tarihinde bu 9 bin dersliğin 7 bin 500 derslikten fazlası yeniden inşa edilmiş haldeydi ve hizmete açılmıştı. Bunların içinde güçlendirme yapılanlar, onarım yapılanlar hariç. Yatırımı, inşaatı devam eden, yatırım programındaki ihale süreci devam eden dersliklerle beraber baktığımızda 11 ilimizdeki toplamda 9 bin 400 civarında dersliğimiz kullanılamaz hale gelmiş olmasına rağmen 11 ilde 2026 Eylül ayı itibarıyla tamamını bitirmeyi planlıyoruz. 24 bin derslik ilave olarak kazandırılmış olacak. Bu şu anlama geliyor; yaklaşık olarak her ilimizde, 11 ilimizin tamamında, Cumhurbaşkanımızın talimatı bu hedefimiz 6 Şubat'tan önce sahip olduğumuz derslik sayısının minimum yüzde 10 fazlasına çıkmak" diye konuştu.

'O FELAKET SÜREÇ YÖNETİLDİ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise şöyle konuştu:

"Hepinizin malumu, bundan 2 yıl önce Pazarcık ve Elbistan'da 9 saat arayla gerçekleşen şiddetli depremler sonucu 'asrın felaketi' olarak nitelendirdiğimiz ancak esasen şiddeti ve ortaya koyduğu yıkım itibarıyla belki de bin yılın felaketi olarak nitelendirmemiz gereken bir deprem felaketi yaşadık. Bu felaket esnasında maalesef Türkiye çapında 53 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Osmaniye'de ise 687 bina o an itibarıyla çöktü. Bu süreçte Osmaniye'mizden de maalesef bin 10 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün bu felaketten tam iki yıl sonra, tekrar hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabırlar, yaralılarımıza da tekrar acil şifalar diliyoruz. Tabii bu süreçte Osmaniye'de devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yardımına koştu. Hakikaten çok yoğun ve meşakkatli çalışmalar sonucu çok şükür; o felaket süreç yönetildi ve şu geldiğimiz noktada devletimiz milletinin yanında olmaya devam ediyor."

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,