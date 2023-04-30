Milliyetçi Türkiye Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı - Son Dakika
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Milliyetçi Türkiye Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

30.04.2023 16:06

Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Samsun Atakum'daki Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklayan Yılmaz, "O millete 'söz' dedi, biz de destek sözü verdik. Parlamenter demokratik sisteme geçebilmek için ülke nefes alabilsin diye huzurla bakabilelim yarın Türkiye'ye daha yakışan, demokratik bir yönetim sistemi kurabilelim diye Kılıçdaroğlu dedik" ifadelerini kullandı.

MTP (Milliyetçi Türkiye Partisi) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz ve beraberindeki heyet Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek gezisi kapsamında, Samsun'un Atakum ilçesinde kısa bir süre önce açılan Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU DESTEĞİMİZİ AÇIKLADIK"

MTP lideri Ahmet Yılmaz ziyarette şunları söyledi; "Bugün 13. Cumhurbaşkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde çıktığımız destek gezilerinde Çorum'dan sonra Samsun'dayız. Güzel bir Karadeniz günü, Karadeniz'e yakıştı, yağmurlu bir geçiş dönemi bahar geliyor inşallah daha güzel olacak. Milliyetçi Türkiye Partisi olarak Cumhurbaşkanları adayları kesinleştikten sonra, isimler kesinleştikten sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğimizi açıkladık. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, ana maddeler halinde sayarak, bunları huzurunuzda tekrar etmeyeceğim. Adalet ve demokrasi için çocuklarımızın geleceği, sınav soruları çalınmasın diye ve Türkiye Ortadoğu olmasın diye, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimizi kamuoyuyla paylaştık. Sayın cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği 'Sana Söz' diyerek ifade ettiği cümleleri de tekrar yazarak, bundan sonrasını sayın cumhurbaşkanımızın ferasetine, nezaketine, asaletine, samimiyetine ve namusuna emanet ediyoruz. O millete 'söz' dedi, biz de destek sözü verdik. Bu kapsamda şu an milli mücadelemizin başladığı topraklarda olmak benim içinde büyük bir onur. Ev sahipliğiniz, nezaketiniz ve davetiniz içinde bu koordinasyon merkezini hazırlayan emeği geçen organizasyonu hazırlayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

"BU BİR YOL AYRIMI SEÇİMİ"

Bu arada diplomalı bir ekonomist olduğumu bana hatırlatan bir sınıf arkadaşım da burada. Okul arkadaşımız. Ekonomi diploması olan çok da sınıf arkadaşı olanları bulamıyoruz. Benim sınıf arkadaşım da karşımda çok teşekkür ediyorum, sayın başkan iyi ki varsınız. Bu kapsamda milletçe elimizden gelini yapacağız. Bu seçim sürecini bir parti seçimi olarak değerlendirmiyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de bir yön tespiti, bir karar seçimi olarak telakki ediyoruz. Türkiye Ortadoğu'mu olacak, yoksa medeni dünyanın bir parçası olarak kalma iradesi gösterebilecek mi? Bu yöne bakacağız. Tek adam rejimine razı olacak mıyız, yoksa parlamenter demokrasiye doğrumu gideceğiz. Bu bir yol ayrımı seçimi."

Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Yılmaz: 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz.

"ORTADOĞU'YA DÖNMÜŞ BİR TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Bu seçimi milli maç olarak değerlendiren MTP lideri Yılmaz şunları dile getirdi; "Arkadaşlar bu bir parti seçimi değil. Az önce kardeşlerimizle sohbette kullandığım bir terimi daha yüksek sesle tekrar edeceğim. Bu arada Samsunspor'umuza bu yıl şampiyonumuz 1. Lige çıktı. Evine yurduna hoş geldi oda yakışıyor. Samsunspor'a da liginize evinize hoş geldiniz diyorum, yakıştılar. Samsunspor'un olmadığı bir lig her zaman eksik kalıyor. Trabzon ve Samsun'u hep gözlerimiz arıyor, sporu gördüğümüz zaman. Şimdi önümüzdeki süreci değerlendirdiğimizde bu yol ayrımında hepimiz, parti seçimi takım tutar gibi yapılan seçimleri bir kenara bırakarak, diyorum ki hepimizin üzerinde Samsun forması, Trabzon forması, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray forması olması olabilir. Hepsi bu ülkenin takımı biz takımlarımızı seviyoruz. Hiçbiriyle de bir sorunumuz yok. Ama bu seçimler bir milli maç, takım formalarımız yerinde kalsın, hiçbiriyle sorun yok. Ama bugün milli formayı terletme zamanı. Şimdi takım formalarımızın üzerine birer ay yıldızlı birer forma çekeceğiz bu maçı öyle alacağız. Bu bir savaş değil. Spor gibi bunu demokratik bir yarış, bir nezaket yarışı, bir samimiyet yarışı olarak görelim, bir bayrak yarışı olarak görelim. Amacımız kimseyle kavga etmek değil, tartışmak değil. Ama Ortadoğu'ya dönmüş bir Türkiye'de yaşamak istemiyoruz.

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Medeni dünyanın bir parçası olarak, hayatına devam eden bir Türkiye ona layık, ona yakışan bir Türkiye arzu ediyoruz. Düşüncemiz budur. Bu sebeple de sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklerken en ufak bir tereddüt etmeden ilk saniye açıkladık. Bunun arkasındayız. Parlamenter demokratik sisteme geçebilmek için ülke nefes alabilsin diye huzurla bakabilelim yarın Türkiye'ye daha yakışan, demokratik bir yönetim sistemi kurabilelim diye, iki gözüm bu işin yok sağı solu aklın yolu Kılıçdaroğlu dedik. Sözümüzün arkasındayız ve temenni ediyorum ki, 14 Mayıs akşamı, teşekkür konuşması sarayda değil, gönül köşkümüzde Çankaya'da olacak. Bu dilek ve temenniyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (3)
  • haydar topçu: Gerçek bir milliyetçi sinanı destek olur Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
  • onur egemen: Bunlar milliyetçi vs değil çakma partiler Cevap Yaz 17 13 Yayından Kaldır
  • Aydın Gökmenoğlu: Siz gercekden milliyetci parti olsanız destekleyeceğiniz yer millet ittifakı olmaz hemen o ismi değistirin vatanını seven oy vermez bunlara Cevap Yaz 13 15 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milliyetçi Türkiye Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı - Son Dakika


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