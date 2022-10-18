Selahattin Demirtaş'ın alternatifi bulundu! İşte HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyi düşündüğü siyasetçi... - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'ın alternatifi bulundu! İşte HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyi düşündüğü siyasetçi...

18.10.2022 10:30

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Rıza Türmen'i 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edildi. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise siyasi yasağı olduğu için adaylık denkleminin dışında kalıyor.

Türkiye'nin kilitlendiği 2023'te gerçekleşecek seçimlere aylar kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklanırken 6'lı masanın çıkaracağı aday ise belirsizliğini koruyor.

ESKİ AİHM YARGICININ ADI GEÇİYOR

İttifaklara dahil olmayan ancak seçimlerde önemli rol oynayacak olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) kanadıyla ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre HDP kulislerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen ismi konuşuluyor.

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CHP'DE VEKİLLİK YAPMIŞTI

Son kongrede HDP'nin Danışma Kurulu'na giren Türman, sol liberal görüşleriyle öne çıkıyor. Öte yandan Türmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2011-2015 arasında milletvekilliği de yapmıştı.

DEMİRTAŞ SİYASİ YASAKLI OLDUĞU İÇİN DENKLEMDE YER ALMIYOR

2018 yılında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 4 yıl 8 aylık hapis cezası verilen ve halen tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı ise mümkün görünmüyor. Demirtaş siyasi yasağı olduğu için adaylık denkleminde yer almıyor.

"MALUM NEDENLERDEN DOLAYI ORTAK ADAYIM DEĞİLİM"

Öte yandan Demirtaş, geçtiğimiz günlerde muhalefetin ortak bir aday çıkarıp ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması gerektiğini söyleyerek, "Geçen yüzyılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır. Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak 'malum' nedenlerle şimdilik bu seçime ortak aday ben değilim" demişti. Demirtaş ayrıca PKK'nın Mersin'deki polisevine düzenlediği saldırıyı kınamıştı. Bu hamle Demirtaş'ın resti olarak yorumlamıştı. PKK'nın da bu gelişme sonrasında Selahattin Demirtaş'ı ihanetle suçladığı öne sürülmüştü.

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Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'ın alternatifi bulundu! İşte HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyi düşündüğü siyasetçi... - Son Dakika


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