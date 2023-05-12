Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya iddialarına yönelik Putin'i savundu: Buna eyvallah etmem - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya iddialarına yönelik Putin'i savundu: Buna eyvallah etmem

12.05.2023 23:16

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine sebep olan kaset iddialarının arkasında Rusya'nın olduğunu ifade eden Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen acizsin zavallısın. Sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma buna eyvallah etmem. Çünkü Rusya ile olan münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Dış ticaret hacmimiz daha fazla" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada hakkında yayılan kaset iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. İnce'nin adaylıktan çekilmesi seçimler öncesi gündemin bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"SEVGİLİ RUST DOSTLARIM, KASETLERİN ARKASINDA SİZ VARSINIZ"

Kılıçdaroğlu, İnce ile ilgili paylaşımların arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına karşı Putin'in arkasında durdu: Buna eyvallah etmem

"SEN ACİZSİN, ZAVALLISIN"

Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi. İstanbul'da Güçlü Yanım Türkiye temalı 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Şimdi Bay bay Kemal Sayın Putin'e Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu, Biden 'Erdoğan'ın yenilmesi lazım' kaydını düştü. Kayıtlarda var. Ama sen acizsin zavallısın. Biden böyle söylediği zaman ben 'Biden niye böyle söyledi' demedim.

"EYVALLAH ETMEM"

Sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma buna eyvallah etmem. Çünkü Rusya ile olan münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Dış ticaret hacmimiz daha fazla. Ama Bay bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin anlamazsın. Biz dünyanın dört bir yanıyla görüşürüz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz. Sen bunları öğreneceksin ama o fırsat da gelmeyecek sana. Yanındakiler sana bir fayda getirmez. İşte yanındakilerden bir tanesi eskiden bizim ekonomiyle ilgilenen bakanımdı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına karşı Putin'in arkasında durdu: Buna eyvallah etmem

"ÜLKELERİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYİZ"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından Rusya da bir açıklama yapmıştı. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov şunları söylemişti: "Bu açıklamaların gerekçelerini bilmiyoruz. Bu tür ifadeleri şiddetle reddediyoruz. Herhangi bir müdahale konuşmasının olmadığını resmi olarak ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi veren var ise, onlar yalancıdır. Türkiye bugüne kadar karşılaştığımız tüm bölgesel ve küresel sorunlarda çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tutum sergiledi. İkili ilişkilere büyük değer veren bir ülke, kendi ortağına yönelik böyle bir şey yapmaz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, yabancı ülkelerin Seçim sistemlerine ve iç işlerine müdahale etmeyiz."

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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ile ilgili soruya yanıt: Aradım ama ulaşamadım Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ile ilgili soruya yanıt: Aradım ama ulaşamadım

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya iddialarına yönelik Putin'i savundu: Buna eyvallah etmem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya iddialarına yönelik Putin'i savundu: Buna eyvallah etmem - Son Dakika
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