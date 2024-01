Muharrem İnce: Herkes yarıştan çekilecek, başka şansın yok

Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için aday gösterme süreciyle ilgili, "Herkes yarıştan çekilecek, herkes bunlara destek olacak, başka şansın yok. Ancak böyle yarış kazanabileceğine inanıyor. Aday çıkarırsan seni yaftalıyor ama 39 milletvekilini dağıtıyor, cumhurbaşkanı yardımcılığını dağıtıyor, bakanlık dağıtıyor, müsteşarlık dağıtıyor." dedi.

İnce, bir otelde partisinin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne yönelik stratejilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin, kendisinden başka hiç kimsenin aday çıkarmamasını istediğini ifade eden İnce, aday çıkarmak isteyenlerin "bölücülükle", "sarayın adamı olmakla" suçlandığını söyledi. Muharrem İnce, şunları dile getirdi:

"Herkes yarıştan çekilecek, herkes bunlara destek olacak, başka şansın yok. Ancak böyle yarış kazanabileceğine inanıyor. Aday çıkarırsan seni yaftalıyor ama 39 milletvekilini dağıtıyor, cumhurbaşkanı yardımcılığını dağıtıyor, bakanlık dağıtıyor, müsteşarlık dağıtıyor. Yetmedi iki parti bir araya gelip ana muhalefet partisinin verdiği milletvekilleriyle grup kuruyor. Milletvekili vefat ediyor. 'Tamam' diyorlar 'dolduralım, al sana bir milletvekili daha', bonservisiyle, mazbatayla beraber mi, mazbatasız mı bilmiyorum. 'Al sana bir tane daha verelim.' Grubu tekrar kurduruyorlar sonra bu 39'dan birisi CHP listelerinden İstanbul'dan seçilmiş birisi çıkıyor, Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor ve diyor ki 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti.' Arkadaşlar, burada bir CHP var, burada Saadet var, burada vekillik var. Şimdi bu buna milletvekilliği veriyor, grup düşüyor, bir tane daha veriyor. Şimdi bu belediye başkan adayı çıkarıyor, 'Sen İstanbul'un 5 yılını boşa geçirdin.' Bir üçgen, ne üçgeni bu? Bermuda şeytan üçgeni. 40 yıldır siyasetteyim, böyle bir üçgeni hiç görmedim."

İnce, CHP'den İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığını istediği iddiasına ilişkin de "Karşıyaka'yı istemişiz vermemişler. Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? Keşke öyle yapsalardı. 2018'de başka partiden beşinci sırada milletvekili adayı olan birine vermişler, yazık günah. Eşe dosta dağıtıyorlar. Memleket Partisi sizden bir ilçe istemiş siz de vermemişsiniz, adam bunu söylemeye utanır." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer alan ve bakanlık, 39 milletvekilliği, cumhurbaşkanı yardımcılığı verilen Altılı Masa'nın CHP'yi terk ettiğini söyleyen İnce, "CHP'nin seçim kazanmak istemediğini, dertlerinin kurultay olduğunu" kaydetti.

Muharrem İnce, "Ben diyorum siyasette ilke/O diyor ki istedi benden ilçe/Ben diyorum arada Ali de olsun/O diyor her yer Veli'yle dolsun/Ben diyorum İsveç'e hayır/O diyor belediyede bizim adamları kayır/Ben diyorum kaybedersin/O diyor iftira atarım saraya gidersin/Ben diyorum genç Cumhuriyet'e saldıranı aklama, paklama/O diyor istedin benden Karşıyaka/Ben diyorum kaybedersin demlenme/O diyor uzak dur söylenme." ifadelerini kullandı.

İstanbul adayı, ilçe adaylarının belirlenmesi sonrasında açıklanacak

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İnce, İstanbul adayının, 39 ilçenin adaylarının belli olmasıyla açıklanacağını söyledi.

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine de değinen İnce, "Can Atalay'ın yeri hapishane değil Meclis olmalıdır. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en üst yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi kararda hak ihlali var diyorsa gereği yerine getirilmelidir, yanlış yapılmıştır. Meclis odasını tahsis etmiş, her şeyini yapmış, özlük haklarını vermiş. Meclisin üzerinde bir Yargıtay olamaz. Yargıdaki bu kavgayı da tehlikeli buluyorum. Yapılan kararı onaylamıyorum. Yeri Meclis olmalıdır." diye konuştu.

İnce, konuşmasının ardından partisinin 24 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Ömer Özdoğan, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı İbrahim Dönmez, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Ceren oldu.