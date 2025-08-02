Elitaş: Birlikte Acıları Unutalım

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş , "10 bin civarında güvenlik görevlimizin, korucularımızın hayatını kaybettiği, 10 bin ailenin ocağına ateş düştüğü, evlatların babasız kaldığı, kadınların eşsiz kaldığı bir ülkede, bundan sonra da hiç kimse bu acıları yaşamasın diye siyaset ve Türk milleti olarak hep birlikte beraberliğimizi sağlamak için gayret göstereceğiz" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 31'inci Ulusal 21'inci Uluslararası Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında panel gerçekleştirildi. Panele AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Elitaş, "Bir kısmımız Avşar, bir kısmımız Yörük, bir kısmımız Türkmen, bu topraklara vatan ilan etmişiz. Bir millet olarak bulunmuşuz ve aynı devlet şemsiyesi altında devam ediyoruz. Değerli milletvekilimiz Dursun Ataş'ın sözleri çok önemliydi. Avşarların en büyük olduğu yer, Kayseri. Bu bölgeden eğer bir ve beraber olamazsak, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl birliğini ve beraberliğini kol kola girmesini, aynı hedef uğruna aynı heyecanla koşmasını sağlayabiliriz?" dedi.

'YAŞANAN ÇOK ACILAR OLDU'

Elitaş, "Yaklaşık 1 yıl önce 'terörsüz Türkiye' için ortaya çıktığımız, bütün meseleleri bir tarafa bırakıp sadece Türkiye'nin huzuru ve refahı için yol aldığımız bir süreçte, 41 yıldır terör belasıyla mücadele ettiğimiz 47 yıl önce kurulan terör örgütünün, silahlarını yakması ve kendini feshetmesi artık 86 milyonun kucaklaşmasıyla birlikte yedi düvele karşı bir ve beraber olabilmek için gayret göstermenin sorumluluğu içerisindeyiz. Yaşanan çok olumsuz hadiseler oldu. Yaşanan çok acılar oldu. Ama bundan sonra acıları yaşamamak için, ocaklara ateş düşmemesi için bin yıldır birlikte yaşadığımız, aynı boyun içerisine fitne ve nifak sokmaya çalışanların olduğunu biliyoruz, duyuyoruz" diye konuştu.

'KARARLILIKLA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ'

Bu süreçte büyük bir azimle çalışmak zorunda olduklarını aktaran Elitaş, "86 milyonluk Türkiye'de 784 bin kilometrekarelik bu vatan toprağında bayrağımıza rengini veren atalarımızın şehit kanıyla bu coğrafyada yaşıyorsak, biz de bu coğrafyada kim varsa hep beraber vatan için kalbimizi çarptırarak mücadele etmek, bununla ilgili birlik ve beraberlik için gayret göstermek zorundayız. Bu süre içerisinde çeşitli söylemler olabilir. Yanlış ifadelerde bulunabilir. Birileri hamasetle farklı şeyler söyleyebilir. 'Terör örgütü şunu istiyordu, vay bunu istiyordu. Onu istedi. Onu vermedik. Bunu vermedik' gibi değil. Milli birlik ve beraberliğimiz için, vatanın birliği ve bütünlüğü için birilerinin Türkiye coğrafyası üzerinden 86 milyonu parçalayabilmek için yaptıkları hesapları boşa çıkarabilmek için sabırla, metanetle ve büyük bir azim kararlılıkla çalışmak zorundayız" dedi.

'O HATALARI DÜZELTEREK KATKI SAĞLARIZ'

Elitaş, şöyle devam etti: "Yapılan işleri, söylemleri, söylemler içerisinde hatalı bulduğumuz veya incitici bulduğumuz meseleleri büyüterek değil, o hataları düzelterek bu konuya katkı sağlarız diye düşünüyorum. 10 bin civarında güvenlik görevlimizin, korucularımızın hayatını kaybettiği, 10 bin ailenin ocağına ateş düştüğü, evlatların babasız kaldığı, kadınların eşsiz kaldığı bir ülkede, bundan sonra da hiç kimse bu acıları yaşamasın diye siyaset ve Türk milleti olarak hep birlikte beraberliğimizi sağlamak için gayret göstereceğiz diye düşünüyorum."