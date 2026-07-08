NATO Zirvesi: \'Sonuç üretiyoruz\'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, " Ankara'da son derece başarılı bir Zirve'yi tamamladık. Bu Zirve'nin mesajı basit: NATO sonuç üretiyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zirve'ye mükemmel ev sahipliği yaptığını ve Ankara'da, 1 yıl önce Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirildiğini belirterek, "Ankara'da son derece başarılı bir Zirve'yi tamamladık. Bu Zirve'nin mesajı basit: NATO sonuç üretiyor" dedi.

'SANAYİ VE HÜKÜMETLER BİRLİKTE ÇALIŞMA KONUSUNDA KARARLI'

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarının hem savunma harcamalarına hem de bu sanayiye yapılacak olan yatırımları çok daha fazla artırma kararı aldığını belirten Rutte, "Savunma planlarının gerektirdiği kabiliyetleri destekleyecekler. NATO'nun ortak caydırma savunma hedefine bu şekilde katkı sunacaklar. Bu sadece daha fazla harcama yapmaktan ibaret bir girişim değil. Silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan her şeyi, 1 milyar insanı güvende tutabilmek için sahip olabilmelerini sağlamak. Aslında odak noktamız hedef belirlemekten artık hedeflere ulaşma ve sonuca ulaşmaya kaymış durumda. Yani üretimi artırmak, yatırımı artırmak, inovasyona yatırım yapmak gibi uygulamalar ve tabii ki iş birliğini en üst düzeye çıkarmak. NATO Zirvesi'ndeki Savunma Sanayi Forumu'nda da görüyoruz ki sanayi ve hükümetler birlikte çalışma konusunda kararlı, önemli hedeflere yönelik olarak çalışacaklar. Gerçekten çok önemli rakamlar olduğunu görüyoruz. Sadece bir günde 50 milyar dolarlık satın alma anlaşması yapıldığını görüyoruz. Aynı zamanda NATO'nun 40 milyar dolarlık yatırım gerektiren önümüzdeki 5 yılda yeni inovatif teknolojilere olan yatırımın sağlanması kararı alındı" dedi.

'RUSYA SAVAŞI DEVAM ETTİRDİKÇE UKRAYNA'YA DESTEK OLACAĞIZ'

Mark Rutte, ortak savunmanın güçlendirileceğini belirterek, "Büyük memnuniyetle müttefiklerin tarihi bir adım attıklarını ve NATO'nun yakıt tedarik zincirini de güçlendirme kararı aldıklarını söylemekten mutluluk duyuyorum. Aslında ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız önemlidir ve biz de bunları yapıyoruz artık. NATO tabii ki Ukrayna'ya da destek oluyor. Rusya bu savaşı devam ettirdikçe biz de Ukrayna'nın ihtiyacı olanları sağlamaya devam edeceğiz. Bütün bunlar İttifak'ın her zamankinden daha güçlü olduğunu ve birlik içinde hareket ettiğini gösteriyor, bölgemizin her bir karışını savunmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ankara'da bir kere daha 5'inci madde kapsamında ortak savunma taahhüdünde bulunduk. Tek bir NATO üyesine saldırılması, tüm üyelere saldırılmış olması anlamına gelir. Dolayısı ile birliğimiz, dayanışmamız, ortak gücümüz, barış, refah ve güvenliğin temeli olmaya devam ediyor. Aynı zamanda liderler, İttifak'ın modernize edilmesi konusunda da kararlar aldı. Bu da daha güçlü bir NATO içerisinde, daha güçlü bir Avrupa anlamına geliyor. Avrupalı müttefikler Kanada ve ABD ile birlikte çalışarak İttifak'ın savunmasında rol alacaklar; savunmaya yatırım, sektörde yapılan büyük yatırım anlaşmaları Atlantik'in her iki tarafında da bizim güvenliğimizi çok daha iyi bir hale getirecek. NATO 3.0 da zaten bundan ibaret. Yani adapte olmaya devam eden, sonuç üretmeye devam eden, 1 milyar insanı güvende tutmaya devam eden bir İttifak" diye konuştu.

'ABD VE TRUMP'IN NATO'YA BAĞLI OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Açıklamanın ardından Mark Rutte, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rutte, Zirve'de 32 liderle birlikte olduğunu ve büyük bir birlik duygusunun hakim olduğunu söyleyerek, "NATO da zaten bundan ibaret. Evet, birtakım tartışmalar olabilir. İnsanlar kavga edebilir. Hatta görüşlerini yüksek sesle belirtebilir. Ama bu konuda benim hiçbir endişem yok. Çünkü sonuçta demokraside hem daha güçlenmek hem de günün sonunda bir araya gelmek var. ABD ve Sayın Trump'ın da ben NATO'ya bağlı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Amerikan Başkanı'nın gerçekten iyi bir birlikte çalışma örneği gösterdiğini düşünüyorum. ve ben bu birlik duygusunu gördüm. Zaten bu İttifak'ı güçlü tutan şey de bu. O salonda olmak gerçekten çok özel bir şeydi. Bunları hissetmek çok özel bir şeydi. Bu İttifak'ın her zamankinden daha büyük bir birlik içinde olduğunu görüyoruz. Tabii ki bazı anlaşmazlıklarımız olacak ama sonunda tekrar bir araya geliriz. NATO'nun politikası ve 32 müttefikin de görüşü tabii ki İran'ın nükleer kabiliyetlere sahip olmaması gerektiğidir" dedi.

'S400 KONUSUNDA ABD VE TÜRKİYE ÇALIŞMA YAPIYOR'

Mark Rutte, S400 füzelerine ilişkin de "Bu konu ABD ile Türkiye arasında, iki ülke arasındaki bir mesele. Bu ikili görüşmeler sırasında da ele alındı. İki ülke bu konu üzerinde bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla ben bir yorumda bulunmak istemem" ifadelerini kullandı.

Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin de, "Çok uzun süre önce aslında Vladimir Putin'in kafasından geçenleri yorumlamaya çalışmaktan vazgeçtim. Ama zor durumda olduğunu biliyorum. Kötü durumda. Ayda 30 bin vatandaşın hayatı yitiyor. ve bu Rus halkı açısından çok büyük bir fedakarlık. 30-35 bin başta erkek olmak üzere vatandaş muharebe meydanlarında hayatını kaybediyor. Enerji altyapısı, savunma altyapısı zarar görüyor. Çatışma durma noktasına gelmiş durumda. Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz. Bu son derece önemli ve geçerli bir adım. Sayın Başkan Trump'ın ve ekibinin bu çatışmayı sonlandırmak için elinden geleni yaptıklarını biliyorum. Halihazırda Zelenskiy ile bir araya geldi. Bundan sonra yapabileceklerini ele alıyorlar. NATO da bu konuda taşın altına elini koymaktan çekinmeyecektir. Ancak Putin'in aklından geçenlerle ilgili bir yorum yapmaktan kaçınmak isterim" diye konuştu.

'BİR SONRAKİ ZİRVE ARNAVUTLUK'TA'

Rutte, gelecek yıl NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta yapılması sorusuna ilişkin de, "Evet, bir sonraki zirvemiz Arnavutluk'ta düzenlenecek. Lahey'de aldığımız karar buydu. Bu yılki zirvenin Ankara'da, önümüzdeki yılki zirvenin de Arnavutluk'ta düzenlenmesi yönünde karar alınmıştır. Dolayısıyla şu anda Ankara'dayız, bir sonraki Zirve Arnavutluk'ta olacak ancak henüz kesin bir tarih belirlenmiş değil" dedi.

Rutte, savunma sanayinin üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin de, "İran söz konusu olunca nükleer kapasitesinin, nükleer askeri kapasitesinin ortadan kaldırılması Avrupa ve Transatlantik güvenliği için önemlidir. Başkan Trump dün akşam son 24 saatte gemilere yapılan saldırıları dikkate aldığını söyledi. Bu elbette yapılması gereken şeydi, doğru şeydi. Çünkü İran bu anlaşmayı ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.