NATO Genel Sekreteri Rutte: "Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü"

Politika

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayi şirketlerinin performansına övgüde bulunarak, "Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü ve inovasyon için çalışan yüzlerce şirket var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını ve savunma üretimini artırmalarının, ittifakın geleceği ile güvenliği için önemine dikkat çeken Rutte, Türk savunma sanayisinin performansından övgüyle söz etti. Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü ve inovasyon için çalışan yüzlerce şirket var" ifadelerini kullandı.

Rutte, Türk savunma sanayisine dahil olan binlerce şirket bulunduğunu ve Ankara'da Türk Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri ile tanıştığını hatırlattı. Rutte, "Bu kurumun başındaki isim (Haluk Görgün), beni burada ziyaret etti. Bu kurumun başkanı (Haluk Görgün), doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisine bağlı olarak çalışıyor ve bu gerçekten önemli bir durum. Biliyorum ki Türkiye'de yapılan çalışmalar ile Avrupa'daki müttefikler ve ABD arasında yakın bir iş birliği mevcut" dedi.

"Türkiye'de ne yapabiliyorsanız bunun üretimini artırın"

Türk savunma sanayisinin, savunma endüstrisi için en önemli parça ve ürünleri tedarik ettiğine dikkat çeken Rutte, "Bu konuda size söyleyebileceğimiz tek şey, daha fazla üretmenizi talep etmek olabilir. Türkiye'de ne yapabiliyorsanız, bunun üretimini artırın, daha fazla vardiya ekleyin, daha fazla üretim hattı kurun. Tahminimce önümüzdeki 4-5 yıl içinde tüm üretim kapasitenizin tamamen dolduğunu göreceğiz. Zira para ve fonlar mevcut. Aynı durum Fransa'da Naval ve Thales, İtalya'da Leonardo, Almanya'da Rheinmetall, İngiltere'de BAE Systems gibi Avrupa'nın önde gelen savunma şirketleri ile ABD'de Raytheon, Boeing ve Lockheed Martin gibi şirketler için de geçerli" dedi.

Rutte, "Bu yüzden artık savunma sanayisini nasıl teşvik edeceğimizi tartışmaktan çok, bütçenin mevcut olduğunu ve üretime odaklanmak gerektiğini hatırlamak gerekiyor. Üretin, üretin, üretin ve burada güvenliğimizi sağlamaya devam edin" şeklinde konuştu.

Gündemde savunma harcamaları var

Yarın NATO Savunma Bakanlarının ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de katılacağı toplantıda bir araya geleceklerini ifade eden Rutte, "Daha tehlikeli bir dünyada 1 milyar insanı güvende tutmak için güçlü planlarımız var. Ancak bu planları tam olarak uygulayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip değiliz. Şu anda müttefikler için iddialı ve yeni savunma kabiliyetleri edinme hedefleri üzerinde çalışıyoruz. Bu hedefler, caydırıcılık ve savunmamız için gerekli insan kapasitesi ve ekipmana sahip olmamızın garanti altına alınması için kritik önem taşıyor. Bu da, özellikle Kanada ve Avrupa'daki birçok müttefikin çok daha fazla yatırım yapmasını gerektiriyor" dedi.

" Ukrayna'ya askeri yardımların yüzde 99'unun NATO ülkelerinden"

Yarın öğleden sonra Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla NATO-Ukrayna Konseyi'nin toplanacağını da belirten Rutte, NATO müttefiklerinin 2022'den bu yana Ukrayna'ya eşi görülmemiş bir destek sağladığını ve Ukrayna'ya askeri yardımların yüzde 99'unun NATO ülkelerinden geldiğini ifade etti. Rutte, "Bu desteğe son dönemde İsveç, Finlandiya, Kanada ve Fransa'dan Mirage savaş uçakları ve Hollanda'dan F-16 savaş uçakları da eklendi. Diğer müttefikler de Ukrayna askerlerinin eğitimi için çabalarını artırdı" dedi.

Washington'daki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya 2024 yılı için 40 milyar euro yardım taahhüdünde bulunan müttefiklerin bu hedefi geride bırakarak şimdiye kadar 50 milyar milyar euro yardım sağladıklarını ifade eden Rutte, "Bu, Ukrayna'ya destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın açık bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Putin, NATO'ya saldırırsa alacağı karşılık yıkıcı olur ve kaybeder"

Danimarka istihbaratının Rusya'nın bir Avrupa ülkesine saldıracağı yönündeki iddiasına ilişkin yorumu sorulan Rutte, tüm istihbarat verilerine yorum yapamayacaklarını, ancak yine de bu bilgileri dikkate aldıklarını söyledi. Rutte, "Şu anda eğer Putin NATO'ya saldırırsa alacağı karşılık yıkıcı olur ve kaybeder. Bu yüzden buna kalkışmamalı. Caydırıcılığımız ve savunma çok güçlü bir konumda" dedi.

"Rusya şu anda devlet bütçesinin yüzde 40'ını savunma harcamalarına ayırıyor"

Rutte, Rusya ve Çin'in savunma üretimi dikkate alındığında NATO'nun bundan 4-5 yıl sonrasında da caydırıcılığını ve güvenliğini muhafaza edebilmesi için savunma üretimini artırma konusunda adım atmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Rutte, "Rusya şu anda devlet bütçesinin yüzde 40'ını savunma harcamalarına ayırıyor ve milli gelirinin neredeyse yüzde 10'unu savunmaya harcıyor. Tabii bu rakamlarda satın alma gücü de hesaba katılmalı. Bu durum Aralık ayında yaptığım konuşmada vurgulamak istediğim bir noktayı bir kez daha doğruluyor. Evet, şu anda güvendeyiz, caydırıcılığımız ve savunmamız güçlü. Ancak eğer bu yıl bazı zor kararlar almazsak 4-5 yıl içerisinde bu durum değişebilir" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL