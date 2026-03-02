NATO, İran'a Saldırılara Katılmayacak - Son Dakika
NATO, İran'a Saldırılara Katılmayacak

NATO, İran\'a Saldırılara Katılmayacak
02.03.2026 23:14
Genel Sekreter Rutte, NATO'nun İran'a saldırılara katılma planı olmadığını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun İran'a yönelik saldırılara katılma planı olmadığını ifade ederek, "Bu net bir şekilde Amerikalılar ve İsrailliler tarafından yürütülen bir harekat" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir İngiliz televizyon kanalına yaptığı açıklamada NATO'nun İran ve bölgedeki gelişmeleri ele alış biçimine dair açıklamalarda bulundu.

"İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİ AVRUPA VE İSRAİL İÇİN TEHDİTTİR"

Programda İran'a saldırılar konusunda ABD ve Avrupa'nın tutumu arasındaki kopukluğun NATO'nun pozisyonunu karmaşık hale getirip getirmediği sorusu üzerine Rutte, "Aslında Avrupa'nın gerçekten daha fazla sorumluluk üstlendiğini söyleyebilirim. Dün Başbakan Merz'in yaptığı açıklamalara baktığınızda, yarın Beyaz Saray'da yapılacak görüşmeler için Washington'a gidiyor olmasıyla birlikte Amerikalıların yaptığına kesinlikle destek verdiğini görüyorsunuz. İran'ın nükleer ve balistik kapasitesi Avrupa için, İsrail için ve bölge için bir tehdittir" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ABD'nin üs kullanım talebine olumlu cevap vermesinin de Avrupa'nın konuya yaklaşımını ortaya koyduğunu savunan Rutte, "Avrupa'nın gerçekten sorumluluk üstlendiği açık ve bu çok önemli" dedi.

"İRAN'IN BİR TEHDİT OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Dün birçok Avrupalı yetkili ile görüştüğünü ve birçoğunun operasyondan memnuniyet duyduğuna şahit olduğunu söyleyen Rutte, "Çünkü bugün İran'ın bir tehdit olduğunu biliyoruz. Sadece yurt içinde değil, Avrupa, İsrail ve tüm bölge söz konusu olduğunda da saldırgan. Bu bir terör rejimi. Bu nedenle de net bir şekilde Londra, Hamburg ve memleketim Lahey için bir tehdit" dedi.

İran'ın Ukrayna için de bir tehdit oluşturduğunu, zira Rusya'nın savaş çabalarına imkan sağlayan kilit önemdeki oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Bu nedenle de Avrupa genelinde ABD'nin yaptıklarına yaygın bir destek görüyorum" dedi.

"NATO İRAN'A SALDIRILARA KATILMAYI PLANLAMIYOR"

Avrupa'nın İran'a ilişkin pozisyonunun değişmesiyle birlikte NATO güçlerinin saldırıya katılması ihtimali sorulan Rutte, "Hayır. Bu net bir şekilde Amerikalılar ve İsrailliler tarafından yürütülen bir harekat" dedi.

Rutte, "Ancak şu anda NATO müttefikleri, ABD'nin İsrail ile birlikte yürüttüğü bu harekata imkan sağlamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Körfez'deki Arap ülkelerinin İran'a saldırılara iştirak etme ihtimaline ilişkin soruya Rutte, "Önümüzdeki saat ve günler içinde neler olacağını göreceğiz. Bu, esasen İran'ın bölgede komşularına hiçbir askeri gerekçe olmaksızın saldırması anlamına geliyor. Çünkü bölge genelinde otellere ve masum sivillere saldırıyorlar. Bu büsbütün çılgınlık" cevabını verdi.

"GÜNEY KIBRIS İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki hava üssü Akrotiri'nin saldırıya uğraması konusunda NATO'nun bu üslerin savunmasını güçlendirme konusunda ne gibi adımlar attığı sorusuna Rutte, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO dahilinde olmadığı vurgusuyla cevap verdi. Rutte, "Üst düzey komutanlarımız düzenli olarak kendileriyle iletişim halinde ve ben de düzenli olarak onlarla iletişim kuruyorum" dedi.

İran'da olanların Ukrayna'daki savaşı nasıl etkileyeceği sorusuna cevabında Rutte, "Öncelikle Ukrayna'ya kilit önemdeki askeri desteğin, bedeli Avrupa ve Kanadalı müttefikler tarafından ödenmek kaydıyla ABD tarafından sağlandığı gerçeğini unutmamak gerek" dedi.

SALDIRILARA ÖRTÜLÜ DESTEK

Rutte, "Aynı zamanda İran'ın Şahed dronları aracılığıyla Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşı sürdürmesi için Rusya'ya askeri destek sağlayan başlıca aktörlerden biri olduğunu da unutmamak gerek. Bunun Ukrayna'nın bu savaşı sürdürme kapasitesi üzerinde kuşkusuz çok büyük etkisi olacaktır" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan "özgür dünyanın lideri" ifadeleriyle bahsettiği açıklamasında Rutte, "İran'ın bölgede, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde kaos oluşturma kapasitesinin ciddi bir şekilde zayıflatılması, hepimizi daha güvende kılıyor" dedi.

Kaynak: İHA

