Muhalif Rus lider Navalny\'nin morga götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Rus muhalif medya kuruluşları, muhalif lider Alexei Navalny'nin cansız bedeninin cezaevinden çıkarıldıktan sonra konvoy halinde morga götürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı. Muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, eşinin zehirlendiğine inandığını söyleyerek ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Navalnaya ayrıca eşinin cansız bedeninin, "zehirlenme izleri silininceye kadar" kendilerine teslim edilmeyeceğini iddia etti.
Rusya'da 16 Şubat'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiği duyurulan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kesin ölüm nedenine yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.
Rus muhalif medya kuruluşları, Nalvany'nin cenazesinin Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki cezaevinden morga götürüldüğü anlara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece kamera açısına konvoy halinde önce bir polis aracı, daha sonra sedan bir araç giriyor. İki araçtan sonra içinde Navany'nin cansız bedeni olduğu iddia edilen cezaevi minibüsü geçiş yapıyor ve arkasından yine bir polis aracı ilerliyor.
Nobel ödüllü Rus muhalif gazeteci Dmitry Muratov'a ait olan Novaya Gazeta, Navalny'nin cansız bedeninin Labytnangi'deki cezaevinden çıkarıldıktan sonra otopsi için Salekhard kentindeki Bölge Klinik Hastanesinin morguna götürüldüğünü belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin avukatları ve ailesiyle iletişime geçti. Navalny'nin basın sözcüsü Kira Yarmysh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müfettişler aileye ve avukatlara kimyasal incelemeler yapılacağını ve en az 14 gün daha cenazeyi teslim etmeyeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı. Navalny'nin destekçileri cenazenin aileye teslim edilmesi için internetten imza kampanyası başlatırken, şu ana kadar 60 binden fazla kişinin imzası toplandı.
Muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya ise sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Alexei Navalny'nin çalışmalarına devam edeceğim. Vatanımız için mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
Navalny destekçilerinden yanında durmalarını isteyen Navalnaya, eşinin zehirlendiğine inandığını söyleyerek ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Navalnaya ayrıca eşinin cansız bedeninin, "zehirlenme izleri silininceye kadar" kendilerine teslim edilmeyeceğini iddia etti.
Rus muhalefet lideri, yolsuzlukla mücadele aktivisti ve avukat olan Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk vakalarını araştırıyordu.
Rusya'da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve 2021'de tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan Navalny, 4 Ağustos 2023'te Rusya'daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasadışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine sözler kullanma ve "aşırılık" yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mart 2022'de dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.
Son Dakika › Politika › Muhalif Rus lider Navalny'nin morga götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?