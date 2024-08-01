AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir ziyaretinde 'mali darbe girişimine sessiz kalmayacağını' belirtmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

01.08.2024 18:01
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir ziyaretinde 'mali darbe girişimine sessiz kalmayacağını' belirtmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir CHP İl Başkanlığı ziyaretinde, "Eskişehir'den bütün Türkiye'ye bu mali darbe girişimini şikayet ediyor, boyun eğmeyeceğimizi söylüyorum. Bu kötülük karşısında hep birlikte hizmete devam edeceğiz. Mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmasının ardından AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Özel'e cevap olarak bir mesaj yayımladı. Mesajda, Özel'in uzmanlaşmış demagog olduğu belirten Nebioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP için kullandığı 'çöp, çukur, çamur siyasetidir' ifadesini desteklediğini vurguladı.

Nebi Hatipoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşının gözünün içine bakarak yalan söylemede uzmanlaşmış demagog bugün yine Eskişehir'de sahne aldı. Sözlerime şöyle başlayayım sevgili kardeşlerim, Sayın Özgür Özel'in bugün Eskişehir'de belediyelerin SGK borçları ile ilgili açıklamaları külliyen yalandır. Sayın Özel iddia ediyor 'CHP'li belediyeler çalışamasın diye SGK borçları hükümetimiz tarafından isteniyormuş.' Hayır efendim, birikmiş borçlar isteniyor. Ülkemizde bir ekonomi programı var. ve bu tahsilat önem arz ediyor. CHP'li belediyelerden isteniyor da AK Partili belediyelerden istenmiyor mu? Tabii ki isteniyor. 5 dönemdir AK Partili belediyeler olan Samsun, Kayseri, Konya, Kocaeli bu belediyelerden de aynı tahsilat isteniyor. Neymiş efendim bu borçlar AK Parti döneminde yapılmış. Yine külliyen yalan. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında 225 milyon TL olan borç -ki biliyorsunuz faiz borçlar hukukunda son derece düşük işler- olmuş 5 milyar 751 milyon TL. Tam 22.5 kat. Hadi Ankara AK Parti'den geçti. Eskişehir'e ne demeli? 5 dönemdir CHP'de buna bahaneniz nedir? SGK borcunda 2. sıradaki İzmir, 5 dönemdir CHP'de buna ne diyorsunuz Sayın Özel? Muğla, Aydın, Edirne'ye bahaneniz ne? Bu arada tam da burada bir parantez açmak istiyorum. Neredeyse 20 milyon nüfuslu koskoca İstanbul'un 3.3 milyar TL SGK borcu var iken, 1 milyon nüfuslu Eskişehir'in nasıl 700 milyon TL SGK borcu biriktirildi? Bu konu da içler acısıdır. 25 yıldır 1 kuruş mu işçi hakkını ödemediniz? Bir şehir böyle borçlandırılır mı? Vallahi yazıklar olsun! Yine ne diyor Özgür Efendi, 'CHP'li belediyelerin çöp kamyonlarına haciz konulacakmış da çöplerin birikmesine yol açılacakmış'. Külliyen yalan! Vatandaşa hizmet sunan hiçbir belediye aracına haciz konulamaz. Kanunla korunuyor. Çok kıymetli aziz milletimiz; Sen emekçinin sigortasını yatırma, devletin sırtına bindir, devlet artık bu duruma katlanamıyorum deyince de 'siyasi darbe' diye ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan boşuna demiyor CHP için 'çöp, çukur, çamur siyasetidir' diye. Ancak CHP'nin anlaması gereken şey, konuyu çarpıtarak, yalanlar söyleyerek politika üretenlere milletimiz hiçbir zaman pabuç bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Hepinizi selamlıyor, saygılar sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi - Son Dakika

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