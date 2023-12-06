Netanyahu'nun gözü doymuyor! Katliam sonrası Gazze için yaptığı plan da skandal

Akaryakıtta tabela bu gece bir kez daha değişiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliamları sürerken açıklamalarda bulundu. Çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması görevini İsrail ordusunun yapacağını belirten Netanyahu, "Hiçbir uluslararası güç bunun sorumluluğunu alamaz" dedi.

"GAZZE'NİN SİLAHSIZLANDIRILMASININ SORUMLULUĞUNU KİMSE ALAMAZ"

İsrail BaşbakanıNetanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve muhalefet lideri Benny Gantz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze Şeridi'nin "bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmayacağına" savunarak, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması gerektiğini ve bunu sağlayabilecek tek gücün İsrail ordusu olduğunu belirtti. Bu görevi uluslararası bir görev gücünün yapamayacağını savunan Netanyahu, "Hiçbir uluslararası güç bunun sorumluluğunu alamaz. Başka bir düzenlemeyi kabul etmeye hazır değilim" dedi.

HEDEFLERİ, GAZZE'DEKİ GÜVENLİĞİ SÜRESİZ DEVRALMAK

Netanyahu, geçmiş açıklamalarında çatışmaların ardından İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde güvenliği süresiz olarak devralması yönünde planları olduğunu açıklamıştı. İsrail, 2005 yılında askerlerini ve yerleşimcilerini Gazze Şeridi'nden geri çekti ve ardından bölgeye karadan, havadan ve denizden abluka uyguladı. Uluslararası hukuka göre İsrail hala Gazze'yi işgal ediyor.

İŞGALDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 262 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

7 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.