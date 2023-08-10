Nijer'de Cunta Yönetimi Yeni Kabineyi Açıkladı - Son Dakika
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Nijer'de Cunta Yönetimi Yeni Kabineyi Açıkladı

10.08.2023 12:41

Nijer'de cunta yönetiminin açıkladığı yeni kabinede geçici Başbakanlığa getirilen Lamine Zeine Ali Mahamane, aynı zamanda Ekonomi ve Finans Bakanlığı görevini de yürütecek. Devlet kanalında darbe bildirisini okuyan Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ise Gençlik ve Spor Bakanı oldu.

Nijer'de cunta yönetiminin açıkladığı yeni kabinede geçici Başbakanlığa getirilen Lamine Zeine Ali Mahamane, aynı zamanda Ekonomi ve Finans Bakanlığı görevini de yürütecek. Devlet kanalında darbe bildirisini okuyan Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ise Gençlik ve Spor Bakanı oldu.

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonduğunun açıklanmasından bir gün sonra devlet televizyonunda darbe bildirisi okunmuş ve yönetime el konulmuştu. 28 Temmuz'da ise Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani'nin geçiş hükümetinin başkanı olduğu açıklanmıştı. Bugün cunta yönetimi yeni kabineyi açıkladı. Bölge ülkeleri tarafından Bazoum'un serbest bırakılması çağrılarına rağmen oluşturulan kabinede, atamalar Tchiani tarafından gerçekleştirildi. Gece saatlerinde açıklanan Tchiani başkanlığındaki kabinede 21 bakan yer aldı.

Askeri ve sivil isimlerin yer aldığı kabinede geçici Başbakanlığa getirilen Lamine Zeine Ali Mahamane, aynı zamanda Ekonomi ve Finans Bakanlığı görevini de yürütecek. Tchiani'nin yardımcısı olarak kabul edilen eski Genelkurmay Başkanı Salifou Mody, Savunma Bakanlığı görevine getirildi. Devlet kanalında darbe bildirisini okuyan Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ise Gençlik ve Spor Bakanı oldu. - NİAMEY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Nijer'de Cunta Yönetimi Yeni Kabineyi Açıkladı - Son Dakika


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