2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı kim? Zirvede AK Partili isim yer aldı

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2018 seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi ORC, son anketini büyükşehir belediye başkanlarına yönelik yaptı. 12-24 Aralık tarihleri arasında 30 büyükşehre bağlı 184 ilçe ve 51 il merkezinde yapılan araştırmada "2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları" soruldu.

ZİRVE FATMA ŞAHİN'İN

Ankette zirvenin sahibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin oldu. Şahin yüzde 62,1 oy ile rakiplerinin önünde yer aldı.

YAVAŞ İKİNCİ OLDU

Şahin'i yüzde 59,6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşan ise yüzde 58,7 ile listede üçüncü sırada yer aldı.

İMAMOĞLU 5. SIRADA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yüzde 56,9 ile dördüncü olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 55,6 ile listede 5. sırada yer aldı.