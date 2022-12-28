2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı kim? Zirvede AK Partili isim yer aldı - Son Dakika
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2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı kim? Zirvede AK Partili isim yer aldı

28.12.2022 00:33

ORC Araştırma, '2022'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı' anketinin sonucunu açıkladı. Ankette yüzde 62,1 oy ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin birinci olurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 59,6 ile ikinci sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 55,6 ile beşinci sırada kaldı.

2018 seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi ORC, son anketini büyükşehir belediye başkanlarına yönelik yaptı. 12-24 Aralık tarihleri arasında 30 büyükşehre bağlı 184 ilçe ve 51 il merkezinde yapılan araştırmada "2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları" soruldu.

ZİRVE FATMA ŞAHİN'İN

Ankette zirvenin sahibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin oldu. Şahin yüzde 62,1 oy ile rakiplerinin önünde yer aldı.

YAVAŞ İKİNCİ OLDU

Şahin'i yüzde 59,6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşan ise yüzde 58,7 ile listede üçüncü sırada yer aldı.

2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı kim? Zirvede ne Yavaş ne de İmamoğlu var

İMAMOĞLU 5. SIRADA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yüzde 56,9 ile dördüncü olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 55,6 ile listede 5. sırada yer aldı.

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Mansur Yavaş, Fatma Şahin, İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı kim? Zirvede AK Partili isim yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı kim? Zirvede AK Partili isim yer aldı - Son Dakika
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