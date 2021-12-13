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ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! Son seçimi bilmişlerdi - Son Dakika

ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! Son seçimi bilmişlerdi

13.12.2021 10:59

2018 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini en doğru tahmin eden araştırma şirketi olarak bilinen ORC Araştırma tarafından 3-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre yüzde 30 ile AK Parti, yüzde 25.5 ile CHP ve yüzde 15.9 ile İYİ Parti barajı geçebildi. MHP, HDP, DEVA, Gelecek, Saadet, Türkiye Değişim Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi ise baraj altı kaldı.

ORC Araştırma tarafından son gerçekleştirilen seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Muhalefetin erken seçim tartışmalarını gündeme getirdiği dönemde yapılan anket, siyaset gündeminde hayli dikkat çekti. ORC'nin anketinde AK Parti, CHP ve İYİ Parti dışında kalan 11 parti ise barajı aşamadı.

İTTİFAKLARIN OY ORANLARI DA PAYLAŞILDI

Araştırmaya göre; AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 39,1 oranındayken; CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 41,4 oranında. Hiçbir ittifakta yer almayan HDP, ORC anketine göre yüzde 8,1 oranında oy aldı.

Son seçimi bilen ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! 11 parti baraj altı kaldı

11 PARTİ BARAJ ALTI KALDI

ORC'nin anketinde en dikkat çeken detay ise AK Parti, CHP ve İYİ Parti dışındaki partilerin baraj altı kalması oldu. MHP, HDP, DEVA, Gelecek, Saadet, Türkiye Değişim Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi, yüzde 10 barajına takıldı.

SON SEÇİMLERİ BİLMİŞLERDİ

Diğer yandan ORC Araştırma Şirketi, 2018 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sonuçlara en yakın oranları açıklayan anket şirketi olmasıyla da öne çıkıyor.

"Bu pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar şu oranlarda yanıt verdi:

AK PARTİ: Yüzde 30.3

CHP: Yüzde 25.5

İYİ PARTİ: Yüzde 15.9

MHP: Yüzde 8.8

HDP: Yüzde 8.1

DEVA PARTİSİ: Yüzde 3.3

GELECEK PARTİSİ: Yüzde 3.0

SAADET PARTİSİ: Yüzde 1.4

TDP: Yüzde 1.2

MEMLEKET PARTİSİ: Yüzde 1.0

Y. REFAH PARTİSİ: Yüzde 0.5

BBP: Yüzde 0.4

DP: Yüzde 0.3

TİP: Yüzde 0.1

Diğer: Yüzde 0.2

ORC Araştırma'nın son anketi siyaset sahnesini sallayacak! 11 parti baraj altı kaldı
ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! Son seçimi bilmişlerdi

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Son Dakika Politika ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! Son seçimi bilmişlerdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! Son seçimi bilmişlerdi - Son Dakika
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