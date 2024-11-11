Özcan'dan Yavaş'a İhale Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Özcan'dan Yavaş'a İhale Eleştirisi

Hakan Han Özcan, Yavaş'a konser ihalesi canlı yayınlanmadığı için soru sordu.

11.11.2024 19:46
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a, "Bugüne kadar 5 bin ihaleyi canlı yayınladığınızı tekrar ettiniz. Fahiş paralara mal ettiğiniz konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?" diye sordu.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara halkının 100 milyonlarca lirasının peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Hakan Han Özcan, bugüne kadar 5 bin ihaleyi canlı yayınladığını açıklayan Yavaş'a, "İşte burada fena yakalandınız. Fahiş paralara mal ettiğiniz söz konusu konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız? Neden yayınlanmayacak ihaleler yaptınız? Hani şeffaftınız, Ankaralılardan neyi kaçırdınız?" sorularını yöneltti.

En son 2021'deki Koray Avcı konseri ihalesinin yayınlandığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"O tarihten bu yana Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında 3 yıldır hiçbir konser ihalesini neden yayınlamadınız? Sakın '6 firmaya bildirdik 5'i cevap vermedi' gibi komik gerekçelere sığınmayın, aklımızla alay etmeyin. Daha yeni başladık. ANKET AŞ'den başlamak üzere daha çok soru soracağız ama önce şu canlı yayın sorumuza bir cevap verin, verebiliyorsanız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özcan'dan Yavaş'a İhale Eleştirisi - Son Dakika

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