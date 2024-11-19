Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mustafa Kemal'in askerlerine, onun teğmenlerine sahip çıkmak, bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcudur, millet borcudur." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde "yenidoğan çetesi" olayının yaşandığını, mart ve nisan aylarında gözaltına alma işlemleri yapılmasına rağmen soruşturmada adı geçen hastanelere çocukların yatırılmaya devam edildiğini savundu.

Partisinin milletvekillerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Bakan Memişoğlu'na, bebek patiği, zıbını, emziği ve yastıklarıyla tepki gösterdiğini hatırlatan Özel, "Arkadaşlarımız onun gözüne baktılar, istifaya çağırdılar. Konuşmasında orayı terk ettiler. O istifa edilecek, o hesap verilecek. O güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak. Bu iktidarın uygulamaları ne yenidoğana ne Narin'e ne kadına ne surdan atılan kardeşlerimize ne sokaktaki canlara ne yoksullara ne gençlere, hiç kimseye iyi gelmemektedir. Bu iktidarın gitmesi, Türkiye'nin yüzünün gülmesinin tek şartıdır, ön şartıdır." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Hafta sonu yalanlarla, iftiralarla, tarihi eğip bükerek, laiklik ilkesi üzerinden Cumhuriyet'e, kurucu kadrolara, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmıştır. 'Vay efendim o dönem camiler kapatılmış, ahıra çevrilmiş.' AK Parti'nin 22 yıllık kutuplaşma siyasetinde uydurduğu, kullandığı ne kadar yalan varsa, hepsini birden bir cümlede kullanıp, 'Aman bir gerginlik, bir kavga çıkarayım, arkam boşaldı, bizimkiler de beni eleştiriyor, arkamı toplatayım, CHP'ye karşı durunca bana sahip çıksınlar.' diye aklınca uyanıklık, şeytanlık yapıyor. Bu safsatalara verilecek yanıtların hepsi verildi, verilmeyecek yanıt yok. Bir tek şeyi bilsin, 'Laiklik din düşmanlığıymış da yok camiler ahır olmuş da.' Eğer o Anayasa'yı yapanlar, bu ülkeyi kuranlar, başta Gazi Mustafa Kemal olmasaydı, o camilerde şimdi ezan okunmuyordu."

"Biz cami kapatmadık"

CHP lideri Özel, Bakan Tekin'in konuşmasında geçen dönemde camilerin ahır yapılmadığını belirterek şunları ifade etti:

"Köyde cemaat yokken, cepheye, camileri, ezanı, bayrağı, milleti kurtarmak için giden, cephaneler akşam ıslanmasın, cephede tutukluk yapmasın diye camide barındırılan mühimmatın etrafındaki samanları söyleyerek 'Camileri ahır yaptılar.' diyen, o samanın üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cephesine yetiştirilen mermilerin ne kadar kutsal olduğunu görmeyen, bu utanç yalanını atana diyorum ki biz cami kapatmadık. Cami kapatmanın bir günahı varsa, bu senin yaptığın çocukları aç bırakmanın, hasta etmenin bin günahı var, milyon günahı var."

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili devam eden sürece değinen Özel, "Bu törende teğmenlere ilk önce hiçbir şey olmadı. Sonra o Hizbullahçı kafa ve AK Parti'ye sirayet etmiş çeşitli uzuvları harekete geçtiler. Tayyip Erdoğan, 8 gün önce elini sıktığı, selamını aldığı, hatırını sorduğu, şakalaştığı, madalyasını taktığı, hediyesini verdiği o birinci olan kadın teğmenimiz başta olmak üzere döndü, hepsine saldırmaya başladı." diye konuştu.

Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." demesinin, bu durumu oluşturduğunu belirten Özel, "Bu askerler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' demeyecek de 'Trikopis'in askerleriyiz.' mi diyecekti? Bu mesele, 28 Şubat'lık mesele değildir." dedi.

"Mustafa Kemal'in askerlerine, onun teğmenlerine sahip çıkmak, bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcudur, millet borcudur." ifadesini kullanan Özgür Özel, Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmediğini ve gelmeyeceğini söyledi. Özel, "Fetullah Gülen'in askerleri bu ülkeye ne yaptı, 15 Temmuz günü gördük. Sadece alnı secdeye değiyor diye birtakım cemaatlerin önünü açıp, liyakate değil sadakate bakanlar, bu ülkeye felaketi yaşattılar. Seneye, 2 seneye, 3 seneye iktidar olunca, böyle haksızlıkla atılan kim varsa onu biz geri alırız ama bu arada geçen süre, meslekte onlara çok şey kaybettirir, devrelerinin çok gerisine düşerler. Yoksa şunu söyleyeyim; Recep Tayyip Erdoğan, atma, yapma, kul hakkına girme. Ama girersen, günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin. O kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. Sonra o karara sessiz kalanların hepsini emekliye yollayacağız. dedi.

"Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız"

Söz konusu teğmenlerin yemin ederken kötü bir niyetleri olmadığını savunan Özel, "Ama bir fırsatçı ordusu var ki Mustafa Kemal'in ordusuna geçmişte Fetullah Gülen'in ordusunu enjekte eden zihniyet, şimdi Mustafa Kemal'in teğmenlerini alıp, yine yerine hastalıklı hücreler yerleştirmek istiyor. Bu disiplin kurulu, sarıklı amirali aylarca bekletip, emekliliğe kaçırtıp, bütün haklarını almasına, ceza almadan kurtulmasına sebebiyet veren disiplin kuruludur. Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız. O kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla, atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. O karara sessiz kalanların hepsini emekliye yollayacağız." diye konuştu.

Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretinin, hükümet tarafından hedeflenen enflasyona göre artırılmak istenildiğini ancak bu durumu kabul etmediklerini söyledi.

CHP olarak asgari ücret ve buna yönelik desteklere ilişkin önerilerini paylaşan Özel, şunları kaydetti:

"Asgari ücret 30 bin lira olmalıdır. Asgari ücret artışından küçük esnaf ve KOBİ mutlaka korunmalıdır. Sosyal güvenlik mevzuatına hakim arkadaşlar sıkı bir çalışma yaptılar, teklifimizi sunacağız. Bir kere, mevcut asgari ücret desteğinin kapsamı genişletilerek, yararlanma şartlarındaki üst sınır, 1,5 katından 2 katına çıkartılmalıdır. Asgari ücret ve 2 katına kadar ücret ödeyen iş yerleri için prim gün sayısında sadece cari ay dikkate alınmalı, geçmişle karşılaştırma yapılmamalıdır. Bir iş yerinde 1 ila 10 arasında çalışan varsa 700 lira sigorta prim desteği ödeniyor. Çalışmamıza göre, verilen desteği, 10 sigortalıya kadar 6 bin liraya, 10 ila 50 arasında çalışan için 3 bin liraya, 50 ila 100 çalışan için 2 bin liraya ve 100'ün üzerinde işçi çalıştıran iş yerleri içinse aylık 1500 liraya çıkarmayı öneriyoruz. Bu önerimizin toplam maliyeti 250 milyar lira. Asgari ücretle ilgili 'Talebimiz 30, bunun altında biz yokuz.' diyoruz."

"Sandığı bekliyoruz, erken seçim istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçlarına değinerek, "Ödemediler, biriktirdiler, şimdi diyor ki Tayyip Bey, 'Bizimkiler yemeği yedi, hesabı CHP'li belediye başkanları ödeyecek. Bunu da yapılandırmayla ödemeyecek, bir kerede faiziyle hemen ödeyecek. Yoksa haciz yollayacağız, CHP'yi aciz göstereceğiz.' Bunu istedikleri kadar denesinler. Biz bunu milletimize anlatırız." dedi.

Özel, hafta sonu pazar yerlerine ziyaretler düzenlediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Tayyip Bey, vaktiyle meydanlara çıkıyordu, vatandaşa diyordu ki 'Bunlar, pazara gelebilirler mi? Tarladaki çiftçilerin yüzüne bakabilirler mi? Esnafın derdini dinleyebilir, fabrikalara gidebilirler mi? Gidemezler. O halde erken seçim şart.' Şimdi soruyorum; Tayyip Bey, bir pazara gidebiliyor mu, gidip esnafın hatırını sorabiliyor mu, milletin arasına karışıp 'Geçinebiliyor musunuz?' diye sorabiliyor mu? Onun dediği gibi sokağa gidemiyorsa, sandığa gidecek, erken seçime gidecek. Tayyip Bey, ya tarlada, fabrikada, pazarda vatandaşa git, hatırını sor, helallik iste; yapamıyorsan, işte sandık orada. Sandığı bekliyoruz, erken seçim istiyoruz."

(Bitti)