Kadın Eşitliği İçin Yeni Vizyon - Son Dakika
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Politika

Kadın Eşitliği İçin Yeni Vizyon

Kadın Eşitliği İçin Yeni Vizyon

KONFERANSTA KONUŞTUCHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi ve Atatürk'ün Bilecik'e Gelişi' konulu konferansa katıldı.

05.12.2024 18:01  Güncelleme: 18:03
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KONFERANSTA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi ve Atatürk'ün Bilecik'e Gelişi' konulu konferansa katıldı. Şeyh Edebali Kültür Merkezi'ndeki programda Özel'in yanı sıra Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile çok sayıda davetli yer aldı.

5 Aralık 1934'ün Türk kadınına genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının tanındığı gün olduğunu hatırlatan Özgür Özel, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 1935 seçimlerinde 18 kadın milletvekilinin girdi. Bu oran, 1935'teki oran bir daha çok uzun yıllar yakalanamadı. 600 sandalyeli bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinde 119 kadın milletvekilimiz var ve oran sadece yüzde 20. Fransa gibi veya diğer Avrupa ülkeleri gibi çok daha geç bu haklara kavuşabilmiş ülkelerde artık kadınlarla erkeklerin eşit temsili anayasal güvence altında ve yerleşmiş bir uygulama olarak da devam ediyor. Haklı olarak Türkiye'deki kadın hareketi eşit temsili çok uzun süredir özlemekte, hedeflemekte ve bu konuda yürümekte. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yürüyüşe önce yüzde 20'lik, sonra yüzde 30'luk, sonra yüzde 33'lük kadın kotalarıyla omuz ve destek verdik. 4- 9 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdiğimiz değişim kurultayımızda ise tüzüğümüzü bundan böyle yapacağımız 3 seçimde yüzde 40'a, 45'e ve 50'ye vararak eşit temsili bundan en geç 6 ila 8 yıl içinde yakalayacağımız o güne kadar da güvenli adımlarla ilerleyeceğimiz bir iradeyi deyim yerindeyse partimizin kendi anayasasına derç ettik" dedi.

'KADIN VE EŞİTLİK BAKANLIĞI KURULACAK'

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde 17 bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına rağmen sadece tek bakanın kadın olduğunu söyledi. İktidara geldiklerinde Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kuracaklarını ifade eden Özel, "O kadın bakan, aileden sorumludur. Aslında mevcut duygu durumu, kadını sizinle nasıl konumlandırıldığı açıkça ortadadır. Kadını sadece aileyle, çocuk bakmakla, yaşlısına sahip çıkmakla, engellisine bakmakla, yemek pişirmekle, kocasını beklemek kafasında konumlandıran anlayışa karşı CHP, aileden sorumlu bakanlığı zaten gelecek iktidarında ikiye ayıracak. Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın ve Eşitlik Bakanlığı olacak. İktidarımızın ilk başında yapılacak iki iş var. Bunlardan biri cumhurbaşkanımızın yapacağı iştir. O gün cumhurbaşkanımız ilk 3 kararname yayınlanıp da bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcısı görevine başladıktan, kamudaki üst düzeydeki 1600 atama yapıldıktan sonra yollayacağı iş şu anda bence hala yürümekte ama bir tek adamın imzasıyla yürürlükten kaldırıldığı iddia edilen ve Türkiye'nin imzasının olmasından ve bu imzanın İstanbul'da atılmasından büyük onur duyduğumuz 2011'de Meclis'e geldiğinde hep beraber hatta CHP üyeleri olarak meclisteki milletvekilleri olarak iki elimizi birden havaya kaldırarak oy verdiğimiz İstanbul Sözleşmesi, cumhurbaşkanı tarafından tekrar yürürlüğe konulmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Özel ve beraberindekiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konserini izledi. Özel, konserin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

Özgür Özel, Politika, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadın Eşitliği İçin Yeni Vizyon - Son Dakika

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