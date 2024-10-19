Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti

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Türkiye'de infiale neden olan 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz'ın partisinden istifa ettiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada, "Bir tane DEM'li bulmuş, bir tane CHP'li bulmuş. Alnını karışlarız o CHP'linin" demişti.

19.10.2024 23:03
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında fezleke hazırlanmıştı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran çete ile ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İlk ihbar Mart 2023'te geldi. İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde gizli bir operasyon yürüdü" açıklamasında bulundu. Çetenin anlaşmalı olduğu hastanelerin ruhsatları iptal edilerek kapılarına mühür vuruldu.

Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti

Türkiye, 10 tane bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan ve para için yenidoğan bebeklerin hayatını tehlikeye sokan 'Yenidoğan çetesinin' skandallarıyla dehşete düştü. 'Yenidoğan çetesine' adı karışanlardan biri ise CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı da olan Yılmaz'ın hakkında hazırlanan iddianamede, "Beylikdüzü Medilife başhekimi olan Ahmet Atilla'nın usulsüz epikriz yazılmasından, usulsuz hasta sevkinden ve usulsüz basamaklandırmadan haberdar olduğunu" ifadelerine yer verildi. Bugün Ankara'da partisinin düzenlediği Eğitim Zirvesi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Son lafı baştan söyleyeyim. Bu işin içinde, içinde değil 10 kilometre kenarında bir tane Cumhuriyet Halk Partili varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda. Bu işe siyaset yerinden bakınca toplumu bölersin. Yarısı yanına geçer, yarısı karşına geçer. Bu canilerle mücadele edemezsin. Oradan bir tane CHP'li bulmuş koca çetede, sorumluluğunu örtecek, bizim üstümüze atacak. Bir tane DEM'li bulmuş, bir tane CHP'li bulmuş. Alnını karışlarız o CHP'linin" demişti.

İSTİFA ETTİ

Oda TV'nin haberine göre Yılmaz bugün yaptığı açıklamada partiden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz şunları ifade etti:

"Dört kız babası ve 34 yıllık bir hekim olarak adımın bu vahim vakada anılmasından büyük bir üzüntü duyuyorum. Gerçeklerin biran önce ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi bildiririm. Çünkü hakkımda her ne kadar ihmali davranışla kasten adam öldürme ve suç işlemek amacı ile üye olma suçlamaları yöneltilmemişse de üzüntümün büyük olduğunu ifade etmek isterim. Tarafımın ifadesi alındıktan sonra salıverilmem ve göz altına alınmamış olmam da adaletin tecelli edeceğine ve gerçeklerin ortaya çıkacağına ilişkin inancımı yükseltmiştir.Yüce Türk adaletine güvenim tamdır. Sürecin siyasallaştırılması adına, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partimden istifa ediyorum"

Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
Özgür Özel \'Alnını karışlarız\' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP\'li istifa etti

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Son Dakika Politika Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Cenk:
    Esas istifa etmesi gereken bakan, tabi bir yerden izin alması lazim. 1,5 yıldır takip ediyorlarmış, yersen...Olan sabi subyana oluyor. Maalesef bu iktidar emekliyi perişan etti, yetmedi kadınlarına sahip çıkamadı şimdide çocuklar. Ama iktidar bu işlerden nasıl kendini iyi siyiracagini biliyor. Ama onlar için Allah'ın hesabı çok çetin olacak. 138 73 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Kes seninde canın Chenneme 144 59 Yanıtla
    mehmet:
    ne oldu acıttımı aktrol 16 35
    Yunuss Bayern:
    Mehmet yorumlarımı oku bidaha gel . Aktrol biraz ağır oldu 14 12
    mehmet:
    ÖZÜR KARDEŞİM 7 3
  • YUSUF CANER:
    kardeşim balık baştan kokar... bu hükumet yol yaptı ama vahşi kapitalizm için yaptı. vahşi kapitalizmin meyvelerini yiyoruz... daha bu le le bir de lo losu var. 106 79 Yanıtla
    Kemsl:
    Ne diyorsun. hukuket mi izin verdi... ülkede her gün olan olaylara bakar mısın? devlet hükumet hangi birini yakalasin? mücadelesinde yanında duymuyorsunuz sonra sa o oldu bu oldu,suçlu hükumet! olur mu kardeşim, bu pislik her yere sızmış. her parti ile irtibatlı, kimseye çamur atamayız 29 26
  • Ramazan Ertaş:
    Bu gidişle halk darbe yapacak. 72 76 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Hangi kuruma elini atarsan at leş kokuyor 125 18 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    yunuss akilli ol ötede havla 58 65 Yanıtla
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