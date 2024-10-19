Özgür Özel \'Alnını karışlarız\' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP\'li istifa etti

Politika

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında fezleke hazırlanmıştı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran çete ile ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İlk ihbar Mart 2023'te geldi. İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde gizli bir operasyon yürüdü" açıklamasında bulundu. Çetenin anlaşmalı olduğu hastanelerin ruhsatları iptal edilerek kapılarına mühür vuruldu.

Türkiye, 10 tane bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan ve para için yenidoğan bebeklerin hayatını tehlikeye sokan 'Yenidoğan çetesinin' skandallarıyla dehşete düştü. 'Yenidoğan çetesine' adı karışanlardan biri ise CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı da olan Yılmaz'ın hakkında hazırlanan iddianamede, "Beylikdüzü Medilife başhekimi olan Ahmet Atilla'nın usulsüz epikriz yazılmasından, usulsuz hasta sevkinden ve usulsüz basamaklandırmadan haberdar olduğunu" ifadelerine yer verildi. Bugün Ankara'da partisinin düzenlediği Eğitim Zirvesi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Son lafı baştan söyleyeyim. Bu işin içinde, içinde değil 10 kilometre kenarında bir tane Cumhuriyet Halk Partili varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda. Bu işe siyaset yerinden bakınca toplumu bölersin. Yarısı yanına geçer, yarısı karşına geçer. Bu canilerle mücadele edemezsin. Oradan bir tane CHP'li bulmuş koca çetede, sorumluluğunu örtecek, bizim üstümüze atacak. Bir tane DEM'li bulmuş, bir tane CHP'li bulmuş. Alnını karışlarız o CHP'linin" demişti.

İSTİFA ETTİ

Oda TV'nin haberine göre Yılmaz bugün yaptığı açıklamada partiden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz şunları ifade etti:

"Dört kız babası ve 34 yıllık bir hekim olarak adımın bu vahim vakada anılmasından büyük bir üzüntü duyuyorum. Gerçeklerin biran önce ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi bildiririm. Çünkü hakkımda her ne kadar ihmali davranışla kasten adam öldürme ve suç işlemek amacı ile üye olma suçlamaları yöneltilmemişse de üzüntümün büyük olduğunu ifade etmek isterim. Tarafımın ifadesi alındıktan sonra salıverilmem ve göz altına alınmamış olmam da adaletin tecelli edeceğine ve gerçeklerin ortaya çıkacağına ilişkin inancımı yükseltmiştir.Yüce Türk adaletine güvenim tamdır. Sürecin siyasallaştırılması adına, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partimden istifa ediyorum"