Özgür Özel \'Alnını karışlarız\' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP\'li istifa etti

kardeşim balık baştan kokar... bu hükumet yol yaptı ama vahşi kapitalizm için yaptı. vahşi kapitalizmin meyvelerini yiyoruz... daha bu le le bir de lo losu var.

Kemsl:

Ne diyorsun. hukuket mi izin verdi... ülkede her gün olan olaylara bakar mısın? devlet hükumet hangi birini yakalasin? mücadelesinde yanında duymuyorsunuz sonra sa o oldu bu oldu,suçlu hükumet! olur mu kardeşim, bu pislik her yere sızmış. her parti ile irtibatlı, kimseye çamur atamayız