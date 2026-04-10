Özgür Özel: Ara seçim Meclis\'in görevidir

DEVA PARTİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Özel ve Babacan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 8 yıldır yeniledikleri 'Siyasi Etik Kanunu' teklifinin ilgili komisyonda beklediğini belirten Özel, "Genel başkanlar, Cumhurbaşkanı, bakanlar, belediye başkanlarının mal varlıklarının açık ve şeffaf olması, nasıl edinildiği konusunda da hesap verebilir olması gerektiğini ifade ediyoruz. Daha önce de söyledim. Ne Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel ne de Recep Tayyip Erdoğan'ın bu milletin karşısına çıkıp mal varlığında izah edemeyecek bir artışının olmaması gerekir" dedi.

'ARA SEÇİM NOKTASINDA HEMFİKİRİZ'

Babacan ile Meclis İçtüzük, Anayasa, Meclis Başkanı'nın görev ve yetkileri noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Özel, "Kendileri de ara seçimin bir anayasal zorunluluk olduğu noktasındaki ifade ettiği yaklaşımını, Anayasa'nın bu konuda şüphe yaratmayacak şekilde yazıldığını paylaştı. Geçen 30 aydan sonra da bu evrede ara seçimin yapılması gereken bir süreçte, anayasal zorunluluk sürecinde olduğumuz konusunda hemfikir olduk. Buradan sonra siyasi parti ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra, Sayın Numan Kurtulmuş'a da bu konuda görüşme talebimizi ileteceğiz ve konuyu Meclis zemininde tartışmaya devam edeceğiz. Burada yersiz olan, yasamanın üzerindeki bir anayasal yükümlülüğe yürütme eliyle müdahale ediliyor olmasıdır. 'Türkiye'nin gündeminde böyle bir şey yok' denmesidir. Bunu kesinlikle kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ENFLASYON SORUNU VAR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, ekonomiye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bir enflasyon sorunu var. Ama en yakıcı olan herhalde Türkiye'deki mazeret enflasyonu. Sayın ekonomi yönetimi ve Sayın Mehmet Şimşek, sürekli mazeret üretmekte ve tutmayan bütün hedefleri bir mazeretle ilişkilendirmektedir. Şimdi de işte bir 'Savaşlasyon' gibi bir icat çıkartmak üzere. Savaştan dolayı bir enflasyon oluştuğunu söylemektedir. Elbette savaş bütün dünyadaki ülkelerin ekonomilerini etkiler. Buna karşı da dünyada gelişmiş ülkelerin, ekonomisi iyi yönetilen ülkelerin nasıl tedbirler aldıklarını görüyoruz. Hele hele bu tedbirlerin alınabilir durumda olduğunu görüyoruz ülkeler açısından. Peki bizimkiler bunu niye yapamıyorlar? Yani petrole gelen her zam niye pompaya, pompaya gelen her zam niye bütün fiyatlara yansıyor? Çünkü bu savaşa en hazırlıksız yakalanan ekonomilerden bir tanesi biziz."

'MİLLET ÇÖZÜMÜ SANDIKTA ÜRETECEK'

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen sene 19 Mart sonrasında İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı'nı, Cumhurbaşkanı adayımızı siyasetten men etmek umuduyla her şeyi göze alıp, 60 milyar dolarlık bir hasar yaratmamış olsalardı, şimdi bu imkanları örneğin emeklilere ara zam vererek, asgari ücrete ara zam yaparak, üretim yapan ihracatçılara desteklerde bulunarak, KOBİ'lere enerji maliyetlerini karşılamak için bir takım destekler vererek, küçük esnafa ya da sanayiciye kredi garanti fonlarıyla, uygun faizli kredilerle onları destekleyerek; bu sürecin hem ekonomide tahribat yaratmaması, yoksulluk yaratmaması hem de enflasyon yaratmaması üzerinden adımlar atılabilirdi. Bu dönemde Mehmet Şimşek mazeret enflasyonu ile bu işe de bir mazeret bulmuş. Zaten bolca mazereti var. Aslında kötü yönetimin sonucunu şimdi savaşa bağlıyor. Bu konuda artık biz mazeret duymak değil, seçim tarihini duymak istiyoruz. Ara seçimle ilgili talebimiz nettir. Ama 'Ara seçim talebinden vazgeçer misiniz' derseniz, onu ortadan kaldırabilecek tek şey erken seçimin tarihinin ilan edilmesidir. Bu açıdan da milletin önüne bir sandık koyarlarsa millet tüm sorunların çözümünü sandıkta üretecektir."