Özgür Özel, Atatürk Büstünü Koruya Öğrencileri Kutladı

20.02.2026 16:32
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'daki öğrencilerle Atatürk büstünü korumaları dolayısıyla görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'nın Seyhan ilçesindeki Büyüksaat Ortaokulu'nda, fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstünü koruyan öğrencilerle çevrim içi görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu aracılığıyla Atatürk büstünü koruyan Adanalı gençlerle çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Özel, görüntüleri gördüğünde çok duygulandığını belirterek, "Atatürk büstü tam yıkılacakken koşturuyordunuz. Ondan sonra Anıl Başkanıma, "Bu Adana'nın yiğit evlatları ile bir tanışalım' dedim. Nasıl oldu, çok acayip yağmur vardı değil mi" dedi.

Öğrencilerden Mustafa, beden eğitim dersinde olduklarını söyleyerek, "Bayağı bir yağmur yağıyordu. Arkadaşım fark etti. Dedi ki; 'Atamız sallanıyor', biz de desteğe gittik" yanıtını verdi.

'GURUR DUYDUK'

Bunun üzerine Özgür Özel, "Vallahi izlerken gözyaşlarımı tutamadım. İlk sen koştun değil mi, düşmesin diye? Bir de montunu çıkarıp Atatürk'ün başına doğru koyan, bir de öbür yandan rüzgar gelmesin diye yan yana duran iki kişi var. Onlar da siz misiniz? Yaşayın çocuklar, çok teşekkür ederiz. Türkiye'de bazen Atatürk'e düşmanlık edenler, Cumhuriyet'e düşmanlık edenler oluyor. O görüntüleri görünce, Türkiye'deki herkes dedi ki; 'Hiçbir şey olmaz, böyle bir gençlik olduktan sonra.' Hepinizle gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Özel, Adana İl Başkanı Tanburoğlu'na, "Başkanım gençlerle bir konuşun. Bir de okulla konuşun. Böyle gençlerin yaptıklarının karşılığı olamaz ama biz okula, sınıfa, bir şeyler yapalım. Sen bir konuş. İhtiyaç neyse, okullarında ihtiyaç neyse onu da üstleneyim. Onların hatırına, bize yaşattıkları bu güzel duygunun anısına bir şey yapalım. Okula yapabiliriz, sınıfa yapabiliriz. Ayrıca genç arkadaşların sen bir adreslerini al" talimatını verdi.

ANKARA'YA DAVET ETTİ

Özgür Özel, öğrencileri Ankara'ya davet ederek, "Eğer aileleriniz uygun görürse 23 Nisan'da olabilir, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda olabilir. Hem böyle birlikte bir Anıtkabir ziyareti yaparsınız hem de biz Atatürk'ün makamında onları ağırlarız burada inşallah. Bekliyoruz, hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Kaynak: DHA

